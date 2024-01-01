Sokaklar Tekin Değil Dışarıda seni gördüm, beni sordun Bakarken acıtıyordun Sokaklar tekin değil Dışarıda seni gördüm, beni sordun Bakarken acıtıyordun Sokaklar hiç tekin değil *** Buz gibi kapıları sabırla kapatırken Ağlıyorum yavaş yavaş karanlığa boğulurken Benim diye bu evdeyim ve karnım tok Ve aynada, bu ayna da yine kimse yok Yine kimse yok Silah sesleri geliyorlar içimden hiç yokken Şüphe ediyorum ellerimden Ellerimden aaah *** Dışarıda seni gördüm, beni sordun Bakarken acıtıyordun Sokaklar hiç tekin değil Buz gibi kapıları sabırla kapatırken Ağlıyorum yavaş yavaş karanlığa boğulurken Benim diye bu evdeyim ve karnım tok Ve aynada, bu ayna da yine kimse yok Yine kimse yok Silah sesleri geliyorlar içimden hiç yokken Şüphe ediyorum ellerimden Ellerimden *** Dışarıda seni gördüm, beni sordun Bakarken acıtıyordun Sokaklar hiç tekin değil Silah sesleri geliyorlar içimden hiç yokken Şüphe ediyorum ellerimden Ellerimden aaah

Ankara Yağmur dönerken kara Yavaşça süzülenler yola Araba dolusu bir tuhaf seven Şarkılar çalan söyleyen Sevenlerden biri ben Arkada bıraktığım sen Kim olduğunu biliyorsan söylesen *** Ah yağmur dönerken kara Şarkılar var falımda Hepsi sana (hepsi sana) bu gece, Ankara Ah yağmur dönerken kara Yine yol var falımda İster özle, yok istersen hiç hatırlama *** Sokaklar dolusu şekerli kar kokusu Tunalı'da gezinirken bizde bir kahvaltının tutkusu Acıkanlardan biri ben Arkada bıraktığım sen Kim olduğunu biliyorsan söylesen *** Ah yağmur dönerken kara Şarkılar var falımda Hepsi sana (hepsi sana) bu gece, Ankara Ah yağmur dönerken kara Yine yol var falımda İster özle, yok istersen hiç hatırlama *** Ah yağmur dönerken kara Şarkılar var falımda Hepsi sana (hepsi sana) bu gece, Ankara Yağmur dönerken kara Yine yol var falımda İster özle, yok istersen hiç hatırlama

Elimde Değil Bir senin gözler beni anlar; elimde değil Görür görmez deliren ihtiyaçlar; elimde değil Düşerken son bir kez yalana; benimsin benim Yalansan yalanı severim; elimde değil *** Gitme n'olur gitme, itirazlar elimde değil Yalnızım yalnızız, yalnızlıklar elimde değil Düşerken son bir kez yalana; benimsin benim Yalansan yalanı severim; elimde değil *** Yüzü suyu hürmetine bir gel aşkın İçimde bir rüzgar essin Bu gece doldum, bu gece taştım Adımı yüzüme söylersin *** Gel kollarına bi' gel aşkın İçimde bir rüzgar essin Geceme doldun, geceme taştın Güzelsin, ah güzelsin *** Gözlerinden sızan karanlıklar; umrumda değil Ne şimdi ne sonra ne boşluklar; umrumda değil Düşerken son bir kez yalana; benimsin benim Yalansan yalanı severim; elimde değil *** Yüzü suyu hürmetine bi' gel aşkın İçimde bir rüzgar essin Bu gece doldum, bu gece taştım Adımı yüzüme söylersin *** Gel kollarına bi' gel aşkın İçimde bir rüzgar essin Geceme doldun, geceme taştın Güzelsin, ah güzelsin *** Gitme n'olur gitme, itirazlar elimde değil Yalnızım yalnızız, yalnızlıklar elimde değil Düşerken son bir kez yalana; benimsin benim Yalansan yalanı severim *** Dizime başını düşür, uyu Saçlarım yüzünde gezsin Geceler uzun, geceler boyu Ben yorgun, sen güzelsin *** Dizime başını düşür, uyu Korkular içimden aksın, gitsin Geceler uzun, geceler boyu Ben yorgun, sen güzelsin (güzelsin, güzelsin)

