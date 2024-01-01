Volga Tamöz

Şık şık şık şık her biri işaretledim ben tabi Teker çeltikte tertibi hadi sil geç sil geç sil geç *** Şık şık şık şık her biri işaretledim ben tabi Teker çeltikte tertibi hadi sil geç sil geç sil geç *** Ruhunun içini göstermeyeni mesaisiz aktörleri Gözü gören kalbi nankörleri sil geç hadi sil geç geç Yere bakan yürek yakanları egosuna megosuna tapanları Gönlünü mala mülke satanları sil geç hadi sil geç Her nefeste bir resimle karşılaştım iç sesimle Vur deyince öldürenler kara liste ismini bildirenler Şık şık şık şık her biri işaretledim ben tabi Teker çeltikte tertibi hadi sil geç sil geç sil geç Şık şık şık şık her yeri işaretledim ben tabi Teker çeltikte tertibi hadi sil geç sil geç sil geç *** Ruhunun içini göstermeyeni mesaisiz aktörleri Gözü gören kalbi nankörleri sil Geç, hadi sil geç *** Yere bakan yürek yakanları egosuna megosuna tapanları Gönlünü mala mülke satanları sil geç hadi sil geç *** Her nefeste bir resimle karşılaştım iç sesimle Vur deyince öldürenler kara liste ismini bildirenler Şık şık şık şık her biri işaretledim ben tabi Teker çeltikte tertibi hadi sil geç sil geç sil geç Şık şık şık şık her biri işaretledim ben tabi Teker çeltikte tertibi hadi sil geç sil geç sil geç *** İşten güçten hepsi bizden geçerdik aşka geleni gideni Eften püften aman bu üften hayat mı yoksa çile mi Bize mi yine mi bize mi yine mi çile mi Şık şık şık şık *** Şık şık şık şık her biri işaretledim ben tabi Tek çeltikte tertibi hadi sil geç hadi sil geç sil geç Şık şık şık şık her biri işaretledim ben tabi Tek çeltikte tertibi hadi sil geç hadi sil geç sil geç Şık şık şık şık her biri işaretledim ben tabi Tek çeltikte tertibi hadi sil geç hadi sil geç sil geç Şık şık şık şık her biri işaretledim ben tabi Tek çeltikte tertibi hadi sil geç hadi sil geç sil geç Sil geç hadi sil geç sil geç