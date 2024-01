Gece ağır ağır gelir Gelir başucumda bekler Bana gittiğini söyler Bir daha dönmeyeceğini de Duvarlarının ardından Seni duymaya çalışıyorum hala Buradan gittin çoktan Bir gece bana bırak diyor *** Bir gün gelir bir gün geçer Bazı şeyler hiç ama hiç değişmez Her geçen anın sonunda hala Alışamadım yokluğuna *** Gece ağır ağır gelir Gelir başucumda bekler Bana bittiğini söyler Bir daha sevmeyeceğini de Uyumaya çalışsam da faydası yok Sana sarılmayı özlüyorum hala Buradan gittin çoktan Bir gece bana bırak diyor

Sarılıp ağlama arda kalana Vedalaşmadan önce son öpüş Kafalarımız karmakarışık dağınık Kokularımız kaybolmadan son öpüş *** Sözümüz bu Şarkımız bu Henüz bitmemiş O son öpüş o son öpüş *** Kapıları açık tutalım aşklara Kaçamak son bir bakış son öpüş Şuracıkta bir köşede dumanlı Kimseler görmeden gizli son öpüş *** Sözümüz bu Şarkımız bu Henüz bitmemiş O son öpüş o son öpüş *** Aralıkta karanlıkta kapıda Yaramazlık olsada bu son öpüş Yaşananlar yaşanmışlar ne varsa Her an her gün dudaklarda son öpüş *** Sözümüz bu Şarkımız bu Henüz bitmemiş O son öpüş o son öpüş