-
Yağmur dönerken kara
Yavaşça süzülenler yola
Araba dolusu bir tuhaf seven
Şarkılar çalan söyleyen
Sevenlerden biri ben
Arkada bıraktığım sen
Kim olduğunu biliyorsan söylesen
***
Ah yağmur dönerken kara
Şarkılar var falımda
Hepsi sana (hepsi sana) bu gece, Ankara
Ah yağmur dönerken kara
Yine yol var falımda
İster özle, yok istersen hiç hatırlama
***
Sokaklar dolusu şekerli kar kokusu
Tunalı'da gezinirken bizde bir kahvaltının tutkusu
Acıkanlardan biri ben
Arkada bıraktığım sen
Kim olduğunu biliyorsan söylesen
***
Ah yağmur dönerken kara
Şarkılar var falımda
Hepsi sana (hepsi sana) bu gece, Ankara
Ah yağmur dönerken kara
Yine yol var falımda
İster özle, yok istersen hiç hatırlama
***
Ah yağmur dönerken kara
Şarkılar var falımda
Hepsi sana (hepsi sana) bu gece, Ankara
Yağmur dönerken kara
Yine yol var falımda
İster özle, yok istersen hiç hatırlama
-
[Hook: Gökçe]
Sittin sene şu eve takılı kalamam koca dünyada
Çok bunaldım kendimi saldım, acilen biri beni kurtarsa
Sittin sene şu eve takılı kalamam koca dünyada
Halimi hatırımı soran yok ah şu üç günlük dünyada
[Verse 1: Kamufle]
O zaman şimdi kendin için bir iyilik yap
Hadi bunalımdan kurtul deprosyana meyillenme sakın
Yakın dostlarını topla, eski arkadaşlarını da
Üç günlük dünya bu, üç günlük dünya
Ne borçtan hayır gelir, ne de faturalardan
Umursama, tak çantanı kaybol buralardan
Ne telefon, ne sanal ağlar, ne de kira derdi
Kapat şalterleri, çık dışarı, hayat sana armağan
Sahil kenarı, küçücük bir mekan ya da
İstersen doğaya karış derin bir nefes al
Gönlün açılsın ve olay nakit değil
Bunca zaman darlanmaya söyle ne gerek var
Üç günlük dünya dedim, üç günlük dünya
Seni tutsak eden monotonluk sadece bir rüya
Evinde tıkılmışsın, yaptığın pineklemek
Gereksiz olma lütfen, senin dünyana bir renk gerek
[Hook: Gökçe]
[Bridge: Gökçe & Kamufle]
Üç günlük dünyada kime küskünüm söyle
Bu güzellikleri görmezden gelme
İçinden geçenleri yap, toparlan biraz
Ruhun sana uysun, yenilikler senle
[Verse 2: Kamufle]
Üzücü bir durum eve kapanmak, daralmak, yalan yanlış hayatlar
Dolanbaçlı düşünceler zamandan çalar, üstüne üstlük karamsar
Şaklaban zaman, halden anlamaz, takma kafana hiç sen rahatla bak
Yüzün gülsün, al bir nefes derin olsun, mutluyuz der, her tarafta var
Görünüşün herşeyin aynası, hoş görün, bak nasıl düzen oluşuyor sende
Kimi sebebini bile bilemez, aslında sende bitiyor iş, oturuyor herşey
Kendine bir çeki düzen ver, iyi örnek ol bak
O koltuktan kalk, sakınsan böyle olmaz
[Hook: Gökçe](x2)
-
[Verse 1: Allâme]
Hey yo bu master gökten indirildi, zembil ile bir dağ
Hiç mevzu bahis etme rapçiliği, koçum görmezsin böyle titan
Sen genital bölge Batarya Company tank
Eminim en son 95'te tattın evlat böyle Hip-Hop
***
Lan pelikan çene çalma, uygulat medikal
Can teslimine geldim ayaklarıma kapan benim son mohikan
Ziyade son barikat, battle veraset tarikat
Kanlar akar benden sonra en seri katil Vatikan
***
Dağlardan yol açmak gibi rap, bizim için bi' düz patika
