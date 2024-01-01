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7/24 Dinle Şevki Bey Eserleri

Şevki Bey Eserleri Şarkı Sözleri

Volkan Gözübüyük Şevki Bey Eserleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Volkan Gözübüyük Şevki Bey Eserleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şevki Bey Eserleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Volkan Gözübüyük

Volkan Gözübüyük

Şevki Bey Eserleri

  • Bağlanıp Zülfü Hezaran Tabına

  • Kemençe Taksimi (UŞŞAK)

  • Affeyle Suçum Ey Gül-i Ter

  • Bas Kemençe Takimi (Hicaz)

  • Bilmiyorum Bana N'oldu

  • Dağlar Dayanmaz

  • Dil Yaresini Andıracak

  • Emel-i Meyl-i Vefa Sende

  • Esiri Zülfünüm Ey Yüzü Mahım

  • Gönlümü Düçar Eden

  • Gülzara Nazar Kıldım

  • Hastasın Zannım Vefa Mahzunusun

  • Kimse Gelmez Senin Feryad-ı Ateş Barına

  • Küşade Talihim

  • Nedir Bu Haletin

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