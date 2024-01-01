-
Bir sen varmışsın ve biri istiyor seni
Karanlıkmışsın onun uçları kırık saçları gibi
Hemen arkandan o yürür
Kanı aktıkça korkusu gözlerinde büyür
***
Bir sen varmışsın ve biri bekliyor seni
Dağınıkmışsın onun en yakını, yorganı gibi
Her rüyanda gizlice uyur
İstemezsen yalnızlığa uyanmaya mecbur
***
Dileğini tutmuş sayar, sonsuzdan geri
Yanarken yanakları üşürmüş elleri
Ah dönebilsen, bakabilsen geri
Unutmuştun, hatırlarsın belki ismini
***
Yağmurlar yağdığında biri geçerken yanından ellerine tutunut
Yağmurlar durduğunda biri kaybolur aniden, bilerek unutulur, unutulur
***
Bir sen varmışsın ve biri istiyor seni
Karanlıkmışsın onun uçları kırık saçları gibi
Hemen arkandan o yürür
Kanı aktıkça korkusu gözlerinde büyür
***
Dileğini tutmuş sayar, sonsuzdan geri
Yanarken yanakları üşürmüş elleri
Ah dönebilsen, bakabilsen geri
Unutmuştun, hatırlarsın belki ismini
***
Yağmurlar yağdığında biri geçerken yanından ellerine tutunur
Yağmurlar durduğunda biri kaybolur aniden, bilerek unutulur, unutulur
***
Dileğini tutmuş sayar, sonsuzdan geri
Yanarken yanakları üşürmüş elleri
Ah dönebilsen, bakabilsen geri
Unutmuştun, hatırlarsın belki ismini
-
Yağmur dönerken kara
Yavaşça süzülenler yola
Araba dolusu bir tuhaf seven
Şarkılar çalan söyleyen
Sevenlerden biri ben
Arkada bıraktığım sen
Kim olduğunu biliyorsan söylesen
***
Ah yağmur dönerken kara
Şarkılar var falımda
Hepsi sana (hepsi sana) bu gece, Ankara
Ah yağmur dönerken kara
Yine yol var falımda
İster özle, yok istersen hiç hatırlama
***
Sokaklar dolusu şekerli kar kokusu
Tunalı'da gezinirken bizde bir kahvaltının tutkusu
Acıkanlardan biri ben
Arkada bıraktığım sen
Kim olduğunu biliyorsan söylesen
***
Ah yağmur dönerken kara
Şarkılar var falımda
Hepsi sana (hepsi sana) bu gece, Ankara
Ah yağmur dönerken kara
Yine yol var falımda
İster özle, yok istersen hiç hatırlama
***
Ah yağmur dönerken kara
Şarkılar var falımda
Hepsi sana (hepsi sana) bu gece, Ankara
Yağmur dönerken kara
Yine yol var falımda
İster özle, yok istersen hiç hatırlama
-
Bir senin gözler beni anlar; elimde değil
Görür görmez deliren ihtiyaçlar; elimde değil
Düşerken son bir kez yalana; benimsin benim
Yalansan yalanı severim; elimde değil
***
Gitme n'olur gitme, itirazlar elimde değil
Yalnızım yalnızız, yalnızlıklar elimde değil
Düşerken son bir kez yalana; benimsin benim
Yalansan yalanı severim; elimde değil
***
Yüzü suyu hürmetine bir gel aşkın
İçimde bir rüzgar essin
Bu gece doldum, bu gece taştım
Adımı yüzüme söylersin
***
Gel kollarına bi' gel aşkın
İçimde bir rüzgar essin
Geceme doldun, geceme taştın
Güzelsin, ah güzelsin
***
Gözlerinden sızan karanlıklar; umrumda değil
Ne şimdi ne sonra ne boşluklar; umrumda değil
Düşerken son bir kez yalana; benimsin benim
Yalansan yalanı severim; elimde değil
***
Yüzü suyu hürmetine bi' gel aşkın
İçimde bir rüzgar essin
Bu gece doldum, bu gece taştım
Adımı yüzüme söylersin
***
Gel kollarına bi' gel aşkın
İçimde bir rüzgar essin
Geceme doldun, geceme taştın
Güzelsin, ah güzelsin
***
Gitme n'olur gitme, itirazlar elimde değil
Yalnızım yalnızız, yalnızlıklar elimde değil
Düşerken son bir kez yalana; benimsin benim
Yalansan yalanı severim
***
Dizime başını düşür, uyu
Saçlarım yüzünde gezsin
Geceler uzun, geceler boyu
Ben yorgun, sen güzelsin
***
Dizime başını düşür, uyu
Korkular içimden aksın, gitsin
Geceler uzun, geceler boyu
Ben yorgun, sen güzelsin (güzelsin, güzelsin)
-
Hafif müzik dinleyelim mi bu akşam?
