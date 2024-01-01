-
Halinden belliydi
Ağlarsan ağla
Gözlerin darbeliydi
Ağlarsan ağla
Bıktım ben senden başka hiçmiş
Bıktım bu en bilinen vazgeçişmiş
***
Madem bittik gel az bir yana kayalım mı
Yıldızları son bi sayalım mı
***
Bi ben eksi sen
Bi göz artı yaş
Hep aşk bölü harp
Çarp kalbim çarp
***
Ben eksi sen
Göz artı yaş
Hep aşk hep aşk
Çarp kalbim çarp
***
Dertler iri kıyım
Temayülden belliydi
Ağlarsan ağla
Bi zamanlar şahaneydi
Ağlarsan ağla
***
Söndür ateşini
Keselim iletişimi
Haydi geri sayım
***
Madem bittik gel az bir yana kayalım mı
Yıldızları son bi sayalım mı
***
Bi ben eksi sen
Bi göz artı yaş
Hep aşk bölü harp
Çarp kalbim çarp
***
Ben eksi sen
Göz artı yaş
Hep aşk hep aşk
Çarp kalbim çarp
***
Dertler iri kıyım
***
Yana kayalım mı
Yana kayalım mı
Son bi sayalım mı
Ağla, ağla
***
Git içinden ağla
***
Dertler iri kıyım
***
Bi ben eksi sen
Bi göz artı yaş
Hep aşk bölü harp
Çarp kalbim çarp
***
Ben eksi sen
Göz artı yaş
Hep aşk hep aşk
Çarp kalbim çarp
***
Dertler iri kıyım
-
kaçsam, kaybolsam kalabalıkta
bulamasınlar beni
mümkün müdür olması?
üflesem inceden suratlarına
göremesinler beni
mümkün müdür olması?
***
içimdeki kanı
çekin çekin alın
bi bu şarkı kalsın arkada
bi de rüzgarım, rüzgarım
***
ah şeytan
arzuhaline dayanamam
batıyorken de oynarım
ben adam olmam, ben olamam
***
koşsam, sarılsam ona bi kez daha
tutamasınlar beni
mümkün müdür olması
küfretsem inceden kulaklarına
unutamasınlar beni
mümkün müdür olması?
***
al, ye, iç
zaman geçsin
al, ye, iç
sürem bitsin aman
***
içimdeki kanı
çekin çekin alın
bi bu şarkı kalsın arkada
bi de rüzgarım, rüzgarım
***
ah şeytan
arzuhaline dayanamam
batıyorken de oynarım
ben adam olmam, ben olamam
***
başka bi yerin soğuk sularına
atın, atın beni yollarına
dalga dalgaların kollarına
atın soğuk soğuk
***
al, ye, iç
zaman geçsin
al, ye, iç
sürem bitsin aman
***
içimdeki kanı
çekin çekin alın
bi bu şarkı kalsın arkada
bi de rüzgarım, rüzgarım
***
ah şeytan
arzuhaline dayanamam
batıyorken de oynarım
ben adam olmam, ben olamam
-
Bi' rüyanın içindeyim
Bileklerim sade bi' suda
Yılları var şarapların
Sallanırken şu sofrada
Kadehin ağzında bir ay
Yarısı bulutlarla firar
***
Yukarıyı hayal ettim
Bi' aşk acısı koynumda
Bi' sevgilim vardı
Kolları şimdi kimin boynunda?
***
Düşmüş delinin yıldızı (yıldızı)
Yüzüyor ayağımın ucunda
Rüyamın en garip yerindeyim
***
Düşmüş aşkların en haksızı (haksızı)
Yanıyor kalbimin ucunda
Ve ben hâlâ onun elindeyim
***
Bi' şarkının içindeyim
Bileklerim sade bi' suda
Susları var dudakların
Ağlıyorken şu sofrada
Kadehin ağzında bir ay
Yarısı bulutlarla firar
***
Yukarıyı hayal ettim
Bi' aşk acısı koynumda
Bi' sevgilim vardı
Kolları şimdi kimin boynunda?
