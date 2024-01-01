Volkan Gözübüyük

Seninle tattım ben her mutluluğu Bırakıp gidersen bil ki yaşamam Ömrümden canımdan ne istersen al Gülü susuz seni aşksız bırakmam *** Seninle tattım ben her mutluluğu Bırakıp gidersen bil ki yaşamam Ömrümden canımdan ne istersen al Gülü susuz seni aşksız bırakmam *** Üşüdüm diyorsan güneş olurum Yanarım sevginle, ateş olurum Dolarım havaya, nefes olurum Gülü susuz seni aşksız bırakmam *** Üşüdüm diyorsan güneş olurum Yanarım sevginle, ateş olurum Dolarım havaya, nefes olurum Gülü susuz seni aşksız bırakmam *** Gönlündeki derdi siler atarım Ümit pınarıyla coşar akarım Kış göstermem sana ben hep baharım Gülü susuz seni aşksız bırakmam *** Gönlündeki derdi siler atarım Ümit pınarıyla coşar akarım Kış göstermem sana ben hep baharım Gülü susuz seni aşksız bırakmam *** Üşüdüm diyorsan güneş olurum Yanarım sevginle, ateş olurum Dolarım havaya, nefes olurum Gülü susuz seni aşksız bırakmam *** Üşüdüm diyorsan güneş olurum Yanarım sevginle, ateş olurum Dolarım havaya, nefes olurum Gülü susuz seni aşksız bırakmam Gülü susuz seni aşksız bırakmam Gülü susuz seni aşksız bırakmam