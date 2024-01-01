Bahsetme Şarkı Sözleri
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Yastığına senin sarılıp kokunla uyumuşum
Üstüm açılmış, ürperirken sabah olmuş
Uyan dedi bir ses, uyan, o burda
Uyandım, aradım, bulamadım
***
Suçum neydi?
Neden böyle oldu?
Suçum neydi?
Neden böyle oldu?
***
Bu sabah bir umut var içimde
Nasıl olsa geri gelirsin diye
Her şey yerli yerinde yine
Bu sabahların bir anlamı olmalı
***
Koltuğuna senin kıvrılıp, hayalinle uyumuşum
Camlar açık kalmış, üşürken sabah olmuş
Uyan dedi bir ses, uyan, o burada
Uyandım, aradım, bulamadım
***
Bu sabah bir umut var içimde
Nasıl olsa geri gelirsin diye
Her şey yerli yerinde yine
Bu sabahların bir anlamı olmalı
***
Suçum neydi?
Neden böyle oldu?
Suçum neydi?
Neden böyle oldu?
***
Bu sabah bir umut var içimde
Nasıl olsa geri gelirsin diye
Her şey yerli yerinde yine
Bu sabahların bir anlamı olmalı
***
Bu sabah bir umut var içimde
Nasıl olsa geri gelirsin diye
Her şey yerli yerinde yine
Bu sabahların bir anlamı olmalı
***
Suçum neydi?
Neden böyle oldu?
***
Bu sabah bir umut var içimde
Nasıl olsa geri gelirsin diye
Her şey yerli yerinde yine
Bu sabahların bir anlamı olmalı
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