Hafif Müzik Hafif müzik dinleyelim mi bu akşam? Ki yarın hafif meşrep olalım ki yarın kolay olsun Hafif müzik dinleyelim mi bu akşam? Ki yarın hafif meşrep olalım ki yarın kolay olsun *** Hadi kutla ve bırak ah, hadi kutla ve bitir Bu aşkı ardından az az kutlamamız gerekir Gökyüzünden dünyaya, muhakkaktan rüyaya Temize çektim bizim için, bir bir sil baştan her şeyi *** Hafif müzik dinleyelim mi bu akşam? Ki yarın hafif meşrep olalım ki yarın kolay olsun Hafif müzik dinleyelim mi bu akşam? Ki yarın hafif meşrep olalım ki yarın kolay olsun *** Hadi ağla ve bırak ah, hadi ağla ve bitir Bu aşkı ardından az az unutmamız gerekir Gökyüzünden dünyaya, muhakkaktan rüyaya Temize çektim bizim için, bir bir sil baştan her şeyi *** Hafif müzik dinleyelim mi bu akşam? Ki yarın hafif meşrep olalım ki yarın kolay olsun Hafif müzik dinleyelim mi bu akşam? Ki yarın hafif meşrep olalım ki yarın kolay olsun *** Ki yarın kolay olsun (Ki yarın kolay olsun) Ki yarın kolay olsun (Ki yarın kolay olsun)

K-9 Yüzüme ne kadar sert Yüzüme ne kadar tatlı Bakarsan bak dert ya bakmazsan? "Geldim, gördüm, sen!" dediysen Zor dünyamın takdiriysen Şimdi sihirim sonra zehirim olabilirsin *** Yüzüme ne kadar sert Yüzüme ne kadar tatlı bakarsan bak dert Bakmazsan da kötü *** Yine sen gel sen olsan Bana bile bile şer olsan Dibe vursam, dip olsam Dibe vura vura yorulsam Ben bu dertten (yok!) ölmem ama Arada bir defa da çek, çek, çek fişimi, fişimi lütfen *** Elimi ne kadar sert Elimi ne kadar tatlı tutarsan tut dert Tutmazsan da kötü *** Yine sen gel sen olsan Bana bile bile şer olsan Dibe vursam, dip olsam Dibe vura vura yorulsam Ben bu dertten ölmem ama Arada bir defa da çek, çek, çek fişimi, fişimi lütfen *** Yine sen gel sen olsan Bana bile bile şer olsan Dibe vursam, dip olsam Dibe vura vura yorulsam Ben bu dertten yok ölmem ama Çek!

Mendil Neden başladım ağlamaya? Anladıysan Ver, mendilin varsa yanında. Ver, eminim vardır yanında. Bekle, dur; Ya öl, ya sev. Ya sus, ya doğruyu söyle. *** Nasıl başlasam, Utanmadan konuşmaya? Gözyaşım var, Sözlerim yok anlatmaya. Ver, mendilin varsa yanında. Ver, eminim vardır yanında. Bekle, dur; Ya öl, ya sev. Ya sus, ya doğruyu söyle. *** Ver, mendilin varsa yanında. Ver, eminim vardır yanında. Bekle, dur; Ya öl, ya sev. Ya sus, ya doğruyu söyle. Gitme, dur; Ya öl, ya sev. Ya sus, ya doğruyu söyle. *** Neden başladım ağlamaya? Anladıysan...