Ki yarın hafif meşrep olalım ki yarın kolay olsun
Hafif müzik dinleyelim mi bu akşam?
Ki yarın hafif meşrep olalım ki yarın kolay olsun
***
Hadi kutla ve bırak ah, hadi kutla ve bitir
Bu aşkı ardından az az kutlamamız gerekir
Gökyüzünden dünyaya, muhakkaktan rüyaya
Temize çektim bizim için, bir bir sil baştan her şeyi
***
Hafif müzik dinleyelim mi bu akşam?
Ki yarın hafif meşrep olalım ki yarın kolay olsun
Hafif müzik dinleyelim mi bu akşam?
Ki yarın hafif meşrep olalım ki yarın kolay olsun
***
Hadi ağla ve bırak ah, hadi ağla ve bitir
Bu aşkı ardından az az unutmamız gerekir
Gökyüzünden dünyaya, muhakkaktan rüyaya
Temize çektim bizim için, bir bir sil baştan her şeyi
***
Hafif müzik dinleyelim mi bu akşam?
Ki yarın hafif meşrep olalım ki yarın kolay olsun
Hafif müzik dinleyelim mi bu akşam?
Ki yarın hafif meşrep olalım ki yarın kolay olsun
***
Ki yarın kolay olsun
(Ki yarın kolay olsun)
Ki yarın kolay olsun
(Ki yarın kolay olsun)
-
Yüzüme ne kadar sert
Yüzüme ne kadar tatlı
Bakarsan bak dert ya bakmazsan?
"Geldim, gördüm, sen!" dediysen
Zor dünyamın takdiriysen
Şimdi sihirim sonra zehirim olabilirsin
***
Yüzüme ne kadar sert
Yüzüme ne kadar tatlı bakarsan bak dert
Bakmazsan da kötü
***
Yine sen gel sen olsan
Bana bile bile şer olsan
Dibe vursam, dip olsam
Dibe vura vura yorulsam
Ben bu dertten (yok!) ölmem ama
Arada bir defa da çek, çek, çek fişimi, fişimi lütfen
***
Elimi ne kadar sert
Elimi ne kadar tatlı tutarsan tut dert
Tutmazsan da kötü
***
Yine sen gel sen olsan
Bana bile bile şer olsan
Dibe vursam, dip olsam
Dibe vura vura yorulsam
Ben bu dertten ölmem ama
Arada bir defa da çek, çek, çek fişimi, fişimi lütfen
***
Yine sen gel sen olsan
Bana bile bile şer olsan
Dibe vursam, dip olsam
Dibe vura vura yorulsam
Ben bu dertten yok ölmem ama
Çek!
-
Neden başladım ağlamaya?
Anladıysan
Ver, mendilin varsa yanında.
Ver, eminim vardır yanında.
Bekle, dur;
Ya öl, ya sev.
Ya sus, ya doğruyu söyle.
***
Nasıl başlasam,
Utanmadan konuşmaya?
Gözyaşım var,
Sözlerim yok anlatmaya.
Ver, mendilin varsa yanında.
Ver, eminim vardır yanında.
Bekle, dur;
Ya öl, ya sev.
Ya sus, ya doğruyu söyle.
***
Ver, mendilin varsa yanında.
Ver, eminim vardır yanında.
Bekle, dur;
Ya öl, ya sev.
Ya sus, ya doğruyu söyle.
Gitme, dur;
Ya öl, ya sev.
Ya sus, ya doğruyu söyle.
***
Neden başladım ağlamaya?
Anladıysan...
