Nice dertler çektim, gün gelip kurtulduğum Nice güzel gördüm, sonunda unuttuğum *** Nice dertler çektim, gün gelip kurtulduğum Nice güzel gördüm, sonunda unuttuğum *** Bir sızı var ki bağrımda yerleşip kalan *** Seni sevmek yok mu, seni sevmek Bana gülmek çok mu, bana gülmek *** Seni sevmek yok mu, seni sevmek Bana gülmek çok mu, bana gülmek *** Yine dökse eylül rüzgarı, yaprakları Gelince bahar, kuru dallar şenlenir *** Yine dökse eylül rüzgarı, yaprakları Gelince bahar, kuru dallar şenlenir *** Ama benim gönlümde bitmez hiç hazan *** Seni sevmek yok mu, seni sevmek Bana gülmek çok mu, bana gülmek *** Seni sevmek yok mu, seni sevmek Bana gülmek çok mu, bana gülmek *** Bir çölün ortasında, dudakları çatlamış Bir ıssız sokakta, yolunu kaybetmiş *** Bir çölün ortasında, dudakları çatlamış Bir ıssız sokakta, yolunu kaybetmiş *** Kadehlerde eriyip yok olmuşa benzer *** Seni sevmek yok mu, seni sevmek Bana gülmek çok mu, bana gülmek *** Seni sevmek yok mu, seni sevmek Bana gülmek çok mu, bana gülmek *** Seni sevmek yok mu, seni sevmek Bana gülmek çok mu, bana gülmek *** Seni sevmek yok mu, seni sevmek Bana gülmek çok mu, bana gülmek *** Seni sevmek yok mu, seni sevmek Bana gülmek çok mu, bana gülmek *** Seni sevmek yok mu, seni sevmek Bana gülmek çok mu, bana gülmek *** Seni sevmek yok mu, seni sevmek