Bin üstü punchlayım gebermen garantili dilimden ithal
Style'ım en radikal cinayet
Bronx'tan 11 zenci gücü potansiyelinde mikrokabiliyeti, bak bu
***
Ameliyatı Hipokrat yaptı, sanma benden ilikte
Zarar lirikleri bu beyne sıçrayan bir pıhtı kadar
Asker sen mıntıkada, esasen aynı dandanakan
Al ağırlığımı dinle çal düşüncelerimi kantara tak
***
[Verse 2: Pit10]
Rabbil alemin, rahattır halimiz, bu sanki taciz
Tatil hariç, katliam, kardeş katli vacip
Mide bulandırıcı halin yorumun antipatik
Zirveden düşersem, buna denir bungee jumping
***
Maddi kaygı artar, olur çelik pranga
Ayakta sıçana müzik yapıyoruz da kaçıyor alafranga
Hedefim Kolombiya'dan, Panama'dan, Casablanca
Gidicisin kanamadan, dönüştüğüm kara mamba
***
Cehennemi dondurup, kundaklayacağım cenneti
Rüzgar ihtiras kokar, şeytan benim metresim
Aperatif kanın, kafatasında sek gelir
Hali malum cinayet, görebileceğin tek resim
***
Oyundaysam birinciliğe and içen narkoz tat
Yarışmak istediğinde boşuna koşma bende nos var
Engin okyanusta herkes biraz korsan
Herkes biraz korkak, şu an sahada all-stars
***
[Verse 3: Sahtiyan]
Gacolar gergin, senelerdir aynı yerde
Her gün uyanırlar aynı dertle, farklı yerde
Nefes kokar, zaman akar, patlarsın anca papikle
Üç kuruşa beş takla olsun, üzülme
***
Yeni stil tarz derken, çok çektiniz
Boş yazıyorsunuz hâlâ, çok wack'siniz
Dert değil perde kalkınca burger çevir
Bu iş burdakilere bırak man al para getir
***
Yüzümde şampanya tadına gülümseme
Sen hep ilk ol ama havyarı ben koydum önüne
Verdim mayayı sever kalın
Altı yara yedi kadın
***
Tadım buket ve trident arası
Gibi asortik, realistik, kestik
Jülyen Napoleon kompleksli bünyen
Akarken doldur, aptal olma dostum
Tavsiye bedava, çocuğu yine koydum
***
[Verse 4: Sansar Salvo]
Rapçi ben öldüm, hatta mezarımda ters döndüm
Şarkıların çıkınca, aklımda atlı karınca
Sigara yanınca, tekniğini duyunca
Gülerim on altı boyunca, tekniğin oyuncak
***
Mekandayız Kamuf'la, cümle alem caz'da
Buna bi' şahit ol, bi' bak, yükseliyoruz hızla!
Aynı roket, gel de yok et, yeter ki kızma
Lirik faslı arkadaşlarınla sesini kısma
***
Gerilim birazdan, dinginleşir bass'la
Arkana yaslan moruk, yok olmayız asla
Benim dandik hayatımda Ais gibi rasta Sansa
Kastıranlar aslında, asıl hasta
***
Eski rapler eksiğini kapatır nasılsa
Kasılsan da öyle bi' gazla, bana katılsan da
Hiçbi' dalın yoksa raplerimiz dışında tutunacak
Çocuk panik yapma, çünkü bunlar hep olacak
***
[Verse 5: Patron]
Bu toplu parça, yine koştur anca
Sen nefret etsen de benden, bu raple koptu kankan
Paranla edilmez yeteneksizliğin ört bas
Ben havalardayım evet homie, hem de first class
***
Kabullenmek zor evet, bi' gün bu rap de kara döner
Yüreğini yara gömer, Hip-Hop'ı ara dönem
Korkmuyorum kimseden biter bu maraton er geç
Siz gök gürültüsü, ben paratoner
***
İksirim rapim velet, ben asterix
Ben or'jinalim bil ki dinlediğin o all remix
Yarışamaz Porsche'la Doğan SLX
Hızını keseriz flow da hırsımın eseri
***
Kim kaldı, eskilerden arta?