O Şarkı Yarınların bugünden bir farkı Yok, hiç olmadı Dünya dönüyor ezelden eğri Yok, hiç doğrulmadı *** Gözleri güldüren bir şarkı yazılsaydı Yazılmadı, yok, yok Ayıp olur mu, son bir vursaydın kalbim Yorgunsun, çok, çok *** Son bir kez yine ona gideceğim Son bir kez dudağını öpeceğim hayatın (Vur kalbim) Son bir kez yine onu göreceğim Son bir kez bileğini bükeceğim hayatın (Vur kalbim) *** Son bir kez yine ona gideceğim Son bir kez dudağını öpeceğim hayatın *** Gözleri güldüren bir şarkı yazılsaydı Yazılmadı, yok, yok Ayıp olur mu son bir çarpsaydın kalbim Yorgunsun, çok, çok *** Son bir kez yine ona gideceğim Son bir kez dudağını öpeceğim hayatın (Vur kalbim) Son bir kez yine onu göreceğim Son bir kez bileğini bükeceğim hayatın (Vur kalbim) *** Son bir kez yine ona gideceğim Son bir kez dudağını öpeceğim hayatın *** O şarkı yanımda yok, gel yine de Bir öpücük geçerse, veririm yerine, üzülme O şarkı (son kez) yanımda yok (son kez), gel yine de Bir öpücük geçerse, veririm (son kez) yerine (son kez), üzülme *** Son bir kez yine ona gideceğim Son bir kez dudağını öpeceğim hayatın (Vur kalbim) Son bir kez yine onu göreceğim Son bir kez bileğini bükeceğim hayatın (Vur kalbim) *** Son bir kez yine ona gideceğim Son bir kez dudağını öpeceğim hayatın (İzin ver kalbim) Son bir kez yine onu göreceğim Son bir kez bileğini bükeceğim hayatın

Serzenişte Masumsun sen Masumsun sen Bana göre benimse kırk tilkiyle şu beynimde Ne işim var savaşlarda boyalarla gözlerimde *** Belki de geçmişimde bir yerlerimin yara aldığı yok Belki ben öldürmüştüm yaralanmam palavraydı Belki hepsini anlatmadım diyeceklerim yarım kaldı Yok inanma bi şey yoktu söyleyeceklerim yalandı Zaten yalandı *** Ah ama ben ben sahiden ben her neysem işte Ağladım boyam aktı her gün sana yenil işte Biraz sev sakinleştir sevdiğinim ben işte Boş ver sev sakinleşir Sevgilim serzenişte Serzenişte *** Masumsun sen Masumsun sen Bana göre sarılmak istiyorken yorgun argın bedeninle Ben meşguldüm savaşlarda boyalarla gözlerimde *** Belki de geçmişimde bir yerlerim yara aldı Yok belki ben öldürmüştüm yaralanmam palavraydı Belki hiç anlatmadım diyeceklerim yarım kaldı Yok inanma bir şey yoktu söyleyeceklerim yalandı Zaten yalandı *** Ah ama ben ben sahiden ben her neysem işte Ağladım boyam aktı her gün sana yenil işte Biraz sev sakinleştir sevdiğinim ben işte Boş ver sev sakinleşir Sevgilim serzenişte Serzenişte *** Ama ben ben sahiden ben her neysem işte Ağladım boyam aktı her gün sana yenil işte Biraz sev sakinleştir sevdiğinim ben işte Boş ver sev sakinleşir Sevgilim serzenişte *** Ama ben ben sahiden ben her neysem işte Ağladım boyam aktı her gün sana yenil işte Biraz sev sakinleştir sevdiğinim ben işte Boş ver sev sakinleşir Sevgilim serzenişte Serzenişte

