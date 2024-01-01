Vedat Sakman

Ay Tutulsun Kumdanmış kalelerim bıraktım yıkılsın Sırçalanmış kalbim attım kırılsın Ee madem ki bu işler böyle kurallar var Buda onlardan biri olsun Ah aralıkta ay tutulsun Rüzgarlardan haberim olsun Binalar binalar peki kurulsun Paralar paralar peki çok olsun Madem ki bunlarla büyüyecek bu çoçuklar Bari çiçeklerden haberim olsun

Bu Gece Sen Daha Güzelsin Ay ışığında saçların Dalgalı denizler gibi Gece öyle güzel Öyle ki Sessiz Sakin Yalnız bizim Ve sen canım bu gece Daha güzelsin *** Huzur veriyor ılık nefesin Bu gece sen daha güzelsin *** Dönüyor başım yine Yine başım dönüyor Güzelliğin bebeğim bu gece Beni sarhoş ediyor *** Ay ışığında gözlerin Parlayan yıldızlar gibi Gece öyle güzel Öyle ki Sessiz sakin yalnız bizim Ve sen canım bu gece Daha güzelsin

Çılgınım Ben deli Sen benden deli Yakarız gemileri Hiç düşünmeden *** Sen deli Ben senden deli Yaşarız geceleri Yıldızlar söner *** An olur canım çeker Tutuşur meşaleler Fark etmez mesafeler Ah çılgınım ah *** An olur canım çeker Gözüm gözüne değer Aklımdan neler geçer Ah çılgınım ah

Gözlerinin Hapsindeyim kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler ben çılgın ben yine gözlerini hapsindeyim *** kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler ben çılgın ben yine gözlerini hapsindeyim *** ellerim yüzümde susmuş dudaklarım isyanlarda gönlüm zaman gardiyandır aaah ben yine gözlerinin hapsindeyim *** aman vermez hasretin ayy ayy ayyy *** ayy lala lalayyy içimde martılar ayy lala lalayyy sen gözyaşlarımdasın

Neden Olmasın Umut dünyası bu dünya Herkes kendi dünyasında Herkes kendi hülyasında *** Her gün bugün başka diye Bugün dünden güzel diye Bugün her şey güzel diye *** Başlarken yeni güne Bir umut Bir umut içimizde Yaşamak Yaşamak gönlümüzce Bir ömür Bir ömür mutlulukla Neden olmasın *** Başlarken yeni güne Bir umut Bir umut içimizde Yaşamak Yaşamak gönlümüzce Bir ömür Bir ömür mutlulukla Neden olmasın *** Ha bugün ha yarın oldu olacak Neden olmasın Çoktan yıkılırdık biz çoktan Umut olmasa *** Ha bugün ha yarın oldu olacak Kaç gün bitti Ha bugün ha yarın oldu olacak Neden olmasın Neden olmasın *** Ha bugün ha yarın oldu olacak Neden olmasın Ha bugün ha yarın oldu olacak Neden olmasın Neden olmasın

Sarı Saçlarından Sen Suçlusun Adresim aynı, Kaderim aynı Günlerim aynı, Geceler aynı Sarı saçlım hasretimsin sen Kara dantel sokağında ben Kapımda akşam gülleri mateminle tutuşurken *** Dumanım aynı, Ateşim aynı Bulutlar aynı, Gözyaşım aynı Sarı saçlım hasretimsin sen Kara dantel sokağında ben Kapımda akşam gülleri mateminle tutuşurken *** Kan kırmızı gözlerimden Sancıların gelip geçer Kim üzülür kim bekler seni Ben tabi ki ben bir tanem Ter içinde İçim bileylenir *** Kan kırmızı gözlerimden Sancıların gelip geçer Kim üşütür kim yakar beni Sen tabii ki, Sen bir tanem Ter içinde İçim bileylenir *** Bu kaçıncı çalınışı kapımın Bu kaçıncı sen değilsin başkası Peşimde mazinin ayak sesleri Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şey Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama Sarı saçlarından sen suçlusun

Sen Mühimsin Sardı yine sevgilerin Sardı beni yaz güneşim Sardı yine sevgilerin Sardı beni yaz güneşim *** Bütün özlemler benim Sen mühimsin ben değil Sevgilim *** Sardı yine sevgilerin Sardı beni yaz güneşim Bütün özlemler benim Sen mühimsin ben değil Sevgilim *** Ufak tefek yalanların Mühim değil olur canım Sen mühimsin sen benimsin Mahfolurum yokluğunda *** Ta içimde yangını yılların Sırdaşım ol gel sarıl be canım Sen mühimsin Sen benim *** Ufak tefek yalanların Mühim değil olur canım Sen mühimsin sen benimsin Mahfolurum yokluğunda *** Ufak tefek Mühim değil Sen mühimsin sen benimsin Mahfolurum yokluğunda

Yemin Ettim Asırlardır yalnızım pişmanım alın yazım Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi Bir yemin ettim ki dönemem Hüzün tünellerinde soldum kederlerinde Cehennemde yansın bu dilim Bir yemin ettim ki dönemem Seni versinler ellere beni vursunlar Sana sevdanın yolları bana kurşunlar Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde Tükendim tükendim tükendim artık Hiç mi özlemedin hiç mi hakkım yok Bir ara bir sor Allah aşkına Seni versinler ellere beni vursunlar Sana sevdanın yolları bana kurşunlar *** Asırlardır yalnızım pişmanım alın yazım Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi Bir yemin ettim ki dönemem *** Hüzün tünellerinde soldum kederlerinde Cehennemde yansın bu dilim Bir yemin ettim ki dönemem *** Seni versinler ellere beni vursunlar Sana sevdanın yolları bana kurşunlar *** Seni versinler ellere beni vursunlar Sana sevdanın yolları bana kurşunlar *** Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde Tükendim tükendim tükendim artık *** Hiç mi özlemedin hiç mi hakkım yok Bir ara bir sor Allah aşkına *** Seni versinler ellere beni vursunlar Sana sevdanın yolları bana kurşunlar *** Seni versinler ellere beni vursunlar Sana sevdanın yolları bana kurşunlar

İstanbul Hatırası Bir gün hatırlıyorum, hayal meyal uzakta Bir gün Bir gün hatırlıyorum, sen ve ben İstanbul′da Merhaba derken İstanbul bir vapur çığlığında Sen ve ben Seven ve sevilen İstanbul o en güzel Bir deniz Sakin sessiz Karşıda gülümserken Bir gün Öyle bir gündü o, benzeri yaşanmamış Öyle mutluydum ki İstanbul'da ben Öyle mutluydum ki İstanbul′da ben İstanbul'da bir güzel İstanbul kadar güzel İstanbul'da bir güzel İstanbul kadar güzel Bir gün hatırlıyorum, hayal meyal uzakta Bir gün Bir gün hatırlıyorum, sen ve ben İstanbul′da Merhaba derken İstanbul bir vapur çığlığında Sen ve ben Seven ve sevilen İstanbul o en güzel Bir deniz Sakin sessiz Karşıda gülümserken Bir gün Öyle bir gündü o, benzeri yaşanmamış Öyle mutluydum ki İstanbul′da ben Öyle mutluydum ki İstanbul'da ben İstanbul′da bir güzel İstanbul kadar güzel İstanbul'da bir güzel İstanbul kadar güzel Öyle mutluydum ki İstanbul′da ben Öyle mutluydum ki İstanbul'da ben