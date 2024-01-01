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7/24 Dinle Usulca

Usulca Şarkı Sözleri

Vega Usulca şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Vega Usulca şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Usulca sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Vega

Vega

Usulca

  • Alışamadım Yokluğuna (Akustik)

  • Akşamlar

  • Melekler

  • Cennet

  • Sevgi Kazanır

  • Biz Bunları Birlikte Aşarız

  • Ateş Oldum

  • Usulca

  • Issız Kaldım

  • Yüreğim Var

  • Son Öpüş

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