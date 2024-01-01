Vedat Sakman

-
Terk edilmiş insanların limanlarında
Tek başına belirsiz umarsız
Elini uzatıp tutacak kadar yakında
Savunmasız korunmasız
Kasımda açacak çiçek kadar bilemeden
Savunmasız korunmasız
-
Denize dönmek istiyorum
Mavi aynasında suların
Boy verip görünmek istiyorum
***
Denize dönmek istiyorum
Sularda batan ışık gibi
Sularda sönmek istiyorum
***
Gemiler gider
Gemiler aydın ufuklara gemiler gider gemiler
Gergin beyaz yelkenleri doldurmaz keder
Gemiler gider gemiler
***
Elbet ömrüm gemilerde bir gün olsun nöbete yeter
Ve madem ki bir gün ölüm mukadder
Gemiler gider gemiler gider
***
Denize dönmek istiyorum
Mavi aynasında suların
Boy verip görünmek istiyorum
***
Denize dönmek istiyorum
Sularda batan ışık gibi
Sularda sönmek istiyorum
Sularda sönmek istiyorum
Sularda sönmek
-
Nefesim senin, bedenim senin
Her şeyimsin, her şeyimsin
Aklım uçtu uçacak, ner'desin?
Aklım kaçtı kaçacak, ne dersin?
***
Her şey geçer, her şeyi unutur insan
Geceyi, saatleri sayarsın
Her şey geçer, yarını şimdi tüketirsin
Öyle geçer eylül, susarsın
***
Nefesim senin, bedenim senin
Her şeyimsin, her şeyimsin
Aklım uçtu uçacak, ner'desin?
Aklım kaçtı kaçacak, ne dersin?
***
Her şey geçer, bilirsin ki yine mavi giyecek
Bilirsin ki o orada, katlanırsın
Her şey geçer ucu az açılmış kaleminle
Birkaç satıra gözyaşı dökersin
***
Bedenim senin, nefesim senin
Her şeyimsin, her şeyimsin
Nefesim senin, bedenim senin
Her şeyimsin, her şeyimsin
-
Kumdanmış kalelerim bıraktım yıkılsın
Sırçalanmış kalbim attım kırılsın
Ee madem ki bu işler böyle kurallar var
Buda onlardan biri olsun
Ah aralıkta ay tutulsun
Rüzgarlardan haberim olsun
Binalar binalar peki kurulsun
Paralar paralar peki çok olsun
Madem ki bunlarla büyüyecek bu çoçuklar
Bari çiçeklerden haberim olsun
-
Asılınca güvenim adaletim koptu kopacak ipiyle ve bütün kentte
Onlar ah onlar parıldayan ışıklarımın
Yüreğini parça parça edince
Anladım birden yolum yok çılgınca sevmekten başka
Bağladıklarımda bilir aşkımın çocuksu çocuksu gözlerini
Ve istediklerimin arzularımın
-
Aşıksan eğer
Deli ol baştan başa
Deli ol deli ol
Deli ol gönlüm
***
Ruhumda alev gibi
Alev gibi neşen taşa
Ateş ol ateş ol
Ateş ol gönlüm
***
Madem ki ne gün
Ayık olsam gamlanıyorsun
***
Etrafla olanları geç
Hoş yaşa sarhoş yaşa
Sarhoş yaşa gönlüm
***
Etrafla olanları geç
Hoş yaşa sarhoş yaşa
Sarhoş yaşa gönlüm
***
Sevgili bir başka
Başka güzelsin bugün
Ay gibisin gün gibisin
Pırıl pırıl gülüşün
***
Güzeller bayram günleri süslenir
Seninse bayramları süsler yüzün
Güzeller bayram günleri süslenir
Seninse bayramları süsler yüzün
***
Cennetle cehennemi
Var mı gören deli gönlüm
Gören ol gören ol
Gören ol gönlüm
***
Dönmüş kimi gördü gözün
Ah öteden deli gönlüm
Deli ol deli ol
Deli ol gönlüm
***
Mademki o yoldan
Bir işaret yok gönlüm
***
Bel bağlama korkuya geç
Belki ye geç hoş yaşa
Sarhoş yaşa gönlüm
***
Bel bağlama korkuya geç
Belki ye geç hoş yaşa
Sarhoş yaşa gönlüm
***
Etrafla olanları geç
Hoş yaşa sarhoş yaşa
Sarhoş yaşa gönlüm
***
Etrafla olanları geç
Hoş yaşa sarhoş yaşa
Sarhoş yaşa gönlüm
-
Varlığın sırları saklı senden, benden
Sırları saklı hepimizden
Bir düğüm ki, ne sen çözebilirsin, ne de ben
Ne sen çözebilirsin, ne ben
***
Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz
Kuklacı felek usta, kuklalar da biz
Oyuna çıkıyoruz birer ikişer
Bitti mi oyun, sandıktayız hepimiz
***
Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz
Kuklacı felek usta, kuklalar da biz
Oyuna çıkıyoruz birer ikişer
Bitti mi oyun, sandıktayız hepimiz
***
Bizimkisi perde arkasındaki dedikodu
Perde arkasında söylenen
Bir indi mi perde, ne sen kalırsın, ne de ben
Ne sen kalırsın, ne de ben
***
Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz
Kuklacı felek usta, kuklalar da biz
Oyuna çıkıyoruz birer ikişer
Bitti mi oyun, sandıktayız hepimiz
***
Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz
Kuklacı felek usta, kuklalar da biz
Oyuna çıkıyoruz birer ikişer
Bitti mi oyun, sandıktayız hepimiz
-
İsterdim ki ben
Şarkılarımı söylesinler benim
El ele tutuşup dönerken
Çocuk bahçelerinden çocuklarımız
Bir kafes
Bir kanarya kuşu bir keman
Yeni doğmuş bir çocuk gibi yatıyor kutusunda.
