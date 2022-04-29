Bayrağısın Alın Terinin Şarkı Sözleri
VİRA Bayrağısın Alın Terinin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen VİRA Bayrağısın Alın Terinin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bayrağısın Alın Terinin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
VİRA
Bayrağısın Alın Terinin
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Karadeniz'den doğan şanlı tarihin
Umudusun direnenlerin
Karadeniz'den doğan şanlı tarihin
Bayrağısın alın terinin
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Fırtına, İhtilal, sen Efsanesin!
Bordo Mavili asi çocuklar
Tarihinde hep başkaldırı var
Yeter ki kaybolmasın bu ruhlar
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Yakın güzel günler
Yakın şampiyonluklar
Yakın güzel günler
Yakın şampiyonluklar