Çok Çektim Koşuyorken önümden, kaçıyormuş gibi ölümden Durduramam Durmaz ki o bundan böyle Dursaydı gece gelince, yetişirdim yolun birinde Sarılırdım Erir miydi kalbi ona tatlım deyince? *** O bir bakıştan, kaştan hiç anlamaz Denedim Gözden hiç anlamaz Bittim Ben ondan bak çok çektim *** Konuşmaktan, laftan hiç anlamaz Denedim Sözden hiç anlamaz Bittim Ben ondan bak çok çektim *** Yok İfade yok gözlerinde Üşüyor mu ne Eli cebinde IsıtıImaz Isınmaz ki o bundan böyle *** Sorsaydı yolu bitince, anlatırdım günü gelince Sarılırdım Erir miydi kalbi ona tatlım deyince? *** O bir bakıştan, kaştan hiç anlamaz Denedim Gözden hiç anlamaz Bittim Ben ondan bak çok çektim *** Konuşmaktan, laftan hiç anlamaz Denedim Sözden hiç anlamaz Bittim Ben ondan bak çok çektim *** Sorsaydı yolu bitince, anlatırdım günü gelince Dursaydı gece gelince Sarılırdım Erir miydi kalbi ona tatlım deyince? *** O bir bakıştan, kaştan hiç anlamaz Denedim Gözden hiç anlamaz Bittim Ben ondan bak çok çektim *** Konuşmaktan, laftan hiç anlamaz Denedim Sözden hiç anlamaz Bittim Ben ondan bak çok çektim

Aşk Başlar Öyle sakin öyle masum Öyle bebeksin ki sen uyurken Hangi kabus hangi korkun sarıyor seni gün uyanırken *** Sabah olunca ayrılıyorsak Neden sarıldık neden böyle Sarılıp uyuyan iki masumsak Neden değiştik neden söyle *** Dur bir dakika daha Vermez miydin bana Dur bir öpücük daha Vermez miydin bana *** Olmaz deme belki olur Bak günün sonunda neler neler Aşk başlar yeniden kanımızda *** Yavaş yavaş giyiniyorsun, gidiyorsun gün uyurken Dünümde vardın bugünümde yoksun Öyle olsun gün uyanırken *** Sabah olunca ayrılıyorsak Neden sarıldık neden böyle Sarılıp uyuyan iki masumsak Neden değiştik neden söyle *** Dur bir dakika daha Vermez miydin bana Dur bir öpücük daha Vermez miydin bana *** Olmaz deme belki olur Bak günün sonunda neler neler Aşk başlar yeniden kanımızda *** Sabah olunca ayrılıyorsak Neden sarıldık neden böyle Sarılıp uyuyan iki masumsak Neden değiştik neden söyle *** Dur bir dakika daha Vermez miydin bana Dur bir öpücük daha Vermez miydin bana *** Olmaz deme belki olur Bak günün sonunda neler neler Aşk başlar yeniden kanımızda

Bihaber Sarılmayı isterdim çok dokunmayı sana gel bul beni Anlatmayı isterdim çok açılmayı sana gel bul beni Dolaşırdı adımlarım birbirine seni görünce Öyle emindim ki çıldırdığımı bildiğine, bildiğine Karışırdı kelimeler hep birbirine seni görünce Öyle emindim ki çıldırdığımı bildiğine, bildiğine *** Yürüyordun Beyoğlu'nda aşkımızdan bihaberdin Yürüyordun sen yolundan aşkımızdan bihaberdin Ölüyordum ben yolunda öldüğümden bihaberdin Eriyorum karşında yerinde olsam nasıl öperdim *** Sarılmayı isterdim çok dokunmayı sana gel bul beni Anlatmayı isterdim çok açılmayı sana gel bul beni Dolaşırdı adımlarım birbirine seni görünce Öyle emindim ki çıldırdığımı bildiğine, bildiğine *** Yürüyordun Beyoğlu'nda aşkımızdan bihaberdin Yürüyordun sen yolundan aşkımızdan bihaberdin Ölüyordum ben yolunda öldüğümden bihaberdin Eriyorum karşında yerinde olsam nasıl öperdim *** Karışırdı kelimeler hep birbirine seni görünce Öyle emindim ki çıldırdığımı bildiğine, bildiğine *** Yürüyordun Beyoğlu'nda aşkımızdan bihaberdin Yürüyordun sen yolundan aşkımızdan bihaberdin Ölüyordum ben yolunda öldüğümden bihaberdin Eriyorum karşında yerinde olsam nasıl öperdim

Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı Yastığına senin sarılıp kokunla uyumuşum Üstüm açılmış, ürperirken sabah olmuş Uyan dedi bir ses, uyan, o burda Uyandım, aradım, bulamadım *** Suçum neydi? Neden böyle oldu? Suçum neydi? Neden böyle oldu? *** Bu sabah bir umut var içimde Nasıl olsa geri gelirsin diye Her şey yerli yerinde yine Bu sabahların bir anlamı olmalı *** Koltuğuna senin kıvrılıp, hayalinle uyumuşum Camlar açık kalmış, üşürken sabah olmuş Uyan dedi bir ses, uyan, o burada Uyandım, aradım, bulamadım *** Bu sabah bir umut var içimde Nasıl olsa geri gelirsin diye Her şey yerli yerinde yine Bu sabahların bir anlamı olmalı *** Suçum neydi? Neden böyle oldu? Suçum neydi? Neden böyle oldu? *** Bu sabah bir umut var içimde Nasıl olsa geri gelirsin diye Her şey yerli yerinde yine Bu sabahların bir anlamı olmalı *** Bu sabah bir umut var içimde Nasıl olsa geri gelirsin diye Her şey yerli yerinde yine Bu sabahların bir anlamı olmalı *** Suçum neydi? Neden böyle oldu? *** Bu sabah bir umut var içimde Nasıl olsa geri gelirsin diye Her şey yerli yerinde yine Bu sabahların bir anlamı olmalı

Desem De İnanma Sen isterdin bu sonu Hiçbir sona değişmem Yuvarlandı geldi bariz Durdurmam, hiç dur demem *** Ne güzel uzaklaşır her şey Uyurum, nefesim biter Durdurmam, bu sondan hiç korkmam ben Ne güzel uzaklaşır her şey Uyurum, nefesim biter *** Ne varsa bundan sonra var Olmaz, geri dönmem Hep isterdin ve oldu bak Bugünden geriye dönmem *** Kopuyorum ah, senin teninden Son güne kadar direnmişken Atıyorum ah, seni içimden ben Desem de inanma *** Kaçıyorum ah, senin elinden Son güne kadar esirinken Atıyorum ah, seni içimden ben Desem de inanma Desem de inanma *** Sen isterdin bu sonu Hiçbir sona değişmem Yuvarlandı geldi bariz Durdurmam, hiç dur demem *** Ne güzel uzaklaşır her şey Uyurum, nefesim biter Durdurmam, bu sondan hiç korkmam ben Ne güzel uzaklaşır her şey Uyurum, nefesim biter *** Kopuyorum ah, senin teninden Son güne kadar direnmişken Atıyorum ah, seni içimden ben Desem de inanma *** Kaçıyorum ah, senin elinden Son güne kadar esirinken Atıyorum ah, seni içimden ben Desem de inanma *** Kopuyorum ah... Atıyorum ah... Kaçıyorum elinden ben Desem de inanma Desem de inanma

Evet, Ne Var Raksederken balkonumda Yine uçmak var aklımda Gülüyorum, arkamda kaldı yaptıkların Bir yudum çay, bir yudum sen Bir yudumken manzara *** Maalesef hakkımda bütün korktuklarım Tenin tenimi çeker aşkım Çivin çivimi söker tatlım Ne var, evet ne var? Durduğum yeter Korktuğum yeter *** Ben her zaman böyle Ben böyle vesaire Ben her zaman seni çok istiyordum *** Sen her zaman söyle Sen söyle vesaire Sen her zaman beni bekliyordun *** Evet ne var maskelerin arkasında yakalandın Evet ne var hem oyundum hem oyunumu bozandım Evet ne var koştum, yoruldum, oyalandım Evet ne var yüzlerce kez sevildim, aldatıldım *** Ben her zaman böyle Ben böyle vesaire Ben her zaman seni çok istiyordum *** Sen her zaman söyle Sen söyle vesaire Sen her zaman beni bekliyordun *** Raksederken balkonumda Yine uçmak var aklımda Gülüyorum, arkamda kaldı yaptıkların Tenin tenimi çeker aşkım *** Çivin çivimi söker tatlım Ne var? *** Ben her zaman böyle Ben böyle vesaire Ben her zaman seni çok istiyordum *** Sen her zaman söyle Sen söyle vesaire Sen her zaman beni bekliyordun *** Ben her zaman böyle Ben böyle vesaire Ben her zaman seni çok istiyordum *** Sen her zaman söyle Sen söyle vesaire Sen her zaman beni bekliyordun

