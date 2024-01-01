Usulca Şarkı Sözleri
Vedat Sakman Usulca şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Vedat Sakman Usulca şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Usulca sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sarılıp ağlama arda kalana
Vedalaşmadan önce son öpüş
Kafalarımız karmakarışık dağınık
Kokularımız kaybolmadan son öpüş
***
Sözümüz bu
Şarkımız bu
Henüz bitmemiş
O son öpüş o son öpüş
***
Kapıları açık tutalım aşklara
Kaçamak son bir bakış son öpüş
Şuracıkta bir köşede dumanlı
Kimseler görmeden gizli son öpüş
***
Sözümüz bu
Şarkımız bu
Henüz bitmemiş
O son öpüş o son öpüş
***
Aralıkta karanlıkta kapıda
Yaramazlık olsada bu son öpüş
Yaşananlar yaşanmışlar ne varsa
Her an her gün dudaklarda son öpüş
***
Sözümüz bu
Şarkımız bu
Henüz bitmemiş
O son öpüş o son öpüş
-
Akşamlar
Kime gelir ah akşamlar?
Bilinir mi?
Kime gelir, uğrar akşamlar?
***
Son kuşlar geri gelir
Ağlatır ağlar
Bilinir mi?
Kime gelir, uğrar akşamlar?
***
Son kuşlar geri gelir
Ağlatır ağlar
Bilinir mi?
Kime gelir, uğrar akşamlar?
***
Zor yollar
Kime gider ah uzun yollar?
Bilinir mi?
Kime gider uğrar zor yollar?
***
Son şarkı
Kimin için ağlatır ağlar?
Bilinir mi?
Kime gider uğrar zor yollar?
***
Son şarkı
Kimin için ağlatır ağlar?
Bilinir mi?
Kime gider uğrar zor yollar?
-
Melekler.
Uyurken senin için inciler dizmek bana düşer
Sağ yanımda bir melek söyletir sözleri
Gülümser
Hayallerim uçar
Hayallere karışır
şarkı olur yağar üstüme
Yağar ki zor geçer geceler
***
Hüzün ki hüzün
Hüzün ki hüzün
Salkım saçak yasemin yağmurları
Salkım saçak yüreğim
***
Uyurken senin için bir şeyler söylemek bana düşer
Sol yanımda zamansız sus çocuk gözleri
Iyimser
Masallarım uçar
Masallara karışır
şarkı olur yağar üstüme
Yağar ki zor geçer geceler
***
Hüzün ki hüzün
Hüzün ki hüzün
Salkım saçak yasemin yağmurları
Salkım saçak yüreğim
-
Ölümü düşündüğüm günden kaldı bu hüzün
Geç kalmışlığın telaşı
***
Hatalarım
Yalanlarım
Yollarım ve yıllarım
***
Eksik olmayın
Bir başka sefere yine beklerim
***
Umutlandıklarım
Umut dağıttıklarım
Akıl verdiklerim
Akıllı sandıklarım
***
Eksik olmayın
Bir başka sefere yine beklerim
***
Ölümün yüzünü gördüğüm gün
Kimin elini tutup göçmek isterim
Bir sevip bin söz ettiklerim
Bin sevip hiç söz etmediklerim
Söz verdiklerim
Yapamadıklarım
***
Eksik olmayın
Bir başka sefere yine beklerim
-
Gün olur dara düşer ya insan
Gökyüzü gri geceler yaman
***
Bir yürek çarpmaya görsün bir başka yürek için
Gümüş renginde yükselir ışık kanatlarıyla güvercin
***
Sonunda sevgi kazanır
Sonunda sevgin
***
Onlar karanlık onlar zalim
Onlarla çarpılmaz korkular bizlerle bölünür
Aydınlığa uzanır şehir telaşsız sakin
Gümüş renginde yükselir ışık kanatlarıyla güvercin
***
Sonunda sevgi kazanır
Sonunda sevgin
-
Yüreğimden iki adım ötede
Erguvanlar serüvenler sevgiler
***
Uçar aklım uçar başka yerlerde
Yürünecek yol olmadan gün biter
***
Biz bunları birlikte aşarız
Güleriz ağlarız yaşarız
Yüreğimden iki adım ötede
Ayrılanlar dönmeyenler kaygılar
Yorgun aklım susar yakın yerlerde
Söylenecek söz olmadan gün biter
***
Biz bunları birlikte aşarız
Güleriz ağlarız yaşarız
-
Ateş oldum
Yanar oldum
Gönül verdim ya...
