-
Dudaklarımdan dur da dinle bu defa
Gözlerimden anlamıyorsan
Gitmiyor ki zorla! zorla!
Duyuyor musun?
Görüyor musun beni hala?
Bu deli oyunda
Bu deli oyunda oynuyor muyuz hala?
***
Gerçekler soğuk olur sen ağlarken
Delirsen bile, dirensen bile bu kadar
Gerçekten bu kadar hain, üzülme
Isınamazsın ağlarken
***
Kaybolanlardan burada bir iz arama
Özlüyorsan, bulamıyorsan.
Bilinmiyo ki, sorma, sorma!
Yaşıyor muyuz?
Görüyor musun beni hala?
Bu deli oyunda
Bu deli oyunda oynuyor muyuz hala?
***
Gerçekler soğuk olur sen ağlarken
Delirsen bile, dirensen bile bu kadar
Gerçekten bu kadar hain, üzülme
Isınamazsın ağlarken
***
Gerçekler soğuk olur sen ağlarken
Delirsen bile, dirensen bile bu kadar
Gerçekten bu kadar hain, üzülme
Isınamazsın ağlarken
-
Öyle sakin öyle masum
Öyle bebeksin ki sen uyurken
Hangi kabus hangi korkun sarıyor seni gün uyanırken
***
Sabah olunca ayrılıyorsak
Neden sarıldık neden böyle
Sarılıp uyuyan iki masumsak
Neden değiştik neden söyle
***
Dur bir dakika daha
Vermez miydin bana
Dur bir öpücük daha
Vermez miydin bana
***
Olmaz deme belki olur
Bak günün sonunda neler neler
Aşk başlar yeniden kanımızda
***
Yavaş yavaş giyiniyorsun, gidiyorsun gün uyurken
Dünümde vardın bugünümde yoksun
Öyle olsun gün uyanırken
***
Sabah olunca ayrılıyorsak
Neden sarıldık neden böyle
Sarılıp uyuyan iki masumsak
Neden değiştik neden söyle
***
Dur bir dakika daha
Vermez miydin bana
Dur bir öpücük daha
Vermez miydin bana
***
Olmaz deme belki olur
Bak günün sonunda neler neler
Aşk başlar yeniden kanımızda
***
Sabah olunca ayrılıyorsak
Neden sarıldık neden böyle
Sarılıp uyuyan iki masumsak
Neden değiştik neden söyle
***
Dur bir dakika daha
Vermez miydin bana
Dur bir öpücük daha
Vermez miydin bana
***
Olmaz deme belki olur
Bak günün sonunda neler neler
Aşk başlar yeniden kanımızda
-
Sarılmayı isterdim çok dokunmayı sana gel bul beni
Anlatmayı isterdim çok açılmayı sana gel bul beni
Dolaşırdı adımlarım birbirine seni görünce
Öyle emindim ki çıldırdığımı bildiğine, bildiğine
Karışırdı kelimeler hep birbirine seni görünce
Öyle emindim ki çıldırdığımı bildiğine, bildiğine
***
Yürüyordun Beyoğlu'nda aşkımızdan bihaberdin
Yürüyordun sen yolundan aşkımızdan bihaberdin
Ölüyordum ben yolunda öldüğümden bihaberdin
Eriyorum karşında yerinde olsam nasıl öperdim
***
Sarılmayı isterdim çok dokunmayı sana gel bul beni
Anlatmayı isterdim çok açılmayı sana gel bul beni
Dolaşırdı adımlarım birbirine seni görünce
Öyle emindim ki çıldırdığımı bildiğine, bildiğine
***
Yürüyordun Beyoğlu'nda aşkımızdan bihaberdin
Yürüyordun sen yolundan aşkımızdan bihaberdin
Ölüyordum ben yolunda öldüğümden bihaberdin
Eriyorum karşında yerinde olsam nasıl öperdim
***
Karışırdı kelimeler hep birbirine seni görünce
Öyle emindim ki çıldırdığımı bildiğine, bildiğine
***
Yürüyordun Beyoğlu'nda aşkımızdan bihaberdin
Yürüyordun sen yolundan aşkımızdan bihaberdin
Ölüyordum ben yolunda öldüğümden bihaberdin
Eriyorum karşında yerinde olsam nasıl öperdim
-
Yastığına senin sarılıp kokunla uyumuşum
Üstüm açılmış, ürperirken sabah olmuş
Uyan dedi bir ses, uyan, o burda
Uyandım, aradım, bulamadım
***
Suçum neydi?
