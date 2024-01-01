Vedat Sakman

Yolum Yok Asılınca güvenim adaletim koptu kopacak ipiyle ve bütün kentte Onlar ah onlar parıldayan ışıklarımın Yüreğini parça parça edince Anladım birden yolum yok çılgınca sevmekten başka Bağladıklarımda bilir aşkımın çocuksu çocuksu gözlerini Ve istediklerimin arzularımın

Denize Dönmek İstiyorum Denize dönmek istiyorum Mavi aynasında suların Boy verip görünmek istiyorum *** Denize dönmek istiyorum Sularda batan ışık gibi Sularda sönmek istiyorum *** Gemiler gider Gemiler aydın ufuklara gemiler gider gemiler Gergin beyaz yelkenleri doldurmaz keder Gemiler gider gemiler *** Elbet ömrüm gemilerde bir gün olsun nöbete yeter Ve madem ki bir gün ölüm mukadder Gemiler gider gemiler gider *** Denize dönmek istiyorum Mavi aynasında suların Boy verip görünmek istiyorum *** Denize dönmek istiyorum Sularda batan ışık gibi Sularda sönmek istiyorum Sularda sönmek istiyorum Sularda sönmek

Nefesim Senin Nefesim senin, bedenim senin Her şeyimsin, her şeyimsin Aklım uçtu uçacak, ner'desin? Aklım kaçtı kaçacak, ne dersin? *** Her şey geçer, her şeyi unutur insan Geceyi, saatleri sayarsın Her şey geçer, yarını şimdi tüketirsin Öyle geçer eylül, susarsın *** Nefesim senin, bedenim senin Her şeyimsin, her şeyimsin Aklım uçtu uçacak, ner'desin? Aklım kaçtı kaçacak, ne dersin? *** Her şey geçer, bilirsin ki yine mavi giyecek Bilirsin ki o orada, katlanırsın Her şey geçer ucu az açılmış kaleminle Birkaç satıra gözyaşı dökersin *** Bedenim senin, nefesim senin Her şeyimsin, her şeyimsin Nefesim senin, bedenim senin Her şeyimsin, her şeyimsin

Ay Tutulsun Kumdanmış kalelerim bıraktım yıkılsın Sırçalanmış kalbim attım kırılsın Ee madem ki bu işler böyle kurallar var Buda onlardan biri olsun Ah aralıkta ay tutulsun Rüzgarlardan haberim olsun Binalar binalar peki kurulsun Paralar paralar peki çok olsun Madem ki bunlarla büyüyecek bu çoçuklar Bari çiçeklerden haberim olsun

Aşıksan Eğer Aşıksan eğer Deli ol baştan başa Deli ol deli ol Deli ol gönlüm *** Ruhumda alev gibi Alev gibi neşen taşa Ateş ol ateş ol Ateş ol gönlüm *** Madem ki ne gün Ayık olsam gamlanıyorsun *** Etrafla olanları geç Hoş yaşa sarhoş yaşa Sarhoş yaşa gönlüm *** Etrafla olanları geç Hoş yaşa sarhoş yaşa Sarhoş yaşa gönlüm *** Sevgili bir başka Başka güzelsin bugün Ay gibisin gün gibisin Pırıl pırıl gülüşün *** Güzeller bayram günleri süslenir Seninse bayramları süsler yüzün Güzeller bayram günleri süslenir Seninse bayramları süsler yüzün *** Cennetle cehennemi Var mı gören deli gönlüm Gören ol gören ol Gören ol gönlüm *** Dönmüş kimi gördü gözün Ah öteden deli gönlüm Deli ol deli ol Deli ol gönlüm *** Mademki o yoldan Bir işaret yok gönlüm *** Bel bağlama korkuya geç Belki ye geç hoş yaşa Sarhoş yaşa gönlüm *** Bel bağlama korkuya geç Belki ye geç hoş yaşa Sarhoş yaşa gönlüm *** Etrafla olanları geç Hoş yaşa sarhoş yaşa Sarhoş yaşa gönlüm *** Etrafla olanları geç Hoş yaşa sarhoş yaşa Sarhoş yaşa gönlüm