Uçları Kırık Bir sen varmışsın ve biri istiyor seni Karanlıkmışsın onun uçları kırık saçları gibi Hemen arkandan o yürür Kanı aktıkça korkusu gözlerinde büyür *** Bir sen varmışsın ve biri bekliyor seni Dağınıkmışsın onun en yakını, yorganı gibi Her rüyanda gizlice uyur İstemezsen yalnızlığa uyanmaya mecbur *** Dileğini tutmuş sayar, sonsuzdan geri Yanarken yanakları üşürmüş elleri Ah dönebilsen, bakabilsen geri Unutmuştun, hatırlarsın belki ismini *** Yağmurlar yağdığında biri geçerken yanından ellerine tutunut Yağmurlar durduğunda biri kaybolur aniden, bilerek unutulur, unutulur *** Bir sen varmışsın ve biri istiyor seni Karanlıkmışsın onun uçları kırık saçları gibi Hemen arkandan o yürür Kanı aktıkça korkusu gözlerinde büyür *** Dileğini tutmuş sayar, sonsuzdan geri Yanarken yanakları üşürmüş elleri Ah dönebilsen, bakabilsen geri Unutmuştun, hatırlarsın belki ismini *** Yağmurlar yağdığında biri geçerken yanından ellerine tutunur Yağmurlar durduğunda biri kaybolur aniden, bilerek unutulur, unutulur *** Dileğini tutmuş sayar, sonsuzdan geri Yanarken yanakları üşürmüş elleri Ah dönebilsen, bakabilsen geri Unutmuştun, hatırlarsın belki ismini

Yalnızca Ben, Yüzlerce Sen Aramayı boş ver, bu seferki benim elim olsun Elimi çevir, çevir, boynunda dönsün dursun Yalnızca ben, ben sana dokunduğumda Mis kokarsın karşılığında *** Aramayı boş ver, bu seferki benim evim olsun Evimi çevir, çevir, heyecandan dönsün dursun Yalnızca ben, yüzlerce sen *** Gez, toz, in, çık Bin yol, gir, çık Batsan, çıksan, bitsen, durulsan Yorulunca, yorulunca ah azalsan ve benim olsan (hâ-ah-hâ) Biraz konuşsak, sonra Bap bap şubap bap *** Aramayı boş ver, bu seferki benim evim olsun Evimi çevir, çevir, boşlukta dönsün dursun Yalnızca ben, yüzlerce sen *** Gez, toz, in, çık Bin yol, gir, çık Batsan, çıksan, bitsen, durulsan Yorulunca, yorulunca ah azalsan ve benim olsan (hâ-ah-hâ) Biraz konuşsak, sonra Bap bap şubap bap *** Gezsen, tozsan Batsan, çıksan, durulsan Yorulunca, yorulunca ah azalsan ve benim olsan (hâ-ah-hâ) Biraz konuşsak, sonra Bap bap şubap bap

Yanıyor Zaman Silah sesinden anla Yok bir şey sonra Gel, gel, gel Dur, dur, dur Ve vur, vur, vur gerçeği üzerimize Yanıyor zaman *** Yansıdı yüzüm bir an kıpkırmızı sularda Bu ben miyim? Ağlıyor şehirler, yanıyorken nehirler Kıpkırmızı sularda yüzen ben miyim? Yüzen ben miyim? (ben miyim) Kesikliklerimden damlar sessizlikler, çığlıklar *** Gel, gel, gel Dur, dur, dur Ve vur, vur, vur gerçeği üzerimize Yanıyor zaman *** Yansıdı yüzüm bir an kıpkırmızı sularda Bu ben miyim? Ağlıyor şehirler, yanıyorken nehirler Kıpkırmızı sularda yüzen ben miyim? Yüzen ben miyim? (ben miyim) *** Silah sesinden anla Yok bir şey sonra Gel, gel, gel Dur, dur, dur Ve vur, vur, vur gerçeği üzerimize *** Silah sesinden anla Yok bir şey sonra Gel, gel, gel Dur, dur, dur Ve vur, vur, vur gerçeği üzerimize