Gülü Susuz Şarkı Sözleri
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Volkan Gözübüyük
Gülü Susuz
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Seninle tattım ben her mutluluğu
Bırakıp gidersen bil ki yaşamam
Ömrümden canımdan ne istersen al
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
***
Seninle tattım ben her mutluluğu
Bırakıp gidersen bil ki yaşamam
Ömrümden canımdan ne istersen al
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
***
Üşüdüm diyorsan güneş olurum
Yanarım sevginle, ateş olurum
Dolarım havaya, nefes olurum
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
***
Üşüdüm diyorsan güneş olurum
Yanarım sevginle, ateş olurum
Dolarım havaya, nefes olurum
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
***
Gönlündeki derdi siler atarım
Ümit pınarıyla coşar akarım
Kış göstermem sana ben hep baharım
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
***
Gönlündeki derdi siler atarım
Ümit pınarıyla coşar akarım
Kış göstermem sana ben hep baharım
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
***
Üşüdüm diyorsan güneş olurum
Yanarım sevginle, ateş olurum
Dolarım havaya, nefes olurum
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
***
Üşüdüm diyorsan güneş olurum
Yanarım sevginle, ateş olurum
Dolarım havaya, nefes olurum
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
Gülü susuz seni aşksız bırakmam