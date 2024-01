Yastığına senin sarılıp kokunla uyumuşum Üstüm açılmış, ürperirken sabah olmuş Uyan dedi bir ses, uyan, o burda Uyandım, aradım, bulamadım *** Suçum neydi? Neden böyle oldu? Suçum neydi? Neden böyle oldu? *** Bu sabah bir umut var içimde Nasıl olsa geri gelirsin diye Her şey yerli yerinde yine Bu sabahların bir anlamı olmalı *** Koltuğuna senin kıvrılıp, hayalinle uyumuşum Camlar açık kalmış, üşürken sabah olmuş Uyan dedi bir ses, uyan, o burada Uyandım, aradım, bulamadım *** Bu sabah bir umut var içimde Nasıl olsa geri gelirsin diye Her şey yerli yerinde yine Bu sabahların bir anlamı olmalı *** Suçum neydi? Neden böyle oldu? Suçum neydi? Neden böyle oldu? *** Bu sabah bir umut var içimde Nasıl olsa geri gelirsin diye Her şey yerli yerinde yine Bu sabahların bir anlamı olmalı *** Bu sabah bir umut var içimde Nasıl olsa geri gelirsin diye Her şey yerli yerinde yine Bu sabahların bir anlamı olmalı *** Suçum neydi? Neden böyle oldu? *** Bu sabah bir umut var içimde Nasıl olsa geri gelirsin diye Her şey yerli yerinde yine Bu sabahların bir anlamı olmalı