Kuklalar Varlığın sırları saklı senden, benden Sırları saklı hepimizden Bir düğüm ki, ne sen çözebilirsin, ne de ben Ne sen çözebilirsin, ne ben *** Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz Kuklacı felek usta, kuklalar da biz Oyuna çıkıyoruz birer ikişer Bitti mi oyun, sandıktayız hepimiz *** Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz Kuklacı felek usta, kuklalar da biz Oyuna çıkıyoruz birer ikişer Bitti mi oyun, sandıktayız hepimiz *** Bizimkisi perde arkasındaki dedikodu Perde arkasında söylenen Bir indi mi perde, ne sen kalırsın, ne de ben Ne sen kalırsın, ne de ben *** Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz Kuklacı felek usta, kuklalar da biz Oyuna çıkıyoruz birer ikişer Bitti mi oyun, sandıktayız hepimiz *** Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz Kuklacı felek usta, kuklalar da biz Oyuna çıkıyoruz birer ikişer Bitti mi oyun, sandıktayız hepimiz

Odada İkimiz İsterdim ki ben Şarkılarımı söylesinler benim El ele tutuşup dönerken Çocuk bahçelerinden çocuklarımız Bir kafes Bir kanarya kuşu bir keman Yeni doğmuş bir çocuk gibi yatıyor kutusunda. Pencere açık. Dışarıda şehir ay ışıklı uykusunda Odada ikimiz *** Duyduğum seslerin en güzeli En güzeli bir yaz gecesi Dizimde yatan bir çocuğun Bana yıldızları soruşu Bir kafes Bir kanarya kuşu bir keman Yeni doğmuş bir çocuk gibi yatıyor kutusunda. Pencere açık. Dışarıda şehir ay ışıklı uykusunda Odada ikimiz

Bir Varmış Bir Yokmuş Aşıkmış bir bakmış Şubatmış vurulmuş O zamanlar aşkın ömrü sorulurmuş O zamanlar aşkın ömrü konuşulurmuş Ne o şairler ne de şiirleri kalmış Ne sözler verilmiş unutulmuş Bir varmış bir yokmuş masalmış Bir bakmış yalnızmış şaşırmış O zamanlar aşkın ömrü sorulurmuş O zamanlar aşkın ömrü konuşulurmuş

Nisan Tut ki güneşli bir gün Şiirle uyanmışsın Gözlerin dalıyorsa uzaklara Mandalina kokulu yağmurda yağıyorsa Kırlangıçlar dönüyorsa etrafta anla ki Nisandır Ve gidenler dönmeye hazırdır elbet Elbette asla unutmadılar Ve gidenler dönmeye hazırdır elbet Sadece yağmuru beklediler Tutki güneşli bir gün aşka uyanmışsan Gözlerin bakıyorsa yollara Beklediğin özlediğin yola çıktıysa İçinde bir sevinç hissediyorsan anla ki Nisandır Ve gidenler dönmeye hazırdır elbet Elbette asla unutmadılar Ve gidenler dönmeye hazırdır elbet Sadece yağmuru beklediler

Sana Ulaşmak Terk edilmiş insanların limanlarında Tek başına belirsiz umarsız Elini uzatıp tutacak kadar yakında Savunmasız korunmasız Kasımda açacak çiçek kadar bilemeden Savunmasız korunmasız

Kırıldık Bir Kere İstanbul'dan laleler geçmiş Ben senden çoktan geçmişim Aklımda ıhlamur kokuları fikrim haziran Kırıldık bir kere canım ne desek yalan Aklımda ıhlamur kokuları fikrim haziran Kırıldık bir kere canım ne desek yalan *** Gitmek için değil kalmak için Sevişme mevsiminde şarkılar Sarıyor beni acele etmeden aşk rüzgarı Sarıyor beni deli şeyler bu yaz akşamı Sarıyor beni acele etmeden aşk rüzgarı Sarıyor beni deli şeyler bu yaz akşamı *** İstanbul'dan martılar geçmiş Ben senden çoktan geçmişim Aklımda denizlerin mavisi fikrim haziran Kırıldık bir kere canım ne desek yalan Aklımda denizlerin mavisi fikrim haziran Kırıldık bir kere canım ne desek yalan

Yalnızlık Yağmura Benzer Sen kollarıma asla gelmemiş sevgili Sen yitirilmiş olan daha başından Senin hangi şarkılar gider hoşuna Hiç öğrenemedim... *** Yalnızlık yağmura benzer yükselir denizlerden Uzak ıssız ovalardan ait olduğu yere göklere döner *** Ve şehrin üstüne göklerden iner Aşıklar umduklarını bulamamışlar Aynı yatakta yan yana uzanmışlar Yalnızlık nehir boyu *** Yalnızlık yağmura benzer yere yağan alacakaranlıkta Ve iki insan hayal kırıklıklarını bırakırlar Birbirlerini kollarlar Sokaklar yüzlerini sabaha döner Aşıklar umduklarını bulamamışlar Aynı yatakta yan yana uzanmışlar Yalnızlık nehir boyu