***
Düşmüş delinin yıldızı (yıldızı)
Yüzüyor ayağımın ucunda
Rüyamın en garip yerindeyim
***
Düşmüş aşkların en haksızı (haksızı)
Yanıyor kalbimin ucunda
Ve ben hâlâ onun elindeyim
***
Yukarıyı hayal ettim
Bi' aşk acısı koynumda
Bi' sevgilim vardı
Kolları şimdi kimin boynunda?
***
Düşmüş delinin yıldızı (yıldızı)
Yüzüyor ayağımın ucunda
Rüyamın en garip yerindeyim
***
Düşmüş aşkların en haksızı (haksızı)
Yanıyor kalbimin ucunda
Ve ben hâlâ onun peşindeyim
-
çaresizdik biz ikimiz
çaresizlik kocamandı
biz dalarken o uyudu
bizden önce o uyandı
***
çaresizlik çayı koymuş
çaresizlik sofrayı kurmuş
bir ağlamış sonra susmuş
ifadesi sıradandı
***
kötüsün sen, sen be dünyacım
bela balçık kıvamında
hayat falan nazik olsun
dal dal çık zamanında
***
kötüsün sen, sen be dünyacım
bela balçık kıvamında
hayat falan nazik olsun…
***
korkuyorduk biz ikimiz
şikayetler korkudandı
kim bilir kaç gün geçti
kıyametler sıralandı
***
bana ne şiirler yazdırdın
sana yazsınlar kocaman ceza
güzelliğinin farkındasın
bundan da suçlusun keza
***
kötüsün sen, sen be dünyacım
bela balçık kıvamında
hayat falan nazik olsun
dal dal çık zamanında
***
kötüsün sen, sen be dünyacım
bela balçık kıvamında
hayat falan nazik olsun…
***
sen öyle sakin, sakin yanımda
benim gözler her zamanki gibi dudaklarında
bu uykumuz gelmeden önceki uyku…
***
kötüsün sen, sen be dünyacım
bela balçık kıvamında
hayat falan nazik olsun
dal dal çık zamanında
***
kötüsün sen, sen be dünyacım
bela balçık kıvamında
hayat falan nazik olsun…
-
İçine kapanma
O da aynı seviyor bak seni
Elleri üşüdü, omuzları özledi
Bahar ha geldi, geliyor
Ama bu gece de ıska
Gözler öylesine komşu ışıklarda
***
"Gel" dedi aşk
"Gel" dedi ah
Gidemez, gidemez, gidemedi
"Öl" dedi aşk
"Öl" dedi ah
Gözyaşı düşerken ölüverdi
***
Karanlığa saklanma
Bekliyor, istiyor bilmeni
Sevmeyi en güzel o, susarken söyledi
Hayal kirpiğinde geziyor
Hayal rüyadan başka
Gözler öylesine komşu ışıklarda
***
"Gel" dedi aşk
"Gel" dedi ah
Gidemez, gidemez, gidemedi
"Öl" dedi aşk
"Öl" dedi ah
Gözyaşı düşerken ölüverdi
***
"Gel" dedi aşk
"Gel" dedi, ah
Gidemez, gidemez, gidemedi
"Öl" dedi aşk
"Öl" dedi ah
-
bu man-yak-lar
paspastalar
bu man-yak-lar
paspastalar
***
deliği söktüler
tersine taktılar
bi-bi-bip öttüler
içeri baktılar
***
bu man-yak-lar
paspastalar
bu man-yak-lar
paspastalar
***
bekliyorum, biri öbürünü hırsından hallederse
bekliyorum, sona kalan bi sıkılıp cehenneme giderse
bekliyorum…
***
oraya varınca
bana bi haber ver
kapıda bi tabela
“ta cehenemme gider”
***
bu man-yak-lar
-
sevgilim arkadaşınla karşıya mı geçtin?
ben mi?
peşinden düşe kalka uçmayı mı seçtim?
yağmurda, ipi kapuk bi balon
yağmurda
sevgilim
***
sevgilim dalgalarınla bana direnecektin
ben mi?
peşinden bata çıka tuzlarından öpecektim
yağmurda, kıyılarda beton
yağmurda
sevgilim
***
rüzgarlarlar almış, vermez seni
rüzgarlar almış, istemek olmaz
***
sevgilim ağlayacakken susup bitecektin
ben mi?
aklından düşe kalka son bi kez geçecektim
yağmurda…
yağmurda
sevgilim
***
rüzgarlarlar almış, vermez seni
rüzgarlar almış, istemek olmaz
***
neden şimdi için birdenbire burkuldu?