Pencere açık.
Dışarıda şehir ay ışıklı uykusunda
Odada ikimiz
***
Duyduğum seslerin en güzeli
En güzeli bir yaz gecesi
Dizimde yatan bir çocuğun
Bana yıldızları soruşu
Bir kafes
Bir kanarya kuşu bir keman
Yeni doğmuş bir çocuk gibi yatıyor kutusunda.
Pencere açık.
Dışarıda şehir ay ışıklı uykusunda
Odada ikimiz
-
Aşıkmış bir bakmış Şubatmış vurulmuş
O zamanlar aşkın ömrü sorulurmuş
O zamanlar aşkın ömrü konuşulurmuş
Ne o şairler ne de şiirleri kalmış
Ne sözler verilmiş unutulmuş
Bir varmış bir yokmuş masalmış
Bir bakmış yalnızmış şaşırmış
O zamanlar aşkın ömrü sorulurmuş
O zamanlar aşkın ömrü konuşulurmuş
-
Tut ki güneşli bir gün
Şiirle uyanmışsın
Gözlerin dalıyorsa uzaklara
Mandalina kokulu yağmurda yağıyorsa
Kırlangıçlar dönüyorsa etrafta anla ki Nisandır
Ve gidenler dönmeye hazırdır elbet
Elbette asla unutmadılar
Ve gidenler dönmeye hazırdır elbet
Sadece yağmuru beklediler
Tutki güneşli bir gün aşka uyanmışsan
Gözlerin bakıyorsa yollara
Beklediğin özlediğin yola çıktıysa
İçinde bir sevinç hissediyorsan anla ki Nisandır
Ve gidenler dönmeye hazırdır elbet
Elbette asla unutmadılar
Ve gidenler dönmeye hazırdır elbet
Sadece yağmuru beklediler
-
İstanbul'dan laleler geçmiş
Ben senden çoktan geçmişim
Aklımda ıhlamur kokuları fikrim haziran
Kırıldık bir kere canım ne desek yalan
Aklımda ıhlamur kokuları fikrim haziran
Kırıldık bir kere canım ne desek yalan
***
Gitmek için değil kalmak için
Sevişme mevsiminde şarkılar
Sarıyor beni acele etmeden aşk rüzgarı
Sarıyor beni deli şeyler bu yaz akşamı
Sarıyor beni acele etmeden aşk rüzgarı
Sarıyor beni deli şeyler bu yaz akşamı
***
İstanbul'dan martılar geçmiş
Ben senden çoktan geçmişim
Aklımda denizlerin mavisi fikrim haziran
Kırıldık bir kere canım ne desek yalan
Aklımda denizlerin mavisi fikrim haziran
Kırıldık bir kere canım ne desek yalan
-
Sen kollarıma asla gelmemiş sevgili
Sen yitirilmiş olan daha başından
Senin hangi şarkılar gider hoşuna
Hiç öğrenemedim...
***
Yalnızlık yağmura benzer yükselir denizlerden
Uzak ıssız ovalardan ait olduğu yere göklere döner
***
Ve şehrin üstüne göklerden iner
Aşıklar umduklarını bulamamışlar
Aynı yatakta yan yana uzanmışlar
Yalnızlık nehir boyu
***
Yalnızlık yağmura benzer yere yağan alacakaranlıkta
Ve iki insan hayal kırıklıklarını bırakırlar
Birbirlerini kollarlar
Sokaklar yüzlerini sabaha döner
Aşıklar umduklarını bulamamışlar
Aynı yatakta yan yana uzanmışlar
Yalnızlık nehir boyu
-
Yeni bir gün doğuyor dağlarıma
Yine arıyor özlüyorum hala
Bekliyorum hazırım olacaklara
Hazırım yeniden baharlara
***
Yeni bir gün doğuyor dağlarıma
Yine arıyor özlüyorum hala
Bekliyorum hazırım olacaklara
Hazırım yeniden baharlara
***
Güneş aklım damayısta gün gibi sıcak
Ateşle ateş buluşacak yanacak
Bahar kapımda aniden aşk gibi çocuk
Serin sabah rüzgarına kapılarım açık
***
Güneş aklım damayısta gün gibi sıcak
Ateşle ateş buluşacak yanacak
Bahar kapımda aniden aşk gibi çocuk
Serin sabah rüzgarına kapılarım açık
***
Yine göçler oluyor uzaklarda
Yeri geliyor ağlıyorum hala
Ayaktayım hazırım olacaklara
Hazırım yağmura bulutlara
***
Güneş aklım damayısta gün gibi sıcak
Ateşle ateş buluşacak yanacak
Bahar kapımda aniden aşk gibi çocuk
Serin sabah rüzgârına kapılarım açık
***
Güneş aklım damayısta gün gibi sıcak
Ateşle ateş buluşacak yanacak
Bahar kapında aniden aşk gibi çocuk
Serin sabah rüzgarına kapılarım açık
***
Güneş aklım damayısta gün gibi sıcak
Ateşle ateş buluşacak yanacak
Bahar kapında aniden aşk gibi çocuk
Serin sabah rüzgarına kapılarım açık
***
Güneş aklım damayısta gün gibi sıcak
Ateşle ateş buluşacak yanacak
Bahar kapında aniden aşk gibi çocuk
Serin sabah rüzgarına kapılarım açık