Üç beş kişi aynı bass'ta (Brrr!), cowabunga
Yat hayvan gibi bak ben sen Kimbo Slice'a pat
16 bar nakavt uçar psycho Mars'a uppercut
***
[Verse 6: Kamufle]
Saklanma kalk lan, ben geldim araftan
En alt katta rap yalan o maksat taraftar
Gerilim hattımın içinde yüksek voltaj var
Yüksek korkakça sen ürkek yollarla
***
Sonuç vermez, yürek düştüyse taşa
Görüp yaşa, savaş verdik bur'da baştan başa
Çakalların tümü şimdi eski kaşar
Değirmenin dönmez eğer seni dışladıysa yaşam
***
Olumsuzluklar yüreğinde statik
Turbo taktım ellerime, kalem hayli mekanik
Soyutlandım akıp giden yorgunluğa
Şimdi kusura bakmayın şu kalbim size artık negatif
***
Baş verdi egom sana yaş gelir gözünden
Biz bir takım olduk, eski yeni tat verir gülümser
Hayatım olur olmaz hallerde özümser
Bu altı adamın hayatında kin var müzik ver!
-
[Verse 1]
Benim hayalim var, henüz başı sonu belli değil
Ne göz görür, ne gönül katlanır, bu bi' deneyim
Yalnız hisset, içinden gelsin
Gelmiyorsa bu yaptığımı, evde denemeyin!
***
Hangi akla mukayyet olmam gerekli? Söyle!
Hangi hakla, hangi yandan, sille vurur bana dünya?
Elimde kalan ailem ve birkaç melodi
Gerisi tamamen safsata, umursama düşman!
***
Kalbim ve beynim arasında bir çatışma var
Akli dengemin eylemleri, sanki bir yanılmaca
Maddi serüvenlerden ibaret bir yaşam tarzı
Sarmalamış yer küreyi, farklı bir yarışma var
***
Kimisi düzenbaz, kimisi çıkarcı ya da politik
İnsanları etkilemez, o müzik
Egosunda sokağa çıkmayan bir varlık mı
Bu toplumu yansıtacak? Hah çok komik!
***
[Hook](x2)
Bi' yolunu bul, inadına koş hadi
Bi' yolunu bul
Bi' yolun umut ve yolun olur huzur
Tüm onurunu kurutur, bir sürü kusur
***
[Verse 2]
Bir yorgunluk belirtisi var halinde
Kuşkular art arda beyninde, sana düşman
Yalan gördüklerin yalan yalan, uslanmaz talih
Sana tuzak kurmakta, sana tuzak kurmakta
***
Belirli bi' serüveni seç
Yolun uzun bariz, karanlık bi' süreç
Bedeli neyse birikimin yalan olur hep
Ama bir yere kadar, hırs varsa safir olur, yes-bastır!
***
Büyük bir sistem, olumsuz hisler
İş işten geçtiğinde, baş verir pis işler
"Bu işler, böyle işler!" dediler evvelinde
Ne işlem, belki bi' hata bu hayal alemine benim, bir anda girişmem
***
Dımdızlak kalsam da, tek yol müzik
Senkron kaçmaz bende, sek koy beni!
Ses yok, seks çok, sana ün verecek!
Mest ol, tekno değil, rap gelecek!
***
Fedakarlık gerek, bu her konuda bariz
Bir erdem harikalar diyarında değil kimse
Herkese saygılar, sevgiler, sunar çekilirim köşeme
Bir şey daha söyleyeyim: Devamı gelecek!
***
[Hook](x2)
Bi' yolunu bul, inadına koş hadi
Bi' yolunu bul
Bi' yolun umut ve yolun olur huzur
Tüm onurunu kurutur, bir sürü kusur
***
[Bridge]
Ne kadar emek harcarsan dur düşün plan yap öncesinde
Bura adil bir yer değil maalesef donuk bir çevre
***
[Outro]
Bi' yolunu bul, inadına koş hadi
Bi' yolunu bul
Bi' yolun umut ve yolun olur huzur
Tüm onurunu kurutur, bir sürü kusur
Bi' yolunu bul!
