Şevki Bey Eserleri Şarkı Sözleri
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Volkan Gözübüyük
Şevki Bey Eserleri
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Dil yâresini andıracak yâre bulunmaz
Dünyâda gönül yâresine çâre bulunmaz
Her derdin olur çâresi meşhûr meseldir
Dünyâda gönül yâresine çâre bulunmaz
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Affeyle suçum ey gül i ter, başıma kakma
Affeyle suçum ey gül i ter, başıma kakma
***
Bir bağrı yanık aşıkım, ettiğime bakma
Bir bağrı yanık aşıkım, ettiğime bakma
***
Gönlüm yeniden âteş i hicrâne bırakma
Gönlüm yeniden âteş i hicrâne bırakma
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Yaktın beni, bari a güzel canımı yakma
Yaktın beni, bari a güzel canımı yakma
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Bağlanıp zülf-i hezâran tâbına
İbret oldum âh aşk erbâbına
Hür iken düştüm belâ girdâbına
İbret oldum âh aşk erbâbına
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Bilmiyorum bana n'oldu
İrengim saraldı soldu
Hasretim bağrımı deldi
Gel gel gel gel gel gayrı gel
***
Öz gönülden yarim olan
Halden bilip gönlüm' alan
Şu benim derdimden bilen
Gel gel gel gel gel gayrı gel
***
Aşkın ile boynum' büktüm
Nice gözyaşları döktüm
Bunca hasretini çektim
Gel gel gel gel gel gayrı gel
***
Garib'im bilen olmadı
Gönlüm' alan olmadı
Sabır tükendi kalmadı
Gel gel gel gel gel gayrı gel
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Dağlar dayanmaz enînine dil-i mahzûnumun
Bulunmadı gitti devâsı derd-i derûnumun
Esiri oldum mihnet-i tali-i dûnumun
Bulunmadı gitti devâsı derd-i derûnumun
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Emel-i meyl-i vefâ sende de var, bende de var
Heves-i ayş û sefâ sende de var, bende de var
Zâil olmaz dil-i âşüftemizin sevdası
Heves-i ayş û sefâ sende de var, bende de var
***
Arayıp yâr-ı vefâdar gönül bulsa bile
Dil-i firkâtzedemiz vâsıl-ı bezm olsa bile
Bilemem aşkımız olmaz yine zâil bizden
Bu tabiât ne acep sende de var bende de var
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Esir-i zülfünüm ey yüzü mahım
Gece doğmuş benim baht-ı siyahım
Güzel gün görmeye var iştibahım
Gece doğmuş benim baht-ı siyahım
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Gönlümü dûçar eden bu hâle hep
Kara gözlüm kara bahtımdır sebep
Ettiğim âh-ü figane rûz-ü şeb
Kara gözlüm kara bahtımdır sebep
***
İstemezsin ben perişân olduğum
Âteş-i aşkınla nâlân olduğum
Sîne çâk-ü dîde giryân olduğum
Kara gözlüm kara bahtımdır sebep
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Gülzâra nazar kıldım vîrâne misâl olmuş
Seyran ü sefalar hep bir hab ü hayâl olmuş
Güller sararıp solmuş bülbülleri lâl olmuş
Gam âlemidir şimdi zevk emr-i muhal olmuş
Sabret gelir ol demler kim ehl-i dilânındır
Derd üstüne zevk olmaz dem şimdi hazanındır
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Hastasın zannım vefâ mahzunusun
Söyle gönlüm sen kimin meftûnusun
Derd-i aşkın şüphesiz mecnûnusun
Söyle gönlüm sen kimin meftûnusun
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Küşâde tâli'im hem bahtım uygun
Küşâde tâli'im hem bahtım uygun
Aman sâki bana hiç durma mey sun
Aman sâki bana hiç durma mey sun
Gamım yok zevk û şevkim hâdden efzûn
Aman sâki bana hiç durma mey sun
Aman sâki bana hiç durma mey sun
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Nedir bu hâletin ey meh cemâlim
Nasıl kıydı sana o kanlı zâlim
Tükendi akl-û endişem hayâlim
Aman söyle perîşân oldu hâlim