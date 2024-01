Vedat Sakman

Sarılıp ağlama arda kalana Vedalaşmadan önce son öpüş Kafalarımız karmakarışık dağınık Kokularımız kaybolmadan son öpüş *** Sözümüz bu Şarkımız bu Henüz bitmemiş O son öpüş o son öpüş *** Kapıları açık tutalım aşklara Kaçamak son bir bakış son öpüş Şuracıkta bir köşede dumanlı Kimseler görmeden gizli son öpüş *** Sözümüz bu Şarkımız bu Henüz bitmemiş O son öpüş o son öpüş *** Aralıkta karanlıkta kapıda Yaramazlık olsada bu son öpüş Yaşananlar yaşanmışlar ne varsa Her an her gün dudaklarda son öpüş *** Sözümüz bu Şarkımız bu Henüz bitmemiş O son öpüş o son öpüş