Bi' yolunu bul!
Hadi bi' yolunu bul, bul! Yeah!
-
[Intro]
İşim başımdan aşkın, şarkın var dilimde
Hiç düşmüyor ağzımdan, küskün bize kader yaşanmışlıklarla
İşim başımdan aşkın, içim dışım karardı
Yorgunluk dünya yüzünden, yorgunluk dünya yüzünden
[Verse 1]
Deli gibi sevgi ve nefreti taht et, cesaret yok bende nezaket
Size göre gırla muhabbet, size göre başka ve size göre net bu yaşam hep
Onca gönül okşanır, or'da görünen or'da kalır korkmayın
Bu şarkı kimini oynatır, kimine bağ bozumu yaşatır, kimine çok ayıp
Bu dünya sana bana gelmez, sefaleti baş yakar ara mara vermez
Kara kutu gibi zaman ama para versen, bir rüzgarla yutar adamı ve seni sersem
Çevrene dünya malını da sersen, nerden esersen es, mesele dertlen
Her yer bi' serden geçerken ecelden geçersin, esaretin bedeli sensen
Sen gelecekten gelen o aşırı yetenek elini çek yakamdan
Hadi bana bi' sebep sun, ya da bi' senet bul
Çaban ise mekruh bana bi' kelek bu
Ve yakarışım hep suç
[Hook]
Bir varmış bir yokmuş, sevgi tükenmiş is olmuş
Rüyalarda, masallarda
Bir varmış bir yokmuş, tüm dertler düzelmiş ve durmuş
Rüyalarda, masallarda
[Verse 2]
Koş kovala bir hayat sunuldu sana, boş kovanını at, yaşam uyuşuk ama kalk
Silkelen inatlaş, kurulu zaman aş, kendini bir başka bu kötü savaş
Tut yakasını bırakma sakın, inan her şeye değer umut, eğer amacın varsa
Haklı bi' dava farklı bi' yandan bu yerküre yancı inanma
Kimisi Kerem, kimi Aslı, kimisi de Mecnun birileri Leyla
Bi' gideri varsa e gerisi levazım, geçmiş göz boyar, bu günüme yansır
Olsun! Sonucu kapkara bi' boşluk, nispet yapıyorum gönlümüz hoşnut
Son nefesime kadar ara vermeden hırsımdan caymam, hiç sorun yok dostum
Gördüklerin, düşündüklerin
Uzla buz olur, olmazsa özgüvenin
Övgü nedir, para varken?
Saygınlık kayboldu, bu geminin yok dümeni
[Outro]
İşim başımdan aşkın, şarkın var dilimde
Hiç düşmüyor ağzımdan, küskün bize kader yaşanmışlıklarla
İşim başımdan aşkın, içim dışım karardı
Yorgunluk dünya yüzünden, yorgunluk dünya yüzünden
-
[Hook]
Halim yok (Halim yok!), hiç halim yok!
Kendime gelmem gerek, bu savaşı mutlak kazanmak gerek!
Ama halim yok (Halim yok!), hiç halim yok!
Pes edemem asla, başaracağım elbet, ama bugün halim yok!
[Verse 1]
Artık uzaklaşmak istiyorum, sahte gülüşlerden
Yalanlardan, ortamcılardan, sınırsız çıkarçılıktan
Uzaklaşmak istiyorum bela ve çoğu dertten
Uzak kalsın sahte gülüşler şimdi benden
Suskun kalmak zor, sen çığlık at kolayca
Ve hüsrana davet eder seni her gece bir rüya
Kül yağmurlarından kaçmak gibiyse hayat
Nuh'un gemisinde tutsak olmak gibidir bu dünya
Nedir sebep? Nedir, ne değildir bu halin?
Ani kararların vebalini çeker körpe halim
Varis hayatında sabit bir yol bulmayan bir kahin
Gibi ruhum yani duygusuz ve bir o kadar zalim
Kendi yolumdayım sorumluluk onun payı
Onurlu bir sonum olsun istiyorum somurtmayın
Soluk borumdan geçen o kirli hava eşliğinde
Öğreniyorum olur olmaz hallerimden korunmayı
Bana bak kendimi soyutladım!
