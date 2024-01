Masumsun sen Masumsun sen Bana göre benimse kırk tilkiyle şu beynimde Ne işim var savaşlarda boyalarla gözlerimde *** Belki de geçmişimde bir yerlerimin yara aldığı yok Belki ben öldürmüştüm yaralanmam palavraydı Belki hepsini anlatmadım diyeceklerim yarım kaldı Yok inanma bi şey yoktu söyleyeceklerim yalandı Zaten yalandı *** Ah ama ben ben sahiden ben her neysem işte Ağladım boyam aktı her gün sana yenil işte Biraz sev sakinleştir sevdiğinim ben işte Boş ver sev sakinleşir Sevgilim serzenişte Serzenişte *** Masumsun sen Masumsun sen Bana göre sarılmak istiyorken yorgun argın bedeninle Ben meşguldüm savaşlarda boyalarla gözlerimde *** Belki de geçmişimde bir yerlerim yara aldı Yok belki ben öldürmüştüm yaralanmam palavraydı Belki hiç anlatmadım diyeceklerim yarım kaldı Yok inanma bir şey yoktu söyleyeceklerim yalandı Zaten yalandı *** Ah ama ben ben sahiden ben her neysem işte Ağladım boyam aktı her gün sana yenil işte Biraz sev sakinleştir sevdiğinim ben işte Boş ver sev sakinleşir Sevgilim serzenişte Serzenişte *** Ama ben ben sahiden ben her neysem işte Ağladım boyam aktı her gün sana yenil işte Biraz sev sakinleştir sevdiğinim ben işte Boş ver sev sakinleşir Sevgilim serzenişte *** Ama ben ben sahiden ben her neysem işte Ağladım boyam aktı her gün sana yenil işte Biraz sev sakinleştir sevdiğinim ben işte Boş ver sev sakinleşir Sevgilim serzenişte Serzenişte