-
Yarınların bugünden bir farkı
Yok, hiç olmadı
Dünya dönüyor ezelden eğri
Yok, hiç doğrulmadı
***
Gözleri güldüren bir şarkı yazılsaydı
Yazılmadı, yok, yok
Ayıp olur mu, son bir vursaydın kalbim
Yorgunsun, çok, çok
***
Son bir kez yine ona gideceğim
Son bir kez dudağını öpeceğim hayatın (Vur kalbim)
Son bir kez yine onu göreceğim
Son bir kez bileğini bükeceğim hayatın (Vur kalbim)
***
Son bir kez yine ona gideceğim
Son bir kez dudağını öpeceğim hayatın
***
Gözleri güldüren bir şarkı yazılsaydı
Yazılmadı, yok, yok
Ayıp olur mu son bir çarpsaydın kalbim
Yorgunsun, çok, çok
***
Son bir kez yine ona gideceğim
Son bir kez dudağını öpeceğim hayatın (Vur kalbim)
Son bir kez yine onu göreceğim
Son bir kez bileğini bükeceğim hayatın (Vur kalbim)
***
Son bir kez yine ona gideceğim
Son bir kez dudağını öpeceğim hayatın
***
O şarkı yanımda yok, gel yine de
Bir öpücük geçerse, veririm yerine, üzülme
O şarkı (son kez) yanımda yok (son kez), gel yine de
Bir öpücük geçerse, veririm (son kez) yerine (son kez), üzülme
***
Son bir kez yine ona gideceğim
Son bir kez dudağını öpeceğim hayatın (Vur kalbim)
Son bir kez yine onu göreceğim
Son bir kez bileğini bükeceğim hayatın (Vur kalbim)
***
Son bir kez yine ona gideceğim
Son bir kez dudağını öpeceğim hayatın (İzin ver kalbim)
Son bir kez yine onu göreceğim
Son bir kez bileğini bükeceğim hayatın
-
Masumsun sen
Masumsun sen
Bana göre benimse kırk tilkiyle şu beynimde
Ne işim var savaşlarda boyalarla gözlerimde
***
Belki de geçmişimde bir yerlerimin yara aldığı yok
Belki ben öldürmüştüm yaralanmam palavraydı
Belki hepsini anlatmadım diyeceklerim yarım kaldı
Yok inanma bi şey yoktu söyleyeceklerim yalandı
Zaten yalandı
***
Ah ama ben ben sahiden ben her neysem işte
Ağladım boyam aktı her gün sana yenil işte
Biraz sev sakinleştir sevdiğinim ben işte
Boş ver sev sakinleşir
Sevgilim serzenişte
Serzenişte
***
Masumsun sen
Masumsun sen
Bana göre sarılmak istiyorken yorgun argın bedeninle
Ben meşguldüm savaşlarda boyalarla gözlerimde
***
Belki de geçmişimde bir yerlerim yara aldı
Yok belki ben öldürmüştüm yaralanmam palavraydı
Belki hiç anlatmadım diyeceklerim yarım kaldı
Yok inanma bir şey yoktu söyleyeceklerim yalandı
Zaten yalandı
***
Ah ama ben ben sahiden ben her neysem işte
Ağladım boyam aktı her gün sana yenil işte
Biraz sev sakinleştir sevdiğinim ben işte
Boş ver sev sakinleşir
Sevgilim serzenişte
Serzenişte
***
Ama ben ben sahiden ben her neysem işte
Ağladım boyam aktı her gün sana yenil işte
Biraz sev sakinleştir sevdiğinim ben işte
Boş ver sev sakinleşir
Sevgilim serzenişte
***
Ama ben ben sahiden ben her neysem işte
Ağladım boyam aktı her gün sana yenil işte
Biraz sev sakinleştir sevdiğinim ben işte
Boş ver sev sakinleşir
Sevgilim serzenişte
Serzenişte
-
Dışarıda seni gördüm, beni sordun
Bakarken acıtıyordun
Sokaklar tekin değil
Dışarıda seni gördüm, beni sordun
Bakarken acıtıyordun
Sokaklar hiç tekin değil
***
Buz gibi kapıları sabırla kapatırken
Ağlıyorum yavaş yavaş karanlığa boğulurken
Benim diye bu evdeyim ve karnım tok
Ve aynada, bu ayna da yine kimse yok
Yine kimse yok
Silah sesleri geliyorlar içimden hiç yokken
Şüphe ediyorum ellerimden
Ellerimden aaah
