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7/24 Dinle Antonio Vivaldi

Antonio Vivaldi

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01

Four Seasons Winter (Dört Mevsim Kış)

Antonio Vivaldi 09:09
02

Four Seasons Spring (Dört Mevsim Bahar)

Antonio Vivaldi 10:24
03

Four Seasons Autumn ( Dört Mevsim Sonbahar)

Antonio Vivaldi 11:41
04

Four Seasons Summer (Dört Mevsim Yaz)

Antonio Vivaldi 10:22
05

Ottone in Villa, RV 729- Act II Scene II. Recitative

Antonio Vivaldi 04:15

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