Nartanem Şarkı Sözleri
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Volkan Gözübüyük
Nartanem
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Ben Her Eylül O Parkta O Çamların Altında
Ne hayaller kurarım, sanki varsın yanımda
Nar tanem, bir tanem, sanki varsın yanımda
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O günleri, yılları hasretle anıyorum
Seni kaybettiğime, nar tanem,bir tanem
Pişmanım yanıyorum
***
Bilmedik kıymetini o mutlu günlerin biz
Heder ettik her şeyi,her şeyi biz kendimiz
Nar tanem, bir tanem, her şeyi biz kendimiz
***
O günleri, yılları hasretle anıyorum
Seni kaybettiğime, nar tanem,bir tanem
Pişmanım yanıyorum
***
Çok yazık olmadı mı ayrılmamız bak bize
Hiç dönüş yok, yok artık kavuşmak ikimize
Nar tanem, bir tanem, kavuşmak ikimize
***
O günleri, yılları hasretle anıyorum
Seni kaybettiğime, nar tanem,bir tanem
Pişmanım yanıyorum.