[Hook]
[Verse 2]
Aslında bütün mesele anlaşılmamaktan
Ruhumun aksettiği karmaşık taraflar
Bir de tutsak etti çevredeyse ardışık yalanlar
Satılmış duyguları arkadaş sananlar
Hatalı tarafların yoğun olduğu dünyada
Abartılı yanları hep doğru adım sananlar
Yoğun bir karın ağrısıyla güne başlarken
Anlamazlar dışarısı kadar içeride de savaş var
Yerimde olmak istemezsin, çok eminim
Ve kefilim, bu halim için oynamadım sefili
Kesin bir bakış açısından bakmak gerekse
Herkes kendi dünyasında, bir milletvekili
İşim olmaz yalan politikalarla
Sahte gülücükte olur olmaz komiklik yapanlar
Uzaklaştım artık karektersizliklere
Tam özgürlükle söylüyorum, hayatım savaşmak
Bana bak çatıştım yalanla!
[Hook]
-
[Hook: Kamufle](x3)
Yok yere bi' hayale daldım, çıkamam içinden!
Yok yere üzüldüm, düşündüm, düştüğüm durum yüzünden!
[Verse 1: Kamufle]
Cebimde birkaç kuruş üstüm başım dağınık
Çatık kaşlarıma eşlik eder, şu bayramlık ağzım
Gözlerim kan deryası, tüm fikirlerim yoğun
Yutkunuyorum hiç durmadan, gırtlağımsa boğum boğum
Attığım her adımda düşündüm
Düşlediğim her hedef samimiydi ve dürüsttü
Savaştım, gariptir ki hiçbir çıkar yol yok
Nedensiz bir hal içinde benliğimden sürüldüm, üzüldüm
Başarsam n'olur, ya da başarmasam n'olur?
Azıcık kendin için yol katet ve salaklaşma oğlum!
Gereksizce planlanmış hatalarla doldu içim
Doğru ya da yanlış seçtik, hayat fazla olgun
Zaman fazla yordu beni ve paramparça oldum
Yamaç kanla doldu; Bu yolda kim hatalarla doğdu?
Azap saçma bozgun yaratır hep, kararlarsa yolcu
Ben bi' hancı değilim, mahsenimde şarap vurmaz oldu
Ömrüne ömür katar, yaşanmışlık hali
Derin darbe yersin yok yere; Kim savaşmış ki sanki?
Elim terler, karnım ağrır, gırtlağım düğümlenir
Yok yere bir hata yaptım, nedeni saçmasapan halim
[Hook: Kamufle](x2)
[Verse 2: Da Poet]
Yürümekle bitmeyecekti yolun sonu
Karanlık da olsa boyun borcu gitmek sorun algılamak bunu
Elinde ufalanan zaman boyu boyunu
Aşan koyu bir karanlığa, sevdalıydı suskunluğu
Yok yere kaç hayalin, kıyıya vurdu?
Umut etmek ummanın da topallayan bi' meczup
Rüzgar estikçe savrul, ifaden hâlâ mağrur
Elbet yarın bi' güneş doğar, avuçlarına mecbur
Rüyalar kabuslara transfer, uzatmaları oynayan nefesler
Bazen son dakika güler, bazen hep boşuna zorlar
Zira kimse tatmin olmaz
Deplasmanın dünya baya zorlu atmosfer
Henüz yaşamadın en güzel sabahı
Uyandığında bazen baharın en güzel zamanı
Tamam zor, nefes al belada olsa iki elin
Artı sana senden başka bir şey lazım değil; Gittim!
[Hook: Kamufle](x2)
[Bridge: Kamufle](x2)
Başkalaşmak lazım bazen, başkalaşmak lazım!
Tüm hataların nedeninin bi' kerelik olsun unutmak lazım!
