Sonunu Söyleme Bana boş sayfalarım harcıâlem virgülüm erkenden kararmış günahsız bir günüm *** cevapsız bir-iki mektup cevapsız bir-iki mektup gitmek isterim onlarla yok olup *** kısık kısık dudakların hayal ederken ağlarım istersem inanırım gördüğüm rüyaya *** loş sayfalarım me fâ’ î lün ve fâ i lün neden, neden sararmış? dökülmüş parfümüm *** cevapsız bir-iki mektup cevapsız bir-iki mektup gitmek isterim onlarla yok olup *** kısık kısık dudakların hayal ederken ağlarım istersem inanırım gördüğüm rüyaya *** kesik kesik cevapların okur, okurken ağlarım istersem inanırım yok belki inanmam! *** ah, bak bi varmış bi yokmuş sayfası biliniyormuş sonunu söyleme bana

Arzuhal kaçsam, kaybolsam kalabalıkta bulamasınlar beni mümkün müdür olması? üflesem inceden suratlarına göremesinler beni mümkün müdür olması? *** içimdeki kanı çekin çekin alın bi bu şarkı kalsın arkada bi de rüzgarım, rüzgarım *** ah şeytan arzuhaline dayanamam batıyorken de oynarım ben adam olmam, ben olamam *** koşsam, sarılsam ona bi kez daha tutamasınlar beni mümkün müdür olması küfretsem inceden kulaklarına unutamasınlar beni mümkün müdür olması? *** al, ye, iç zaman geçsin al, ye, iç sürem bitsin aman *** içimdeki kanı çekin çekin alın bi bu şarkı kalsın arkada bi de rüzgarım, rüzgarım *** ah şeytan arzuhaline dayanamam batıyorken de oynarım ben adam olmam, ben olamam *** başka bi yerin soğuk sularına atın, atın beni yollarına dalga dalgaların kollarına atın soğuk soğuk *** al, ye, iç zaman geçsin al, ye, iç sürem bitsin aman *** içimdeki kanı çekin çekin alın bi bu şarkı kalsın arkada bi de rüzgarım, rüzgarım *** ah şeytan arzuhaline dayanamam batıyorken de oynarım ben adam olmam, ben olamam

Delinin Yıldızı Bi' rüyanın içindeyim Bileklerim sade bi' suda Yılları var şarapların Sallanırken şu sofrada Kadehin ağzında bir ay Yarısı bulutlarla firar *** Yukarıyı hayal ettim Bi' aşk acısı koynumda Bi' sevgilim vardı Kolları şimdi kimin boynunda? *** Düşmüş delinin yıldızı (yıldızı) Yüzüyor ayağımın ucunda Rüyamın en garip yerindeyim *** Düşmüş aşkların en haksızı (haksızı) Yanıyor kalbimin ucunda Ve ben hâlâ onun elindeyim *** Bi' şarkının içindeyim Bileklerim sade bi' suda Susları var dudakların Ağlıyorken şu sofrada Kadehin ağzında bir ay Yarısı bulutlarla firar *** Yukarıyı hayal ettim Bi' aşk acısı koynumda Bi' sevgilim vardı Kolları şimdi kimin boynunda? *** Düşmüş delinin yıldızı (yıldızı) Yüzüyor ayağımın ucunda Rüyamın en garip yerindeyim *** Düşmüş aşkların en haksızı (haksızı) Yanıyor kalbimin ucunda Ve ben hâlâ onun elindeyim *** Yukarıyı hayal ettim Bi' aşk acısı koynumda Bi' sevgilim vardı Kolları şimdi kimin boynunda? *** Düşmüş delinin yıldızı (yıldızı) Yüzüyor ayağımın ucunda Rüyamın en garip yerindeyim *** Düşmüş aşkların en haksızı (haksızı) Yanıyor kalbimin ucunda Ve ben hâlâ onun peşindeyim

Dertler İri Kıyım Halinden belliydi Ağlarsan ağla Gözlerin darbeliydi Ağlarsan ağla Bıktım ben senden başka hiçmiş Bıktım bu en bilinen vazgeçişmiş *** Madem bittik gel az bir yana kayalım mı Yıldızları son bi sayalım mı *** Bi ben eksi sen Bi göz artı yaş Hep aşk bölü harp Çarp kalbim çarp *** Ben eksi sen Göz artı yaş Hep aşk hep aşk Çarp kalbim çarp *** Dertler iri kıyım Temayülden belliydi Ağlarsan ağla Bi zamanlar şahaneydi Ağlarsan ağla *** Söndür ateşini Keselim iletişimi Haydi geri sayım *** Madem bittik gel az bir yana kayalım mı Yıldızları son bi sayalım mı *** Bi ben eksi sen Bi göz artı yaş Hep aşk bölü harp Çarp kalbim çarp *** Ben eksi sen Göz artı yaş Hep aşk hep aşk Çarp kalbim çarp *** Dertler iri kıyım *** Yana kayalım mı Yana kayalım mı Son bi sayalım mı Ağla, ağla *** Git içinden ağla *** Dertler iri kıyım *** Bi ben eksi sen Bi göz artı yaş Hep aşk bölü harp Çarp kalbim çarp *** Ben eksi sen Göz artı yaş Hep aşk hep aşk Çarp kalbim çarp *** Dertler iri kıyım