***
Şarap oldum
Kadeh oldum
Yere düştüm kırıldım.....
***
Aşk ateşi iki kurşun birin aldım ya......
***
Çocuk oldum
Neler umdum
Neler buldum yoruldum
***
Oğul gördüm
Kızım sevdim
Gönül aldım ya....
***
Beşik ardım gurbet oldu
Yad ellere savruldum.....
***
Aşk ateşi iki kurşun birin aldım ya......
***
Çocuk oldum
Neler umdum
Neler buldum yoruldum
***
Uçtum kondum
Uçmaz oldum
Ağlar oldum ya.....
***
Sevdiklerim
Eller aldı
Sine oldum vuruldum
-
Usulca inlere sığınmak düşer aklıma
Kara kışlarda
Usulca inlere sığınmak düşer aklıma
Kara kışlarda
***
Ateşim dumansız
Arayışlarda
Ateşim dumansız
Arayışlarda
***
Hastayım yorgunum seni bekliyorum
Zaman akışta
Hastayım yorgunum seni bekliyorum
Zaman akışta
***
Sussam dilime yazık
Uçmamak kanatlarıma
Sussam dilime yazık
Uçmamak kanatlarıma
Gün yine acıya çaldı bir yerde
Ve zaman akışta
***
Usulca inlere sığınmak düşer aklıma
Kara kışlarda
Usulca inlere sığınmak düşer aklıma
Kara kışlarda
***
Sarısız umarsız
Arayışlarda
Sarısız umarsız
Arayışlarda
***
Hastayım yorgunum seni bekliyorum
Zaman akışta
Hastayım yorgunum seni bekliyorum
Zaman akışta
-
Ben bu şehre
Ayaklarım sancılı ve az geldim
Üşüyünce akşam açmış korkularımla
***
Tutamadım uçan sevgileri
Konuşamadım
Anlayamadım
Anlatamadım
***
Issız kaldım
Issız kaldım
-
Odalar koridorlar
dikenler ihanetler
sözcükler öğretiler
yalanlar yanlışlar aldatmalar
***
elde silahlar bayraklar
günahlar yargıçlar kavramlar
silah sesleri alarm var
bu dünyada bir de benim yüreğim var
***
Bir de kuşlar renkli çiçekler
Doğan güneş toprak rüzgarlar
Sakin sular göller denizler
***
Ovalar dağlar ormanlar
Bir de bunlar var
Bu dünyada bir de benim yüreğim var
***
Odalar koridorlar
Dikenler ihanetler
Sözcükler öğretiler
Yalanlar yanlışlar aldatmalar
***
Bir de buğday ve tırtıllar
Kuyulardan su çekenler
Yamaçlarda kaval çalanlar
Gençler şarkılar türküler
Birde bunlar var
***
Bu dünyada bir de benim yüreğim varOdalar koridorlar
dikenler ihanetler
sözcükler öğretiler
yalanlar yanlışlar aldatmalar
***
elde silahlar bayraklar
günahlar yargıçlar kavramlar
silah sesleri alarm var
bu dünyada bir de benim yüreğim var
***
Bir de kuşlar renkli çiçekler
Doğan güneş toprak rüzgarlar
Sakin sular göller denizle
Ovalar dağlar ormanlar
Bir de bunlar var
***
Bu dünyada bir de benim yüreğim var
***
Odalar koridorlar
Dikenler ihanetler
Sözcükler öğretiler
Yalanlar yanlışlar aldatmalar
***
Bir de buğday ve tırtıllar
Kuyulardan su çekenler
Yamaçlarda kaval çalanlar
Gençler şarkılar türküler
Birde bunlar var
***
Bu dünyada bir de benim yüreğim var