[Hook: Kamufle](x2)
-
[Verse 1]
Paslanıyor her şey, kayboluyor herkes
Serkeş bi' dünyada amacını gel seç
Çelişkiler artar, yenilgiler fazla
Zapla kanalları, beyin olmuş artık plazma
Etkilenir can cebin saf olana iş yaz
Sallantıda iyi niyet, paranoyak insan
Süslenir kapital çekici ve zarif göründükçe
Düşmanın paradır onun parolası isyan
Doyumsuzluk oyununda oluşmuş olursun
Onur şeref bozuldukça, koşulsuz sonuç doğursun
Onun bir ruhu yok, düşüncesi çoğunluk ve boyunduruğu
Altındasın şehvetin, bu yorumsuz sonundur
Bir şeytan oyunu şikayet gereksiz
Oyun bozan olamazsın sinir iraden yetersiz
Sahteliği kovalarsan ziyafet çekersin
Haz verir şehir binayen seversin
[Hook](x2)
Göz yumduğun hataların, kimin doğrusu?
Yanlışların yalanların söyle, kimin doğrusu?
Eğik duran boynun şimdi söyle, kimin doğrusu?
Söyle kimin doğrusu? Söyle, kimin doğrusu?
Kırılmış zincirler, ok yaydan çıkmış
İnsanlar doyumsuz, insanlar acıkmış
Kırılmış zincirler, ok yaydan çıkmış
Bu Dünya yeni düzenine bak ne kadar alışmış
[Verse 2]
Bazı bazı egoist, bazı bazı mahrum
Ve bazı bazı sakin, ansızın garip bir casus
Saklı hislerimin yansıması lan bu
Yüzyılını harcasan da bulamayacağın eşsiz tarz bu
Kamufle spectacular tarz, etrafa bakının az
Benzerini bulmak zor iş, sakının ha
Ve yakının az, bu kaçınılmaz
Unutmayın yeteneksiz bir zihniyetle kibir takınınmaz
Kendinden kork, centilmen yok burda
Her yerden şok
Ser vermez kindarlar dert derse bol
Saklansan inin dardır derler defol
Medet bekle genç yaşında küçük düşür kendini
Söylesene zevki sefa çekenlerin derdi mi
Kula kulluk yapan düşünceler bugün çıkar peşindeyse
Gurur nerde, söyle nerde aile değerleri?
Olumsuz bu karanlıkta aydınlığa geçiş
Kimin gelir kibir zehir verir sanarsın bu devir benim
Neyin nesi anlatılan derin bende elin kiri
Öğrenemez nefsin asla eldekiyle yetinmeyi çekilmeyin
Savaş verin, iyi niyetle savaş verin
Bozuk düzen frenlemez sorunlarla sevişmeyi
Zararsız bir forma dönüştükçe bütün fikirlerin
Kaybedersin bu durumda amaç nedir?
[Hook](x2)
Göz yumduğun hataların, kimin doğrusu?
Yanlışların yalanların söyle, kimin doğrusu?
Eğik duran boynun şimdi söyle, kimin doğrusu?
Söyle kimin doğrusu? Söyle, kimin doğrusu?
-
[Intro: Moral]
Bir daha görmedim gözlerini
Kim bilir belki de hepte ağladılar
Sen o kadar uzaktaymışsın ki benden
Sana varmak isterken geçti yıllar
[Hook: Moral](x2)
Bu su akıp gider yolunda, durulmaz karşısında
Bazen kurur bazen taşar, senin bir gözyaşınla
[Verse 1: Kamufle]
"Aşkı tarif et!" demek ne kadar saçma bi' şey!
