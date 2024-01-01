Volkan Gözübüyük

-
Yıllar var ki biz seninle
Bakışarak konuşuruz
Sevdalanmış kalbimizle
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Yıllar var ki biz seninle
Bakışarak konuşuruz
Sevdalanmış kalbimizle
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Aşk gülümüz solsa bile
Gözümüz yaş dolsa bile
Zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Aşk gülümüz solsa bile
Gözümüz yaş dolsa bile
Zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
-
O bir yalnız o bir kendine has
Önlenemez durdurulamaz
O hepimizin efendisi elinden
Kalbi olanlar kurtulamaz
***
O bir özgür o bir kahraman
Dün bugün yarın her zaman
O bir kural yıkıcı yasak delici
Onun adı aşk gerisi yalan
***
Yan sevmediğine yan
Yazık onca zaman isyan isyan
***
Oyalama kendini sen bittin
Teslim bayrağını çektin
Ey kalbim aşkına sağlık
Anadilimi bana sen öğrettin
***
Çabalama boşuna hiç mümkünü yok
Sen onu ıslah edemezsin
O bir bohem o bir isyankar
Onu ehlileştiremezsin
***
Provası yok antresi ani
Yazıp bozup temize çekemezsin
O bir kaçık o bir utanmaz
Asla kontrol edemezsin
-
Bekleyelim de görelim bakalım
Önce kim kimi unutacak
Dilersen anıları yakalım
O zaman yerine ani yapılacak
***
Ama bana kalırsa yazık olur
Kaybetmek kolay, kazanmak zor
Yine de sen bilirsin, buyur seç
Teklif var, ısrar yok
***
Haydi yine ari gibi çalış gönlüm
Bitip başlamaya alış
Onun daha çok yolu var
Sen yine zamanla yarış
***
Birileri yolda kalır
Birileri yol alır, kanun bu
Her insan kaderiyle gelir dünyaya,
Malum bu
-
ne söylesen ne beklesen
yaradandan ya da kaderinden
ele geçmez istediğin
uğruna savaş vermediysen
***
sanki seni boğar gibi
sanki yeniden doğar gibi
sanki zaman zaman ölür gibi
acısını, çilesini çekmediysen
***
hani büklüm büklüm boynunda
hani paramparça ruhunda
hani soran gözlerle kapında
bekleyen dargın anıların gibi
***
sevilmeden de sevmeyi
neyi özlediğini bilmeyi
acı da olsa yine gerçeği
görüp de söylemeyi bilmediysen
***
sanki seni boğar gibi
sanki yeniden doğar gibi
sanki zaman zaman ölür gibi
acısını, çilesini çekmediysen
***
hani büklüm büklüm boynunda
hani paramparça ruhunda
hani soran gözlerle kapında
bekleyen dargın anıların gibi
-
Buralardan hemen gidesim var
Yeniden başlamak hevesim var
Ne varsa attığım içime
Cart diye diyesim var
***
Katlanıyoruz herkes gibi malum
E açıklarımız kaçıklarımız var
Ama hem kel hem fodul takımını
Hart diye yiyesim Var
***
Çat diye çatlamak üzereyim
Neresinden tutup da düzeleyim?
Ortağı olmuşum düzeneğin
Kendimi boğasım Var
***
Çat diye çatlamak üzereyim
Neresinden tutup da düzeleyim
Ortağı olmuşum düzeneğin
Herkesi oyasım Var
***
Aman be hadi kalk kaynaşalım kız
Çakkıdı çakkıdı oynaşalım kız
Azıcık alttan azıcık üstten
Hoppidi hoppidi hoplatalım kız
***
Bunlar benim fikrim mi?
Kısa matraj filmim mi?
İrfanım mı ilmim mi?
Yuh diye sövesim Var
***
Zihin oyunlarım mı?
Resmi duyumlarım mı?
Koyun oyunlarım mı?
Kah kah gülesim Var
***
Çat diye çatlamak üzereyim
Neresinden tutup da düzeleyim?
Ortağı olmuşum düzeneğin
Kendimi boğasım Var
***
Çat diye çatlamak üzereyim
Neresinden tutup da düzeleyim?
Ortağı olmuşum düzeneğin
Herkesi öpesim Var
***
Aman be hadi kalk kaynaşalım kız
Çakkıdı çakkıdı oynaşalım kız
Azıcık alttan azıcık üstten
Hoppidi hoppidi hoplatalım kız
***
Hiç umut yok mu?
