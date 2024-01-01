Gitarın Asi Çocukları Şarkı Sözleri
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Vedat Sakman
Gitarın Asi Çocukları
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Dudaklarında bir şeyler eksik
Sokaklar hala ıslak ve yasak
Cennetin kapıları kilitli bu mevsimde
Gökyüzüne gülümsemek kimin elinde
***
Seninle olmadan olmaz bu işler
Olmaz dağınığım
Olmaz uçuğum
***
Seninle olmadan olmaz bu işler
Olmaz deli gözüm
Olmaz bebeğim
***
İlişkilerde bir şeyler eksik
Yataklar hala çıplak ve yasak
Kimlerin acıları bilinir ki bu şehirde
Gözlerine sevinmemek kimin elinde
***
Seninle olmadan olmaz bu işler
Olmaz dağınığım olmaz uçuğum
***
Seninle olmadan olmaz bu işler
Olmaz deli gözüm olmaz bebeğim
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Ay dost
Canım Hey
Kalktı göç eyledi avşar elleri hey
Kalktı göç eyledi avşar elleri
Ağır ağır giden eller bizimdir
Arap atlar yakın eder ırağı
Arap atlar yakın eder ırağı
Yüce dağdan aşan yollar yollar bizimdir
Yollar bizimdir
Yollar bizimdir
Yollar bizimdir
***
Ay dost
Canım Hey
Belimizde kılıcımız kirmani hey
Belimizde kılıcımız kirmani
Taşı deler mızrağımın temrani
Hakkımızda devlet etmiş fermanı
Hakkımızda devlet etmiş fermanı
Ferman padişahın kardaş dağlar bizimdir
Dağlar bizimdir
Dağlar bizimdir
Dağlar bizimdir
***
Ay dost
Canım Hey
Dadaloğlum birgün kavga kurulur
Dadaloğlum birgün kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Nice koç yiğitler yere serilir
Nice koç yiğitler yere serilir
Ölen ölür kalan sağlar sağlar bizimdir
Sağlar bizimdir
Sağlar bizimdir
Sağlar bizimdir
Ay dost
Canım Hey
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