Yine de lekelenen bu ruhun aklanması demek bence
Ya da bi' yaz yağmuru kış güneşi, özgürlük simgesi
Gözlerine baktığım zaman hayatımın değişmesi
Yüzünü görememek bi' intihar senaryosu
Ölümü beklemek gibisin çıkmazdadır her yolum
Önümü göremem eğer sen yoksan mahvolur bu yürek
Kıyamet alameti gidişlerin korkularım daha yoğun
Elini tutmak tarif edilmez bir duygu
Duyduğum hissettiğim en yoğun halimsin be ruhum
Bulduğum en değerli parçasın sen
Yakınsın ama uzak gibisin neden daralıyor bu ruhum
Satırlarda betimlenmen akıl kârı değil
Sen karşıma çıktığın andan bu yana soyutlandı beynim
Halbuki masallarda seni anlatmışlar
Ama karşımdasın söyle bana rüyada mıyım değil miyim
Öyleyse uyandırma sakın gerçeksen uyuma
Başlangıç ve sonun temsilisin şu göğsümde vurulan
Meçhul bir yolda pusulam yaptı seni kader
Yok olursan yolum şaşar asla yolun sonunu bulamam
Şubat'ta battaniyem Temmuz'umda güneşimsin
Hastalığıma şifa, sağlığımda neşemsin
Öldüğümde toprak ol bana be güzel kadın
Cehennemde senin için yanarım sen bi' ömre bedelsin
[Hook: Moral](x2)
Bu su akıp gider yolunda, durulmaz karşısında
Bazen kurur bazen taşar, senin bir gözyaşınla
-
[Intro: Kamufle]
Yağmur yağsın, içimdeki o alev sönsün
Yağmur yağsın, dün gibi koksun sokaklar
Yağmur yağsın, temizlensin yürekler paklansın
Hiç yoktan bir sorun varsa eğer tebessümle kucaklaşsın
[Hook: Aslı Güngör]
Yalnız kaldım, yalnız kaldım, bu dünyada
Kırıldım bir yanım eksik bir yanım fazla fazla
Yalnız kaldım, sensiz kaldım, bu dünyada
Ne gecem belli, ne günüm belli
[Verse 1: Kamufle]
Bayat bir komedi filmi gibi hayatım
Ne yancıyım, ne zarar gören, ne de bir umutsuz vaka
Büyük bir boşluk benle şakalaşırken
Gece üç sularının sakinliği gibi yalan dünya
Kararsız halimin tek sorumlusu kendimim
Ben iyi niyetin sürüklediği bir mağaradayım sanki
İçerisinde geçmişimle alakalı nesnelerle
Başbaşayken tedirginim yüz ifadem sabit
Bezgin halim etrafım daralmakta
Kalbim umarsızca tekliyor bugün
Baya gerildim, olmayan bir hal nefes almak çok zor
Yine de yola devam, fedakar bir hal takınıp sevindim
Çelimsiz vücuduma fazla yük biniyor
Fazla zarar, fazla entrika, fazla olumsuzluk
Sanma hayat denen denizin dibinde ölüp giderim
Başka hayallerin eşiğinde saçma yorulmuşluk
[Hook: Aslı Güngör]
[Verse 2: Kamufle]
Herkes şu fani dünyanın gölgesine sığınmış haldeyken
Söyle bana kimde vicdan kalır?
Varlığım yokluğum kimin umrunda olur ki?
Ya da varlığında yaptıklarım kime miras kalır?
Bilmiyorum, bilmek de istemem aslında!
Hissiyatım karanlığın körelen hırsında
Sırtımı sıvazlar tanınmayan eller
Sözde moral verir gerek yok gidin başımdan
Bir yanda kaybolup gitmek var buralardan
Bir yanda şu şehrin inadına tuzla buz olmak var
Kimseler benden ne ses ne seda duysun
Sahte gülümsemem kalsın burda bense uzaklarda
Kendin için söyle muazzam bir şarkı şimdi
Kendin için söyle akla gelsin hatalarının ilki
Her kim için kin besliyorsan eğer unut gitsin
Sade kendin için bir ışık yak kalbe kadar insin
[Hook: Aslı Güngör]
-
[Intro: Softa]
Bilmezdik bizi neler beklerdi, çözemedik bu dünya kiminin
Hepimiz yalnız kaldık ama görmedim ben böylesini
Yarınlarımız vardı ama ancak bulduk sillesini
Peşin karşımızda şimdi, açın hesap defterinizi
Verilecek kararlar engeller geleceğimi
***
[Hook: Kamufle & Softa]
İmdat (İmdat!), gelecek elden gidiyor!
İmdat (İmdat!), sevece'n günler bitiyor!
İmdat (İmdat!), gelecek elden gidiyor!
İmdat (İmdat!), kara bulut hep yaklaşıyor!
