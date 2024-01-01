Ta Uzak Yollardan Ft Nilüfer Ta uzak yollardan Koştum geldim senin kollarına İçimde yanan hasretinle ben Baktım durdum senin yollarına Sensizlik bir ölüm sanki *** Ta uzak yollardan Koştum geldim senin kollarına İçimde yanan hasretinle ben Baktım durdum senin yollarına Sensizlik bir ölüm sanki *** Haykırsam göklere Artık yanımda beni benden çok seven Dünyalar benim olsa yine de istemem Yalnız sensin benim yüzümü güldüren *** Bir rüzgârdı esen Ayrılıklarla bizi kahreden Gözlerimde tüten bir aşktın sen Yıllar yılı bitip tükenmeyen Çok özledim seni ben *** Haykırsam göklere Artık yanımda beni benden çok seven Dünyalar benim olsa yine de istemem Yalnız sensin benim yüzümü güldüren *** Ta uzak yollardan Koştum geldim senin kollarına İçimde yanan hasterinle ben Baktım durdum senin yollarına Sensizlik bir ölüm sanki *** Haykırsam göklere Artık yanımda beni benden çok seven Dünyalar benim olsa yine de istemem Yalnız sensin benim yüzümü güldüren *** Ta uzak yollardan Koştum geldim senin kollarına İçimde yanan hasretinle ben Baktım durdum senin yollarına Sensizlik bir ölüm sanki

Son Perde Ft Nilüfer Ayrılık kol geziyor Acılar pek yakında Bu filmi görmüştüm ben Senden önce defalarca *** Ayrılık kol geziyor Acılar pek yakında Bu filmi görmüştüm ben Senden önce defalarca *** Ağlama yüreğim yar gelmez Gelse de artık farketmez Ha döndü dönecek ömür bitiyor Kış ortasında bahar gelmez *** Ah kaçıncı darbe bu Ah bu kaçıncı perde Anlamıyor yüreğim gel de kendin söyle *** Ah kaçıncı darbe bu Ah bu kaçıncı perde Anlamıyor yüreğim gel de kendin söyle *** Bilirim son perde bu Hadi git sakın durma Tanıdım birçok giden Senden önce vefasızca *** Ağlama yüreğim yar gelmez Gelse de artık farketmez Ha döndü dönecek ömür bitiyor Kış ortasında bahar gelmez *** Ah kaçıncı darbe bu Ah bu kaçıncı perde Anlamıyor yüreğim gel de kendin söyle *** Ah kaçıncı darbe bu Ah bu kaçıncı perde Anlamıyor yüreğim gel de kendin söyle *** Ağlama yüreğim yar gelmez Gelse de artık farketmez Ha döndü dönecek ömür bitiyor Kış ortasında bahar gelmez *** Ah kaçıncı darbe bu Ah bu kaçıncı perde Anlamıyor yüreğim gel de kendin söyle