Herşey boş mu?
Dünya Alem
Dut gibi sarhoş mu?
***
Aman be hadi kalk kaynaşalım kız
Çakkıdı çakkıdı oynaşalım kız
Azıcık alttan azıcık üstten
Hoppidi hoppidi hoplatalım kız
***
Çat diye çatlamak üzereyim
Neresinden tutup da düzeleyim?
Ortağı olmuşum düzeneğin
Kendimi boğasım Var
***
Çat diye çatlamak üzereyim
Neresinden tutup da düzeleyim?
Ortağı olmuşum düzeneğin
Kendimi öpesim Var..
-
Elveda sevgilim, sana da sana da elveda
Elveda bütün suçlara, bütün cezalara
Yolculuk zamanı yaklaştı, biliyorum
Bir yandan içimde bir şey acımakta
***
Ah ciğerim yanıyor
Her gün biri gitmekte
Ah yüreğim kanıyor
Her an bir şey bitmekte
***
Haklısın, ben de çok değiştim
Ya sen başkalarıyla nasıl seviştin?
Hayret hep aynı şey, hata nerede?
Neden vedalarla dolu geçmişim?
-
Hey, sakin ol!
Kimseye söyleme
Kime ne
Herkesin hayatı kendine
***
Biz de biliyoruz
Aşk tanık ister
(ille de)
Ama ne kadar çok seyirci
O kadar kaybeder
***
Bana güven, dinle beni
İtirafçı olma sakın
Yalan da söyleme
Sus yeter
***
Hey, duydun mu?
Çok fazla tehlike var
Aşk hesapsızdır, savunmasızdır
Kolay kanar
-
Dön dön bebeğim yanıyor içim
Özledim çok özledim
Martılar süzülürken süzülür yaşlar
Dökülür gözlerim
***
Gurubun rengi boyarken bile sahili turuncuya
Hiç tadım yok
Ne hilal ne çoban yıldızı teselli etmiyor
Acım çok
Ki düşün ne kadar severim meltemin yüzümü öperek esişini
Ağlarım incecikten
Ayrılık ölümden çok
***
İzmir İzmir yanıyor kara sevda hasretinden
İzmir İzmir yanıyor kara sevda hasretinden
-
Bu şehirde buldum buğday ellerini
Bu şehirde sevdim badem dillerini
Senle unuttum bütün ezberlerimi
Pişman değilim ama göçtüm kederden
Düşman değilim ama çöktüm erkenden
***
Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm?
Kim bilir ne bekliyor kalır mıyım ölür müyüm?
Ne malum dünya gözüyle bir daha görür müyüm?
***
Tuhaf buluyorlar bu kaçak halimi
Seninle doldurdum yasak ihlalimi
Seninle kapattım aşk defterlerimi
Pişman değilim ama göçtüm kederden
Düşman değilim ama çöktüm erkenden
***
Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm?
Kim bilir ne bekliyor kalır mıyım ölür müyüm?
Ne malum dünya gözüyle bir daha görür müyüm?
-
Bir sabah saçlarımı okşayıp da rüzgar,
İzlerini sürüp de gidecek beyaz beyaz..
Ve güneş aynaya baktığımda çizgilerden,
Yeni bir yüz gösterecek üzülerek biraz.
***
Yok olmaz erken daha,
Biraz geç kalın ne olur,
Hiç hazır değilim henüz,
Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha,
Tanıdık değil bana güz..
***
Yok olamaz dur,
Dur gidemezsin,
Gözlerimin rengi dur,
Bulutlara dönemezsin.
Yok alamazsın,
Beni deli zaman dur,
Ömrüme o kurşuni renkleri süremezsin..
***
Yok olmaz erken daha,
Biraz geç kalın ne olur,
Hiç hazır değilim henüz,
Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha,
Tanıdık değil bana güz..
***
O gün başka renkte ağaracak biliyorum,
Ve zorla değil ya o rengi hiç sevmiyorum.
Ne olur sanki biraz daha zaman verseniz?
Yıllar öfkenizi hiç mi hiç anlamıyorum...
***
Yok olmaz erken daha,
Biraz geç kalın ne olur,
Hiç hazır değilim henüz,
Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha,
Tanıdık değil bana güz..
***
Yok olamaz dur,
Dur gidemezsin,
Gözlerimin rengi dur,
Bulutlara dönemezsin.
Yok alamazsın,
Beni deli zaman dur,
Ömrüme o kurşuni renkleri süremezsin..