***
[Verse 1: Kamufle]
Eksik beyinlerde tasdik yetersiz
Ya rezil olursun, ya da takdim edersin
Soğuk terler akıtırken yaşamında neden hâlâ
Korkak olup godomanlığı taklit edersin?
***
Bi' yanda silahlar, bi' yanda isyancılar
Diğer taraftaysa kıtlık yüzünden ölen insanlar
Hayat tacirlerine dur diyen yok hiç yerkürede
Terörü destekleyen tanınan simalar
***
Tecavüzcü eğitmenler, emek hırsızları
Sahte gülücükler, mahvedilen doğal ortamların
Yaşam kaynaklarım, umutlarım, geleceğim, toplumum
Yetmiyor mu söyleyin be bizden çaldıkları?
***
Bilirsiniz bu durumlar saymakla bitmez
Kaymak tabaka sınır zorlar, ahlak ne bilmez
Maksat gelişmek değil, maksat delirtmek!
Koyun çobanları gütmedikçe, şartlar değişmez
***
Saklandığın deliğin adı adaletse hata ettin!
Harab olur yaşamın tek celsede yok yarın
Yataklık yapanlara, yaratık gözüyle bakmadıkça
İnan senin için kötü yarın vardır
***
İstersen intihar et, ne faydası var ki?
İstersen inat et ve hayat acımaz ki
İstersen biat et tüm fikirlerin aksi
Sizlerden ricam biraz hoşgörüdür haydi
***
[Hook: Kamufle & Softa](x2)
İmdat (İmdat!), gelecek elden gidiyor!
İmdat (İmdat!), sevece'n günler bitiyor!
İmdat (İmdat!), gelecek elden gidiyor!
İmdat (İmdat!), kara bulut hep yaklaşıyor!
-
[Hook](x2)
Yok, bu kadar olmaz!
Yok, tesadüf olmaz!
Yok, sevgi tükenmiş dediler inanmam!
İnanmam sana, inanmam yalan!
İnanmam asla, inanmam!
***
[Verse 1]
Sevgi nedir ve sen ne hissettin?
Sevişmek mi, geviş getirerek gelişmek mi?
Yoğun mide bulantısı ya da çelişmek mi?
Beş duyu organınla hislerine yenilmek mi?
***
Sevgi akıl almaz boşluklar doldurursa
Biladerim doğru yola girdin demektir
Emektir, hayatını gözden geçirmektir
En heyecan verici anlarını yüksek hissetmektir
***
Gel gelelim yaran varsa, aranmak demektir
Direktifleri yanlış almış işine yalan gereksiz
Gerçekçi olmak gerek, çok sesli karekterine
Aşk bugün bahşedilen günahsız bebektir
***
Sevgi bencil, hayli fazla rengi
Her tarafta etkin, yani bir bakıma resmi
Ve sessiz, sen kim olursan ol yine zevkli
Sefasını süren insan olur gayri resmi
***
[Hook](x2)
Yok, bu kadar olmaz!
Yok, tesadüf olmaz!
Yok, sevgi tükenmiş dediler inanmam!
İnanmam sana, inanmam yalan!
İnanmam asla, inanmam!
***
[Bridge: Bilge Kösebalaban]
Sevmek hoş, mutluluğa koş!
Hayat çok boş, yalandan coş!
Tüm aşklar, hep riyakar!
Kalır hep, yanlarına kar!
***
[Verse 2]
Gönlünde havai fişekler patlıyorsa
Durduk yere tebessüm içinde ağlıyorsan farklı yaşa
Artık yavaş, kontrol senin elinde
Harikalar diyarından sevgi tohumları gelir anı yaşa
***
"Savaşma seviş!" e büyüklerimiz demiş
İstanbul ufak ama inan bak gönlü hayli geniş
Kimimiz reşit, kimimiz değil, kimimiz yaşlı olgun
Potansiyel dünyamıza bir anda destek olur sevinç
***
[Hook](x2)
Yok, bu kadar olmaz!
Yok, tesadüf olmaz!
Yok, sevgi tükenmiş dediler inanmam!
İnanmam sana, inanmam yalan!
İnanmam asla, inanmam!