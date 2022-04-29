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VİRA Bayrağısın Alın Terinin Bayrağısın Alın Terinin Karadeniz'den doğan şanlı tarihin Umudusun direnenlerin Karadeniz'den doğan şanlı tarihin Bayrağısın alın terinin *** Fırtına, İhtilal, sen Efsanesin! Bordo Mavili asi çocuklar Tarihinde hep başkaldırı var Yeter ki kaybolmasın bu ruhlar *** Yakın güzel günler Yakın şampiyonluklar Yakın güzel günler Yakın şampiyonluklar Tüm Şarkıları