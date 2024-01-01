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7/24 Dinle Çeyrek

Çeyrek Şarkı Sözleri

Vokaliz Çeyrek şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Vokaliz Çeyrek şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çeyrek sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Vokaliz

Vokaliz

Çeyrek

  • Sardunya

  • 1980

  • Ebruli

  • Aşk Bitti

  • Leyla

  • Teninle Konuşmak

  • Mutlu Olmak Varken

  • Küçük Hanımın Şarkısı

  • Hişt

  • Kedim

  • Eksik Bir Şey

  • Ayrılış

  • Yaprak

  • Sabah Türküsü

  • Selluka

  • İstanbul

  • Gemi

  • Seni Düşünmek Güzel Şey

  • Kül Vakti

  • Hükümsüzdür

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