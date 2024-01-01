Volga Tamöz

Şık Şık Şarkı Sözleri
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Şık şık şık şık her biri işaretledim ben tabi
Teker çeltikte tertibi hadi sil geç sil geç sil geç
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Şık şık şık şık her biri işaretledim ben tabi
Teker çeltikte tertibi hadi sil geç sil geç sil geç
***
Ruhunun içini göstermeyeni mesaisiz aktörleri
Gözü gören kalbi nankörleri sil geç hadi sil geç geç
Yere bakan yürek yakanları egosuna megosuna tapanları
Gönlünü mala mülke satanları sil geç hadi sil geç
Her nefeste bir resimle karşılaştım iç sesimle
Vur deyince öldürenler kara liste ismini bildirenler
Şık şık şık şık her biri işaretledim ben tabi
Teker çeltikte tertibi hadi sil geç sil geç sil geç
Şık şık şık şık her yeri işaretledim ben tabi
Teker çeltikte tertibi hadi sil geç sil geç sil geç
***
Ruhunun içini göstermeyeni mesaisiz aktörleri
Gözü gören kalbi nankörleri sil Geç, hadi sil geç
***
Yere bakan yürek yakanları egosuna megosuna tapanları
Gönlünü mala mülke satanları sil geç hadi sil geç
***
Her nefeste bir resimle karşılaştım iç sesimle
Vur deyince öldürenler kara liste ismini bildirenler
Şık şık şık şık her biri işaretledim ben tabi
Teker çeltikte tertibi hadi sil geç sil geç sil geç
Şık şık şık şık her biri işaretledim ben tabi
Teker çeltikte tertibi hadi sil geç sil geç sil geç
***
İşten güçten hepsi bizden geçerdik aşka geleni gideni
Eften püften aman bu üften hayat mı yoksa çile mi
Bize mi yine mi bize mi yine mi çile mi
Şık şık şık şık
***
Şık şık şık şık her biri işaretledim ben tabi
Tek çeltikte tertibi hadi sil geç hadi sil geç sil geç
Şık şık şık şık her biri işaretledim ben tabi
Tek çeltikte tertibi hadi sil geç hadi sil geç sil geç
Şık şık şık şık her biri işaretledim ben tabi
Tek çeltikte tertibi hadi sil geç hadi sil geç sil geç
Şık şık şık şık her biri işaretledim ben tabi
Tek çeltikte tertibi hadi sil geç hadi sil geç sil geç
Sil geç hadi sil geç sil geç