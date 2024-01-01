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7/24 Dinle Delinin Yıldızı

Delinin Yıldızı Şarkı Sözleri

Vega Delinin Yıldızı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Vega Delinin Yıldızı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Delinin Yıldızı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Vega

Vega

Delinin Yıldızı

  • Dünyacım

  • Arzuhal

  • Delinin Yıldızı

  • Dertler İri Kıyım

  • Komşu Işıklar

  • Man-yak-lar

  • Sevgilim

  • Sonunu Söyleme Bana

  • Ve Tekrar

  • İsim - Şehir

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