Neden böyle oldu?
Suçum neydi?
Neden böyle oldu?
***
Bu sabah bir umut var içimde
Nasıl olsa geri gelirsin diye
Her şey yerli yerinde yine
Bu sabahların bir anlamı olmalı
***
Koltuğuna senin kıvrılıp, hayalinle uyumuşum
Camlar açık kalmış, üşürken sabah olmuş
Uyan dedi bir ses, uyan, o burada
Uyandım, aradım, bulamadım
***
Bu sabah bir umut var içimde
Nasıl olsa geri gelirsin diye
Her şey yerli yerinde yine
Bu sabahların bir anlamı olmalı
***
Suçum neydi?
Neden böyle oldu?
Suçum neydi?
Neden böyle oldu?
***
Bu sabah bir umut var içimde
Nasıl olsa geri gelirsin diye
Her şey yerli yerinde yine
Bu sabahların bir anlamı olmalı
***
Bu sabah bir umut var içimde
Nasıl olsa geri gelirsin diye
Her şey yerli yerinde yine
Bu sabahların bir anlamı olmalı
***
Suçum neydi?
Neden böyle oldu?
***
Bu sabah bir umut var içimde
Nasıl olsa geri gelirsin diye
Her şey yerli yerinde yine
Bu sabahların bir anlamı olmalı
-
Koşuyorken önümden, kaçıyormuş gibi ölümden
Durduramam
Durmaz ki o bundan böyle
Dursaydı gece gelince, yetişirdim yolun birinde
Sarılırdım
Erir miydi kalbi ona tatlım deyince?
***
O bir bakıştan, kaştan hiç anlamaz
Denedim
Gözden hiç anlamaz
Bittim
Ben ondan bak çok çektim
***
Konuşmaktan, laftan hiç anlamaz
Denedim
Sözden hiç anlamaz
Bittim
Ben ondan bak çok çektim
***
Yok
İfade yok gözlerinde
Üşüyor mu ne
Eli cebinde
IsıtıImaz
Isınmaz ki o bundan böyle
***
Sorsaydı yolu bitince, anlatırdım günü gelince
Sarılırdım
Erir miydi kalbi ona tatlım deyince?
***
O bir bakıştan, kaştan hiç anlamaz
Denedim
Gözden hiç anlamaz
Bittim
Ben ondan bak çok çektim
***
Konuşmaktan, laftan hiç anlamaz
Denedim
Sözden hiç anlamaz
Bittim
Ben ondan bak çok çektim
***
Sorsaydı yolu bitince, anlatırdım günü gelince
Dursaydı gece gelince
Sarılırdım
Erir miydi kalbi ona tatlım deyince?
***
O bir bakıştan, kaştan hiç anlamaz
Denedim
Gözden hiç anlamaz
Bittim
Ben ondan bak çok çektim
***
Konuşmaktan, laftan hiç anlamaz
Denedim
Sözden hiç anlamaz
Bittim
Ben ondan bak çok çektim
-
Sen isterdin bu sonu
Hiçbir sona değişmem
Yuvarlandı geldi bariz
Durdurmam, hiç dur demem
***
Ne güzel uzaklaşır her şey
Uyurum, nefesim biter
Durdurmam, bu sondan hiç korkmam ben
Ne güzel uzaklaşır her şey
Uyurum, nefesim biter
***
Ne varsa bundan sonra var
Olmaz, geri dönmem
Hep isterdin ve oldu bak
Bugünden geriye dönmem
***
Kopuyorum ah, senin teninden
Son güne kadar direnmişken
Atıyorum ah, seni içimden ben
Desem de inanma
***
Kaçıyorum ah, senin elinden
Son güne kadar esirinken
Atıyorum ah, seni içimden ben
Desem de inanma
Desem de inanma
***
Sen isterdin bu sonu
Hiçbir sona değişmem
Yuvarlandı geldi bariz
Durdurmam, hiç dur demem
***
Ne güzel uzaklaşır her şey
Uyurum, nefesim biter
Durdurmam, bu sondan hiç korkmam ben
Ne güzel uzaklaşır her şey
Uyurum, nefesim biter
***
Kopuyorum ah, senin teninden
Son güne kadar direnmişken
Atıyorum ah, seni içimden ben
Desem de inanma
***
Kaçıyorum ah, senin elinden
Son güne kadar esirinken
Atıyorum ah, seni içimden ben
Desem de inanma
***
Kopuyorum ah...