***
Dışarıda seni gördüm, beni sordun
Bakarken acıtıyordun
Sokaklar hiç tekin değil
Buz gibi kapıları sabırla kapatırken
Ağlıyorum yavaş yavaş karanlığa boğulurken
Benim diye bu evdeyim ve karnım tok
Ve aynada, bu ayna da yine kimse yok
Yine kimse yok
Silah sesleri geliyorlar içimden hiç yokken
Şüphe ediyorum ellerimden
Ellerimden
***
Dışarıda seni gördüm, beni sordun
Bakarken acıtıyordun
Sokaklar hiç tekin değil
Silah sesleri geliyorlar içimden hiç yokken
Şüphe ediyorum ellerimden
Ellerimden aaah
-
Aramayı boş ver, bu seferki benim elim olsun
Elimi çevir, çevir, boynunda dönsün dursun
Yalnızca ben, ben sana dokunduğumda
Mis kokarsın karşılığında
***
Aramayı boş ver, bu seferki benim evim olsun
Evimi çevir, çevir, heyecandan dönsün dursun
Yalnızca ben, yüzlerce sen
***
Gez, toz, in, çık
Bin yol, gir, çık
Batsan, çıksan, bitsen, durulsan
Yorulunca, yorulunca ah azalsan ve benim olsan (hâ-ah-hâ)
Biraz konuşsak, sonra
Bap bap şubap bap
***
Aramayı boş ver, bu seferki benim evim olsun
Evimi çevir, çevir, boşlukta dönsün dursun
Yalnızca ben, yüzlerce sen
***
Gez, toz, in, çık
Bin yol, gir, çık
Batsan, çıksan, bitsen, durulsan
Yorulunca, yorulunca ah azalsan ve benim olsan (hâ-ah-hâ)
Biraz konuşsak, sonra
Bap bap şubap bap
***
Gezsen, tozsan
Batsan, çıksan, durulsan
Yorulunca, yorulunca ah azalsan ve benim olsan (hâ-ah-hâ)
Biraz konuşsak, sonra
Bap bap şubap bap
-
Silah sesinden anla
Yok bir şey sonra
Gel, gel, gel
Dur, dur, dur
Ve vur, vur, vur gerçeği üzerimize
Yanıyor zaman
***
Yansıdı yüzüm bir an kıpkırmızı sularda
Bu ben miyim?
Ağlıyor şehirler, yanıyorken nehirler
Kıpkırmızı sularda yüzen ben miyim?
Yüzen ben miyim? (ben miyim)
Kesikliklerimden damlar sessizlikler, çığlıklar
***
Gel, gel, gel
Dur, dur, dur
Ve vur, vur, vur gerçeği üzerimize
Yanıyor zaman
***
Yansıdı yüzüm bir an kıpkırmızı sularda
Bu ben miyim?
Ağlıyor şehirler, yanıyorken nehirler
Kıpkırmızı sularda yüzen ben miyim?
Yüzen ben miyim? (ben miyim)
***
Silah sesinden anla
Yok bir şey sonra
Gel, gel, gel
Dur, dur, dur
Ve vur, vur, vur gerçeği üzerimize
***
Silah sesinden anla
Yok bir şey sonra
Gel, gel, gel
Dur, dur, dur
Ve vur, vur, vur gerçeği üzerimize
-
Kaç, kaç benden, kaç
Açılmaz sandığım o kapıyı yavasça açtın
Bilmiyorsun ki sen ta içimdeki keskin bir şeyleri yerinden
Oynattin
***
Sesimi duyma
Bu rüzgarla karışmam diyeceksen eğer
Hiç tadını duyma hayatın
Acı tatlı içmeyeceksen eğer
Koş git burdan, kaç git burdan şimdi
***
Asla hiç adını sormam
Yoksam ben, yoksam sende
Yalnızlığa yerini sormam
Hiç yoksam hiç olmadıysam
Ağlamam, ağlamıycam
***
Yok sen beni kurtaramazsın
Kuratamamış kimse kimseyi
Yüzümü tutup kaldıran elin
O kadar güzel o kadar arsız
Sensin adım, ellerim
Gözlerim, dolan dudaklarım
İçimdeki karanlığı yeniden kanattın
Sesimi duyma
Bu rüzgarla karışmam diyeceksen eğer
***
Hiç tadını duyma hayatın
Acı tatlı içmeyeceksen eğer oouv
Koş git burdan, kaç git burdan şimdi
Asla hiç adını sormam
Yoksam ben, yoksam sende
Yalnızlığa yerini sormam
Hiç yoksam hiç olmadıysam
Ağlamam, ağlamıycam
***
Adını sormam
Yoksam ben, yoksam sende
Yalnızlığa yerini sormam
Hiç yoksam hiç olmadıysam
Ağlamam, ağlamıycam
***
Adını sormam
Adını sormam
Adını sormam