Isınamazsın Ağlarken Dudaklarımdan dur da dinle bu defa Gözlerimden anlamıyorsan Gitmiyor ki zorla! zorla! Duyuyor musun? Görüyor musun beni hala? Bu deli oyunda Bu deli oyunda oynuyor muyuz hala? *** Gerçekler soğuk olur sen ağlarken Delirsen bile, dirensen bile bu kadar Gerçekten bu kadar hain, üzülme Isınamazsın ağlarken *** Kaybolanlardan burada bir iz arama Özlüyorsan, bulamıyorsan. Bilinmiyo ki, sorma, sorma! Yaşıyor muyuz? Görüyor musun beni hala? Bu deli oyunda Bu deli oyunda oynuyor muyuz hala? *** Gerçekler soğuk olur sen ağlarken Delirsen bile, dirensen bile bu kadar Gerçekten bu kadar hain, üzülme Isınamazsın ağlarken *** Gerçekler soğuk olur sen ağlarken Delirsen bile, dirensen bile bu kadar Gerçekten bu kadar hain, üzülme Isınamazsın ağlarken

İz Bırakanlar Unutulmaz Bir kız vardı Güzeldi sanki ve senindi Gözlerinde saklı bir belki ve senindi Anladı bir gün bitermiş her şey ve bitti Anladı bir gün bitermiş her şey Ve bitti *** O çocuk var ya o sendin sanki ve deliydi Uyusaydı büyürdü belki ve deliydi Derdi ki yarın bitermiş her şey ve bitti Derdi ki yarın bitermiş her şey Ve bitti *** Ver ver ateşe ver bizi Bir iz bırak burda İz bırakanlar unutulmaz Ver ver ateşe evimizi Bir iz bırak burda İz bırakanlar unutulmaz *** Bir ev vardı Küçüktü belki ve bizimdi Odalarda ışık yüzerdi ve bizimdi Bir gün hiç doğamadı güneş ve bitti Bir gün hiç doğamadı güneş Ve bitti *** Ver ver ateşe ver bizi Bir iz bırak burda İz bırakanlar unutulmaz Ver ver ateşe evimizi Bir iz bırak burda İz bırakanlar unutulmaz *** Ver ver ver ateşe evimizi Bir iz bırak burda İz bırakanlar iz bırakanlar Unutulmaz

Ninni Ne olur uyanma Lütfen uyanma Mutluyken umutsuzlar rüyalarda Ne olur uyanma Bebeğim uyanma Mutluyken uykusuzlar rüyalarda *** Kayboluyorken ben kollarında Dur, yapma! Dur, yapma! Dur, uyandırma! Ağlıyorken ben Ben kollarında Susturma Dur, yapma! Ne olur susturma!

Normal Mi Sence Bir gün daha geçti Daha ne kadar var Uzun bir uyku bu İçinde her şey var *** Bıraktığın her izi Sarf ettiğin her sözü Kazıyorsan aklına Normal mi sence, normal mi sence, normal mi sence *** İstemedim uyanmayı Bu soğuk uykudan Cevapları aradım Soruları sormadan *** Düşürdüğün gölgeleri Düştüğün yerleri Kazıyorsan aklına Normal mi sence, normal mi sence, normal mi sence *** Düşürdüğün gölgeleri Düştüğün yerleri Kazıyorsan aklına Normal mi sence, normal mi sence, normal mi sence

Poh Poh Perisi Bir pazar günü parktaydım. Nemli bir banka uzandım. .. Ve çimlerin kokusunda başka bir yere uyandım. ..Ve uykumda bir yol gördüm. Hiç gitmemiştim k güya! Yolun başında sen vardın. Rüya çinde rüya.. Poh poh perisiydin sen. Bir ilgi delisiydim ben. Rüzgar esip uyandırınca ol yanımda, yine yanımda.. *** Bir pazar günü parktaydım. Nemli bir banka uzandım. .. Ve çimlerin şarkısında başka bir yere uyandım. Yazdıklarımı seviyordun. Kazaklarımı giyiyordun. ..Ve ellerin saçlarımda. Sevildiğimi biliyordum. Poh poh perisiydin sen. Bir ilgi delisiydim ben. Şarkı biter ve uyanırsam ol yanımda .. yine yanımda

Tadın Kaldı Yarım kaldı sende kalsın Kalsın yarım Tadın kaldı bende kalsın Bende tadın *** Bir daha dokunursan Bir kez daha bana Dokunursan karışırız Karışır dün ve yarın *** Bizi üzen neyse burda bitsin Bizi üzen neyse burda bitsin *** Yarım kaldı sende kalsın Kalsın yarım Tadın kaldı bende kalsın Bende tadın *** Bir daha dokunursan Bir kez daha bana Dokunursan karışırız Karışır dün ve yarın *** Bizi üzen neyse burda bitsin Bizi üzen neyse burda bitsin Bizi üzen neyse burda bitsin Bizi üzen neyse burda bitsin