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7/24 Dinle Gitarın Asi Çocukları

Gitarın Asi Çocukları Şarkı Sözleri

Vedat Sakman Gitarın Asi Çocukları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Vedat Sakman Gitarın Asi Çocukları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gitarın Asi Çocukları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Vedat Sakman

Vedat Sakman

Gitarın Asi Çocukları

  • Seninle Olmadan

  • Dadaloğlu

  • Beyoğlu

  • Çığlık

  • Haydi

  • İmdat

  • Uzaya Bak

  • Kim İçin

  • Biter miyiz

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