çoktan bittiği yerde yumuşacık ve vedasız unutuldu
biliyorum bir şarkı çaktırmadan bir yerine inat etti tutundu
göğsümün altında sessiz, sisten çıkmaz kalbimin
***
rüzgarlarlar almış, vermez seni
rüzgarlar almış, istemek olmaz
-
boş sayfalarım
harcıâlem virgülüm
erkenden kararmış
günahsız bir günüm
***
cevapsız bir-iki mektup
cevapsız bir-iki mektup
gitmek isterim onlarla yok olup
***
kısık kısık dudakların
hayal ederken ağlarım
istersem inanırım
gördüğüm rüyaya
***
loş sayfalarım
me fâ’ î lün ve fâ i lün
neden, neden sararmış?
dökülmüş parfümüm
***
cevapsız bir-iki mektup
cevapsız bir-iki mektup
gitmek isterim onlarla yok olup
***
kısık kısık dudakların
hayal ederken ağlarım
istersem inanırım
gördüğüm rüyaya
***
kesik kesik cevapların
okur, okurken ağlarım
istersem inanırım
yok belki inanmam!
***
ah, bak bi varmış bi yokmuş
sayfası biliniyormuş
sonunu söyleme bana
-
sarılırım ellerine
bi teşekkür güzelliğine
ama içimden geçenleri
sen nereden bileceksin
***
sarılırım ellerine
bi teşekkür güzelliğine
utanarak incitmeden
az uzağıma sineceksin
***
gökyüzü sen yine yanıyordun
sularda bir kız yüzü, yüzü durgun
gökyüzü sen yine yanıyordun…
***
sarılırım ellerine
bi teşekkür güzelliğine
ama içimden geçenleri
sen nereden bileceksin
***
gökyüzü sen yine yanıyordun
sularda bir kız yüzü, yüzü durgun
gökyüzü sen yine yanıyordun…
***
ağla!
***
ve tekrar, tekrar ben
bir şekilde mecburen
sarılırım ellerine
bi teşekkür güzelliğine
incecik bir tebessüm geçer
tabii ki yüzünden
***
tekrar, tekrar, tekrar sen
nasıl, nasıl, nasıl mecburen
incecik bir tebessüm geçerken
yüzünden
-
Yanımdasın, hızla aynı uzağa gidiyoruz
Evler, pencereler
Başka başka şeyler istiyoruz yollardan
İplik iplik sisler var
Yollarda iplik iplik sisler
***
İsim-şehir, şehir-isim
Yanımdasın, yine de sensizim
Gece inerken ağladığında
Elini tutan ben olsam
***
Unut onu
Unut onu
Unut onu
***
Ay, ay, ay, aaa, aaa
Ay, ay, ay, aaa, aaa
***
Yanımdasın, hızla aynı uzağa düşüyoruz
İlkler, son kereler
Başka başka şeyler bekliyoruz yollardan
Unutulmuş şehirler var
Yollarda unutulmuş isimler
***
İsim-şehir, şehir-isim
Yanımdasın, yine de sensizim
Gece inerken ağladığında
Elini tutan ben olsam
***
Unut onu
Unut onu
Unut onu
***
Ay, ay, ay, aaa, aaa
Ay, ay, ay, aaa, aaa
***
Sen yine yasladın yanağını buğulu cama
İhtiyacım var benim artık onu unutmana
İlla ki ağlayacaksan
Güzel gözlerine dolan ben olsam
***
Unut onu
Unut onu
Unut onu
***
Ay, ay, ay, aaa, aaa
Ay, ay, ay, aaa, aaa
Ay, ay, ay, aaa, aaa