***
Yok olmaz erken daha,
Biraz geç kalın ne olur,
Hiç hazır değilim henüz,
Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha,
Tanıdık değil bana güz..
-
Harcadım, hırpaladım çok
Çok zarar verdim, beni affet
İnsan tuhaf, ne hoyrat
Ne şaheser ve nasıl ilkel hayret
***
Kibir bir canavar gibi bekliyor pusuda
Tıpkı bir volkan gibi uykusu da
Kalbini kurban veriyor
***
Sen aşkın talibi, o galibi
Olmaya tutkun
Yok korkusu da
Ki tek bir hayat var biliyor
***
Yan yan yan yanmam lazım
Daha yol almam lazım
Kendimden caymam lazım, zor
-
Bir bulut olsam, yüklenip yağsam
Dökülsem damla damla toprağıma
Bir deli nehir, bir asi rüzgar
Olup kavuşsam üzüm bağlarıma
***
Bir çiğ tanesi, bülbülün çilesi
Annemin sesiyle güne uyansam
Radyoda yanık içli bir keman
Ağlasa nihavend, acem aşîrân
***
Bir turna olsam, yollara vursam
Uçabilsem kendi semalarıma
Bir seher vakti sılaya varsam
Selam versem ah sıra dağlarıma
***
Komşunun kızı, çoban yıldızı
Yaz bahçeleri yeşil, mor, kırmızı
Ah şişede lâl, hem de ay hilâl
Bir daha da görmedim öyle yazı
-
Çok geç kalmışız canım, vakit bu vakit değil.
Eski radyolar gibi, çatıya saklanmış aşk.
***
Öyle sanmışız canım, artık ölümsüz değil.
Leyla ile Mecnun gibi, çoktan masal olmuş aşk.
***
Lale devri çocuklarıyız biz, zamanımız geçmiş.
Aşk şarabından kim bilir en son, hangi şanslı içmiş.
***
Lale devri çocuklarıyız biz, zamanımız geçmiş.
Aşk şarabından kim bilir en son, hangi şanslı içmiş.
***
Ben derim utanma iftihar et, sevmeyenler utansın.
Aşksızlığa mahkûm edildiyse, bu dünya yansın.
***
Ben derim utanma iftihar et, sevmeyenler utansın.
Aşksızlığa mahkûm edildiyse, bu dünya yansın.
***
Çok geç kalmışız canım, vakit bu vakit değil.
Eski radyolar gibi, çatıya saklanmış aşk.
Öyle sanmışız canım, artık ölümsüz değil.
Leyla ile Mecnun gibi, çoktan masal olmuş aşk.
***
Lale devri çocuklarıyız biz, zamanımız geçmiş.
Aşk şarabından kim bilir en son, hangi şanslı içmiş.
***
Lale devri çocuklarıyız biz, zamanımız geçmiş.
Aşk şarabından kim bilir en son, hangi şanslı içmiş.
Ben derim utanma iftihar et, sevmeyenler utansın.
Aşksızlığa mahkûm edildiyse, bu dünya yansın.
***
Ben derim utanma iftihar et, sevmeyenler utansın.
Aşksızlığa Mahkûm edildiyse, bu dünya yansın.
-
Ay kapı çaldı
Bir gelen mi var
Beklemedeyiz ben ve hatıralar
Yok öyle geldi
Sessizlik bağırmıştır
Çok zaman geçti
Yok o eski komşular
***
Muhabbet kuşları değil mi bu öten
Kızılcıklar oldu bu kaçıncı tren
***
Vay anam anam anam
Unutulduk
Defter aralarında kurutulduk
-
Pardon, bakar mısınız ?
Tanış mıydık ?
Sevmiş miydim ben sizi hiç ?
Sevişmiş miydik?
***
Pardon daha önce konuş muyduk ?
Yürüyüp çıkmazlarda yorulmuş muyduk ?
Yüzünüz ne kadar da aşina !
Avucumun içine alıp öpmüş olabilirim
***
Gözünüz öyle uzak bakmasa
Sizi tanıdığıma yemin ederim
Peki bu şarkıyı hatırlar mısınız ?
***
Pardon bakar mısınız ?
Adınız neydi sizin ?
Baş harfini göğsüme
yazmış olabilirim
***
Pardon daha önce nerdeydiniz ?
Geçtiğiniz yollara düşmüş olabilirim
Yüzünüz ne kadar da aşina !
