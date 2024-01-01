Volkan Gözübüyük

Esiri Zülfünüm Ey Yüzü Mahım Esir-i zülfünüm ey yüzü mahım Gece doğmuş benim baht-ı siyahım Güzel gün görmeye var iştibahım Gece doğmuş benim baht-ı siyahım

Affeyle Suçum Ey Gül-i Ter Affeyle suçum ey gül i ter, başıma kakma Affeyle suçum ey gül i ter, başıma kakma *** Bir bağrı yanık aşıkım, ettiğime bakma Bir bağrı yanık aşıkım, ettiğime bakma *** Gönlüm yeniden âteş i hicrâne bırakma Gönlüm yeniden âteş i hicrâne bırakma *** Yaktın beni, bari a güzel canımı yakma Yaktın beni, bari a güzel canımı yakma

Bağlanıp Zülfü Hezaran Tabına Bağlanıp zülf-i hezâran tâbına İbret oldum âh aşk erbâbına Hür iken düştüm belâ girdâbına İbret oldum âh aşk erbâbına

Bilmiyorum Bana N'oldu Bilmiyorum bana n'oldu İrengim saraldı soldu Hasretim bağrımı deldi Gel gel gel gel gel gayrı gel *** Öz gönülden yarim olan Halden bilip gönlüm' alan Şu benim derdimden bilen Gel gel gel gel gel gayrı gel *** Aşkın ile boynum' büktüm Nice gözyaşları döktüm Bunca hasretini çektim Gel gel gel gel gel gayrı gel *** Garib'im bilen olmadı Gönlüm' alan olmadı Sabır tükendi kalmadı Gel gel gel gel gel gayrı gel

Dağlar Dayanmaz Dağlar dayanmaz enînine dil-i mahzûnumun Bulunmadı gitti devâsı derd-i derûnumun Esiri oldum mihnet-i tali-i dûnumun Bulunmadı gitti devâsı derd-i derûnumun

Dil Yaresini Andıracak Dil yâresini andıracak yâre bulunmaz Dünyâda gönül yâresine çâre bulunmaz Her derdin olur çâresi meşhûr meseldir Dünyâda gönül yâresine çâre bulunmaz

Emel-i Meyl-i Vefa Sende Emel-i meyl-i vefâ sende de var, bende de var Heves-i ayş û sefâ sende de var, bende de var Zâil olmaz dil-i âşüftemizin sevdası Heves-i ayş û sefâ sende de var, bende de var *** Arayıp yâr-ı vefâdar gönül bulsa bile Dil-i firkâtzedemiz vâsıl-ı bezm olsa bile Bilemem aşkımız olmaz yine zâil bizden Bu tabiât ne acep sende de var bende de var

Gönlümü Düçar Eden Gönlümü dûçar eden bu hâle hep Kara gözlüm kara bahtımdır sebep Ettiğim âh-ü figane rûz-ü şeb Kara gözlüm kara bahtımdır sebep *** İstemezsin ben perişân olduğum Âteş-i aşkınla nâlân olduğum Sîne çâk-ü dîde giryân olduğum Kara gözlüm kara bahtımdır sebep

Gülzara Nazar Kıldım Gülzâra nazar kıldım vîrâne misâl olmuş Seyran ü sefalar hep bir hab ü hayâl olmuş Güller sararıp solmuş bülbülleri lâl olmuş Gam âlemidir şimdi zevk emr-i muhal olmuş Sabret gelir ol demler kim ehl-i dilânındır Derd üstüne zevk olmaz dem şimdi hazanındır

Hastasın Zannım Vefa Mahzunusun Hastasın zannım vefâ mahzunusun Söyle gönlüm sen kimin meftûnusun Derd-i aşkın şüphesiz mecnûnusun Söyle gönlüm sen kimin meftûnusun

Küşade Talihim Küşâde tâli'im hem bahtım uygun Küşâde tâli'im hem bahtım uygun Aman sâki bana hiç durma mey sun Aman sâki bana hiç durma mey sun Gamım yok zevk û şevkim hâdden efzûn Aman sâki bana hiç durma mey sun Aman sâki bana hiç durma mey sun