Atıyorum ah...
Kaçıyorum elinden ben
Desem de inanma
Desem de inanma
-
Raksederken balkonumda
Yine uçmak var aklımda
Gülüyorum, arkamda kaldı yaptıkların
Bir yudum çay, bir yudum sen
Bir yudumken manzara
***
Maalesef hakkımda bütün korktuklarım
Tenin tenimi çeker aşkım
Çivin çivimi söker tatlım
Ne var, evet ne var?
Durduğum yeter
Korktuğum yeter
***
Ben her zaman böyle
Ben böyle vesaire
Ben her zaman seni çok istiyordum
***
Sen her zaman söyle
Sen söyle vesaire
Sen her zaman beni bekliyordun
***
Evet ne var maskelerin arkasında yakalandın
Evet ne var hem oyundum hem oyunumu bozandım
Evet ne var koştum, yoruldum, oyalandım
Evet ne var yüzlerce kez sevildim, aldatıldım
***
Ben her zaman böyle
Ben böyle vesaire
Ben her zaman seni çok istiyordum
***
Sen her zaman söyle
Sen söyle vesaire
Sen her zaman beni bekliyordun
***
Raksederken balkonumda
Yine uçmak var aklımda
Gülüyorum, arkamda kaldı yaptıkların
Tenin tenimi çeker aşkım
***
Çivin çivimi söker tatlım
Ne var?
***
Ben her zaman böyle
Ben böyle vesaire
Ben her zaman seni çok istiyordum
***
Sen her zaman söyle
Sen söyle vesaire
Sen her zaman beni bekliyordun
***
Ben her zaman böyle
Ben böyle vesaire
Ben her zaman seni çok istiyordum
***
Sen her zaman söyle
Sen söyle vesaire
Sen her zaman beni bekliyordun
-
Bir kız vardı
Güzeldi sanki ve senindi
Gözlerinde saklı bir belki ve senindi
Anladı bir gün bitermiş her şey ve bitti
Anladı bir gün bitermiş her şey
Ve bitti
***
O çocuk var ya o sendin sanki ve deliydi
Uyusaydı büyürdü belki ve deliydi
Derdi ki yarın bitermiş her şey ve bitti
Derdi ki yarın bitermiş her şey
Ve bitti
***
Ver ver ateşe ver bizi
Bir iz bırak burda
İz bırakanlar unutulmaz
Ver ver ateşe evimizi
Bir iz bırak burda
İz bırakanlar unutulmaz
***
Bir ev vardı
Küçüktü belki ve bizimdi
Odalarda ışık yüzerdi ve bizimdi
Bir gün hiç doğamadı güneş ve bitti
Bir gün hiç doğamadı güneş
Ve bitti
***
Ver ver ateşe ver bizi
Bir iz bırak burda
İz bırakanlar unutulmaz
Ver ver ateşe evimizi
Bir iz bırak burda
İz bırakanlar unutulmaz
***
Ver ver ver ateşe evimizi
Bir iz bırak burda
İz bırakanlar iz bırakanlar
Unutulmaz
-
Ne olur uyanma
Lütfen uyanma
Mutluyken umutsuzlar rüyalarda
Ne olur uyanma
Bebeğim uyanma
Mutluyken uykusuzlar rüyalarda
***
Kayboluyorken ben kollarında
Dur, yapma!
Dur, yapma!
Dur, uyandırma!
Ağlıyorken ben
Ben kollarında
Susturma
Dur, yapma!
Ne olur susturma!
