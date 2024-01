Volkan Gözübüyük

Ben Her Eylül O Parkta O Çamların Altında Ne hayaller kurarım, sanki varsın yanımda Nar tanem, bir tanem, sanki varsın yanımda *** O günleri, yılları hasretle anıyorum Seni kaybettiğime, nar tanem,bir tanem Pişmanım yanıyorum *** Bilmedik kıymetini o mutlu günlerin biz Heder ettik her şeyi,her şeyi biz kendimiz Nar tanem, bir tanem, her şeyi biz kendimiz *** O günleri, yılları hasretle anıyorum Seni kaybettiğime, nar tanem,bir tanem Pişmanım yanıyorum *** Çok yazık olmadı mı ayrılmamız bak bize Hiç dönüş yok, yok artık kavuşmak ikimize Nar tanem, bir tanem, kavuşmak ikimize *** O günleri, yılları hasretle anıyorum Seni kaybettiğime, nar tanem,bir tanem Pişmanım yanıyorum.