Dünyacım çaresizdik biz ikimiz çaresizlik kocamandı biz dalarken o uyudu bizden önce o uyandı *** çaresizlik çayı koymuş çaresizlik sofrayı kurmuş bir ağlamış sonra susmuş ifadesi sıradandı *** kötüsün sen, sen be dünyacım bela balçık kıvamında hayat falan nazik olsun dal dal çık zamanında *** kötüsün sen, sen be dünyacım bela balçık kıvamında hayat falan nazik olsun… *** korkuyorduk biz ikimiz şikayetler korkudandı kim bilir kaç gün geçti kıyametler sıralandı *** bana ne şiirler yazdırdın sana yazsınlar kocaman ceza güzelliğinin farkındasın bundan da suçlusun keza *** kötüsün sen, sen be dünyacım bela balçık kıvamında hayat falan nazik olsun dal dal çık zamanında *** kötüsün sen, sen be dünyacım bela balçık kıvamında hayat falan nazik olsun… *** sen öyle sakin, sakin yanımda benim gözler her zamanki gibi dudaklarında bu uykumuz gelmeden önceki uyku… *** kötüsün sen, sen be dünyacım bela balçık kıvamında hayat falan nazik olsun dal dal çık zamanında *** kötüsün sen, sen be dünyacım bela balçık kıvamında hayat falan nazik olsun…

Komşu Işıklar İçine kapanma O da aynı seviyor bak seni Elleri üşüdü, omuzları özledi Bahar ha geldi, geliyor Ama bu gece de ıska Gözler öylesine komşu ışıklarda *** "Gel" dedi aşk "Gel" dedi ah Gidemez, gidemez, gidemedi "Öl" dedi aşk "Öl" dedi ah Gözyaşı düşerken ölüverdi *** Karanlığa saklanma Bekliyor, istiyor bilmeni Sevmeyi en güzel o, susarken söyledi Hayal kirpiğinde geziyor Hayal rüyadan başka Gözler öylesine komşu ışıklarda *** "Gel" dedi aşk "Gel" dedi ah Gidemez, gidemez, gidemedi "Öl" dedi aşk "Öl" dedi ah Gözyaşı düşerken ölüverdi *** "Gel" dedi aşk "Gel" dedi, ah Gidemez, gidemez, gidemedi "Öl" dedi aşk "Öl" dedi ah

Man-yak-lar bu man-yak-lar paspastalar bu man-yak-lar paspastalar *** deliği söktüler tersine taktılar bi-bi-bip öttüler içeri baktılar *** bu man-yak-lar paspastalar bu man-yak-lar paspastalar *** bekliyorum, biri öbürünü hırsından hallederse bekliyorum, sona kalan bi sıkılıp cehenneme giderse bekliyorum… *** oraya varınca bana bi haber ver kapıda bi tabela “ta cehenemme gider” *** bu man-yak-lar

Sevgilim sevgilim arkadaşınla karşıya mı geçtin? ben mi? peşinden düşe kalka uçmayı mı seçtim? yağmurda, ipi kapuk bi balon yağmurda sevgilim *** sevgilim dalgalarınla bana direnecektin ben mi? peşinden bata çıka tuzlarından öpecektim yağmurda, kıyılarda beton yağmurda sevgilim *** rüzgarlarlar almış, vermez seni rüzgarlar almış, istemek olmaz *** sevgilim ağlayacakken susup bitecektin ben mi? aklından düşe kalka son bi kez geçecektim yağmurda… yağmurda sevgilim *** rüzgarlarlar almış, vermez seni rüzgarlar almış, istemek olmaz *** neden şimdi için birdenbire burkuldu? çoktan bittiği yerde yumuşacık ve vedasız unutuldu biliyorum bir şarkı çaktırmadan bir yerine inat etti tutundu göğsümün altında sessiz, sisten çıkmaz kalbimin *** rüzgarlarlar almış, vermez seni rüzgarlar almış, istemek olmaz

Ve Tekrar sarılırım ellerine bi teşekkür güzelliğine ama içimden geçenleri sen nereden bileceksin *** sarılırım ellerine bi teşekkür güzelliğine utanarak incitmeden az uzağıma sineceksin *** gökyüzü sen yine yanıyordun sularda bir kız yüzü, yüzü durgun gökyüzü sen yine yanıyordun… *** sarılırım ellerine bi teşekkür güzelliğine ama içimden geçenleri sen nereden bileceksin *** gökyüzü sen yine yanıyordun sularda bir kız yüzü, yüzü durgun gökyüzü sen yine yanıyordun… *** ağla! *** ve tekrar, tekrar ben bir şekilde mecburen sarılırım ellerine bi teşekkür güzelliğine incecik bir tebessüm geçer tabii ki yüzünden *** tekrar, tekrar, tekrar sen nasıl, nasıl, nasıl mecburen incecik bir tebessüm geçerken yüzünden