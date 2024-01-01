Vedat Sakman

Dudaklarında bir şeyler eksik Sokaklar hala ıslak ve yasak Cennetin kapıları kilitli bu mevsimde Gökyüzüne gülümsemek kimin elinde *** Seninle olmadan olmaz bu işler Olmaz dağınığım Olmaz uçuğum *** Seninle olmadan olmaz bu işler Olmaz deli gözüm Olmaz bebeğim *** İlişkilerde bir şeyler eksik Yataklar hala çıplak ve yasak Kimlerin acıları bilinir ki bu şehirde Gözlerine sevinmemek kimin elinde *** Seninle olmadan olmaz bu işler Olmaz dağınığım olmaz uçuğum *** Seninle olmadan olmaz bu işler Olmaz deli gözüm olmaz bebeğim