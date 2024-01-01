Vedat Sakman

Cennet Ölümü düşündüğüm günden kaldı bu hüzün Geç kalmışlığın telaşı *** Hatalarım Yalanlarım Yollarım ve yıllarım *** Eksik olmayın Bir başka sefere yine beklerim *** Umutlandıklarım Umut dağıttıklarım Akıl verdiklerim Akıllı sandıklarım *** Eksik olmayın Bir başka sefere yine beklerim *** Ölümün yüzünü gördüğüm gün Kimin elini tutup göçmek isterim Bir sevip bin söz ettiklerim Bin sevip hiç söz etmediklerim Söz verdiklerim Yapamadıklarım *** Eksik olmayın Bir başka sefere yine beklerim

Akşamlar Akşamlar Kime gelir ah akşamlar? Bilinir mi? Kime gelir, uğrar akşamlar? *** Son kuşlar geri gelir Ağlatır ağlar Bilinir mi? Kime gelir, uğrar akşamlar? *** Son kuşlar geri gelir Ağlatır ağlar Bilinir mi? Kime gelir, uğrar akşamlar? *** Zor yollar Kime gider ah uzun yollar? Bilinir mi? Kime gider uğrar zor yollar? *** Son şarkı Kimin için ağlatır ağlar? Bilinir mi? Kime gider uğrar zor yollar? *** Son şarkı Kimin için ağlatır ağlar? Bilinir mi? Kime gider uğrar zor yollar?

Melekler Melekler. Uyurken senin için inciler dizmek bana düşer Sağ yanımda bir melek söyletir sözleri Gülümser Hayallerim uçar Hayallere karışır şarkı olur yağar üstüme Yağar ki zor geçer geceler *** Hüzün ki hüzün Hüzün ki hüzün Salkım saçak yasemin yağmurları Salkım saçak yüreğim *** Uyurken senin için bir şeyler söylemek bana düşer Sol yanımda zamansız sus çocuk gözleri Iyimser Masallarım uçar Masallara karışır şarkı olur yağar üstüme Yağar ki zor geçer geceler *** Hüzün ki hüzün Hüzün ki hüzün Salkım saçak yasemin yağmurları Salkım saçak yüreğim

Sevgi Kazanır Gün olur dara düşer ya insan Gökyüzü gri geceler yaman *** Bir yürek çarpmaya görsün bir başka yürek için Gümüş renginde yükselir ışık kanatlarıyla güvercin *** Sonunda sevgi kazanır Sonunda sevgin *** Onlar karanlık onlar zalim Onlarla çarpılmaz korkular bizlerle bölünür Aydınlığa uzanır şehir telaşsız sakin Gümüş renginde yükselir ışık kanatlarıyla güvercin *** Sonunda sevgi kazanır Sonunda sevgin

Biz Bunları Birlikte Aşarız Yüreğimden iki adım ötede Erguvanlar serüvenler sevgiler *** Uçar aklım uçar başka yerlerde Yürünecek yol olmadan gün biter *** Biz bunları birlikte aşarız Güleriz ağlarız yaşarız Yüreğimden iki adım ötede Ayrılanlar dönmeyenler kaygılar Yorgun aklım susar yakın yerlerde Söylenecek söz olmadan gün biter *** Biz bunları birlikte aşarız Güleriz ağlarız yaşarız

Ateş Oldum Ateş oldum Yanar oldum Gönül verdim ya... *** Şarap oldum Kadeh oldum Yere düştüm kırıldım..... *** Aşk ateşi iki kurşun birin aldım ya...... *** Çocuk oldum Neler umdum Neler buldum yoruldum *** Oğul gördüm Kızım sevdim Gönül aldım ya.... *** Beşik ardım gurbet oldu Yad ellere savruldum..... *** Aşk ateşi iki kurşun birin aldım ya...... *** Çocuk oldum Neler umdum Neler buldum yoruldum *** Uçtum kondum Uçmaz oldum Ağlar oldum ya..... *** Sevdiklerim Eller aldı Sine oldum vuruldum

Usulca Usulca inlere sığınmak düşer aklıma Kara kışlarda Usulca inlere sığınmak düşer aklıma Kara kışlarda *** Ateşim dumansız Arayışlarda Ateşim dumansız Arayışlarda *** Hastayım yorgunum seni bekliyorum Zaman akışta Hastayım yorgunum seni bekliyorum Zaman akışta *** Sussam dilime yazık Uçmamak kanatlarıma Sussam dilime yazık Uçmamak kanatlarıma Gün yine acıya çaldı bir yerde Ve zaman akışta *** Usulca inlere sığınmak düşer aklıma Kara kışlarda Usulca inlere sığınmak düşer aklıma Kara kışlarda *** Sarısız umarsız Arayışlarda Sarısız umarsız Arayışlarda *** Hastayım yorgunum seni bekliyorum Zaman akışta Hastayım yorgunum seni bekliyorum Zaman akışta

Issız Kaldım Ben bu şehre Ayaklarım sancılı ve az geldim Üşüyünce akşam açmış korkularımla *** Tutamadım uçan sevgileri Konuşamadım Anlayamadım Anlatamadım *** Issız kaldım Issız kaldım

Yüreğim Var Odalar koridorlar dikenler ihanetler sözcükler öğretiler yalanlar yanlışlar aldatmalar *** elde silahlar bayraklar günahlar yargıçlar kavramlar silah sesleri alarm var bu dünyada bir de benim yüreğim var *** Bir de kuşlar renkli çiçekler Doğan güneş toprak rüzgarlar Sakin sular göller denizler *** Ovalar dağlar ormanlar Bir de bunlar var Bu dünyada bir de benim yüreğim var *** Odalar koridorlar Dikenler ihanetler Sözcükler öğretiler Yalanlar yanlışlar aldatmalar *** Bir de buğday ve tırtıllar Kuyulardan su çekenler Yamaçlarda kaval çalanlar Gençler şarkılar türküler Birde bunlar var *** Bu dünyada bir de benim yüreğim varOdalar koridorlar dikenler ihanetler sözcükler öğretiler yalanlar yanlışlar aldatmalar *** elde silahlar bayraklar günahlar yargıçlar kavramlar silah sesleri alarm var bu dünyada bir de benim yüreğim var *** Bir de kuşlar renkli çiçekler Doğan güneş toprak rüzgarlar Sakin sular göller denizle Ovalar dağlar ormanlar Bir de bunlar var *** Bu dünyada bir de benim yüreğim var *** Odalar koridorlar Dikenler ihanetler Sözcükler öğretiler Yalanlar yanlışlar aldatmalar *** Bir de buğday ve tırtıllar Kuyulardan su çekenler Yamaçlarda kaval çalanlar Gençler şarkılar türküler Birde bunlar var *** Bu dünyada bir de benim yüreğim var