-
Bir gün daha geçti
Daha ne kadar var
Uzun bir uyku bu
İçinde her şey var
***
Bıraktığın her izi
Sarf ettiğin her sözü
Kazıyorsan aklına
Normal mi sence, normal mi sence, normal mi sence
***
İstemedim uyanmayı
Bu soğuk uykudan
Cevapları aradım
Soruları sormadan
***
Düşürdüğün gölgeleri
Düştüğün yerleri
Kazıyorsan aklına
Normal mi sence, normal mi sence, normal mi sence
***
Düşürdüğün gölgeleri
Düştüğün yerleri
Kazıyorsan aklına
Normal mi sence, normal mi sence, normal mi sence
-
Bir pazar günü parktaydım.
Nemli bir banka uzandım.
.. Ve çimlerin kokusunda başka bir yere uyandım.
..Ve uykumda bir yol gördüm. Hiç gitmemiştim k güya!
Yolun başında sen vardın. Rüya çinde rüya..
Poh poh perisiydin sen.
Bir ilgi delisiydim ben.
Rüzgar esip uyandırınca ol yanımda, yine yanımda..
***
Bir pazar günü parktaydım.
Nemli bir banka uzandım.
.. Ve çimlerin şarkısında başka bir yere uyandım.
Yazdıklarımı seviyordun. Kazaklarımı giyiyordun.
..Ve ellerin saçlarımda. Sevildiğimi biliyordum.
Poh poh perisiydin sen.
Bir ilgi delisiydim ben.
Şarkı biter ve uyanırsam ol yanımda
.. yine yanımda
-
Yarım kaldı sende kalsın
Kalsın yarım
Tadın kaldı bende kalsın
Bende tadın
***
Bir daha dokunursan
Bir kez daha bana
Dokunursan karışırız
Karışır dün ve yarın
***
Bizi üzen neyse burda bitsin
Bizi üzen neyse burda bitsin
***
Yarım kaldı sende kalsın
Kalsın yarım
Tadın kaldı bende kalsın
Bende tadın
***
Bir daha dokunursan
Bir kez daha bana
Dokunursan karışırız
Karışır dün ve yarın
***
Bizi üzen neyse burda bitsin
Bizi üzen neyse burda bitsin
Bizi üzen neyse burda bitsin
Bizi üzen neyse burda bitsin
-
Bende bu kadarı varsa
Ve bu kadarı bu adama azsa
Zat-ı aline bir gün birisi dur desin
***
Bende bu kadarı varsa
Ve bu kadarı bu adama azsa
Zat-ı aline bir gün birisi dur desin
***
Birisi dur desin
O gülüşü o densiz edasında
Tatmin göremedim hiç asla
O gülüşünde
O bakışında
***
Kurumuş her şey kurumuş can vermiş
Muhabbetine hiç doyulmaz
Bak senin gitme zamanın gelmiş
Ayrılana yolu sorulmaz
***
Beyaz mendil falan sallamazsam nolur üzülme
Beni düşünme
Aman düşünme
Beni bir daha asla düşünme
***
Bende bu kadarı varsa
Ve bu kadarı bu adama azsa
Zat-ı aline bir gün birisi dur desin
***
Bende bu kadarı varsa
Ve bu kadarı bu adama azsa
Zat-ı aline bir gün birisi dur desin
***
Birisi dur desin
Kurumuş her şey kurumuş can vermiş
Muhabbetine hiç doyulmaz
Bak senin gitme zamanın gelmiş
***
Ayrılana yolu sorulmaz
Beyaz mendil falan sallamazsam nolur üzülme
Beni düşünme
Aman düşünme
Beni bir daha asla düşünme
***
O gülüşü o densiz edasında
Tatmin göremedim hiç asla
O gülüşünde
O bakışında
Kurumuş her şey kurumuş can vermiş
***
Muhabbetine hiç doyulmaz
Bak senin gitme zamanın gelmiş
Ayrılana yolu sorulmaz
Beyaz mendil falan sallamazsam nolur üzülme
Beni düşünme
Beni düşünme
***
Beni bir daha asla düşünme
Asla düşünme
Asla düşünme