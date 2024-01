Ta uzak yollardan Koştum geldim senin kollarına İçimde yanan hasretinle ben Baktım durdum senin yollarına Sensizlik bir ölüm sanki *** Ta uzak yollardan Koştum geldim senin kollarına İçimde yanan hasretinle ben Baktım durdum senin yollarına Sensizlik bir ölüm sanki *** Haykırsam göklere Artık yanımda beni benden çok seven Dünyalar benim olsa yine de istemem Yalnız sensin benim yüzümü güldüren *** Bir rüzgârdı esen Ayrılıklarla bizi kahreden Gözlerimde tüten bir aşktın sen Yıllar yılı bitip tükenmeyen Çok özledim seni ben *** Haykırsam göklere Artık yanımda beni benden çok seven Dünyalar benim olsa yine de istemem Yalnız sensin benim yüzümü güldüren *** Ta uzak yollardan Koştum geldim senin kollarına İçimde yanan hasterinle ben Baktım durdum senin yollarına Sensizlik bir ölüm sanki *** Haykırsam göklere Artık yanımda beni benden çok seven Dünyalar benim olsa yine de istemem Yalnız sensin benim yüzümü güldüren *** Ta uzak yollardan Koştum geldim senin kollarına İçimde yanan hasretinle ben Baktım durdum senin yollarına Sensizlik bir ölüm sanki