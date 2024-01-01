Sarılsam Üşür müsünüz? Şarkı Sözleri
Vedat Sakman Sarılsam Üşür müsünüz? şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Vedat Sakman Sarılsam Üşür müsünüz? şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sarılsam Üşür müsünüz? sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Vedat Sakman
Sarılsam Üşür müsünüz?
Tüm Şarkıları
-
Ardımda kaldı uzun yaz
Yorgunum uzaktan geldim
Yol bitti çoktan
***
Yakanızdaki gül solmuş
Sarılsam üşür müsünüz
Yakanızdaki gül solmuş
Aşk bitti çoktan
***
Gün bitti, yol bitti
Ay battı, aşk bitti çoktan
***
Yakanızdaki gül solmuş
Sarılsam üşür müsünüz
Yakanızdaki gül solmuş
Aşk bitti çoktan
***
Konuşun benimle ah ne olur
Sözler ürkütür geceyi
Gün bitti çoktan
***
Karanlıklar hep
Hep peşimde
Silin yüzümden korkuyu
Karanlıklar hep
Hep peşimde
Ay battı çoktan
***
Gün bitti, yol bitti
Ay battı, aşk bitti çoktan
***
Yakanızdaki gül solmuş
Sarılsam üşür müsünüz?
Yakanızdaki gül solmuş
Aşk bitti çoktan