Avucumun içine alıp öpmüş olabilirim
***
Gözünüz öyle uzak bakmasa
Sizi tanıdığıma yemin ederim
Peki bu şarkıyı hatırlarsınız
-
Gün ağarınca boynum bükülür
Dalarım uzaklara gönlüm sıkılır
***
Sorma ne haldeyim
Sorma kederdeyim
Sorma yangınlardayım zaman zaman
***
Sorma utanırım
Sorma söyleyemem
Sorma nöbetlerdeyim başım duman
***
Ah bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş
Kor kor ateşler yanıyor içimde
Aşkı beni kül ediyor
-
Yarından haber yok dün bitti
Saatler son günü çalıp gitti
Yeminler yaşlandı dudaklarda
Düğümlendi derken söz bitti
***
Vagonlar bir dolup bir boşaldı
Kuruyan gözlerim yine yaşardı
Sarardı sırayla fotoğraflar
Ne hayatlar içinde kaldı
***
Unutursun için yana yana
Unutursun ölüm sana bana
Zaman basıp kanayan yarana
Unutursun, unutursun
-
Yıllar mı hızlandı yoksa?
Ne çabuk geçiyor upuzun günler, geceler
Daha dün gibi derler ya hani
Meğer herkes kurarmış böyle cümleler
***
Vakit geçmek bilmezdi oysa
Hangi ara koptu yaprak yaprak takvimler
Akarken biriktir derler ya
Kasam boş, kalbim kırık
Elde yine hüzünler
***
Pişman çok pişmanım esasen
Ama çok korkuyorum ya reddedersen
Gururdan mı, nedendir artık?
E sen gel kendini alt edersen
***
Evimi ocağımı, yuvamın sıcağını
Yarimin kucağını bıraktım
Her günahın tadına, dünyanın batağına
Batacağım kadar battım
***
Meğer herkes tanışıyormuş
Bir gün mutlaka gerçeğin ta kendisiyle
İnsan buna da alışıyormuş
İnsan dayanıyormuş bütün gücüyle
-
Bazıları gece bulur
Bazıları gündüz
İşte o an yaratmak gelir içinden
***
Hiçbir şey yapmana gerek yoktur
Bırak aksın nereye isterse
En güzel aşk şarkıları böyle olur
***
Bazen bir kelebek gibi
Uçmak bu kısacık hayatta
Olay bırakmak kendini boşluğa
***
Gerçek hazır seni beklemekte
Kucaklamak için
Bu nasıl bir tören böyle
Bu nasıl tören böyle
-
Senden sonra
Ne tam mavi
Ne tam sarı
Olmadı
***
Haşf bir söz gibi belki
Ama öyle
Yerin dolmadı
***
Ben şansımı zorladım
Ayakta kalmak için
***
Tutunamadım
Tutunamadım
Şiirlere şarkılara
İzimi sürer sesin
Ben nereye, sen oraya
***
Tutunamadım
Tutunamadım
Doğduğum şehirlere
Önüme düşer gölgen
Sen nereye, ben oraya
***
Senden sonra
Gönül gözüm
Bir daha görmedi
***
Hep söyledim
Ben yaşadım
Aşk vardır
Aşk ölmedi
-
Bir rüya bir ümide yaslanıp yaralandık
Tutunduk sevgilere düşe kalka
Hep yol aldık
Yenilme gel yenilme
***
Gel uçurtma bayramları var
Haydi sevin de gel
Ölümsüz özgür çocukluğuna
Yeniden yol ver
Haydi koş haydi gel
Bir avuç sevinç al annenden
***
Bana da biraz ver
Öylesine öylesine yalnızız ki
Şu koskocaman şehir ve biz bak ne olur
Bari sen gel
***
Belki de aldatıldık
Belki dünya hiç dönmüyor
İmkansız yanıldılar
Ölüm yok ölünmüyor
İmkansız ah imkansız
-
Unutmadım unutamam
Kara sevdam merak etme
Yaşamaksa yaşadım lakin
Canımın çoğu kaldı sende
***
Pişman mıyım? Asla
Güzelleştim yasla
Sevmedim mi? Sevdim, evet
Senden sonra ihtirasla
***
Ama benim ciğerim yanar
Ten oyalanır can kanar
İki gözüm iki çeşme haberin yok
İçerime içerime akar
-
Usanmadım, uslanmadım,
Utanmadım karşılıksız sevmelerden,
Açık yara misali yüreğimin hali,
Aşktan başka bir şeye inanmadım.
***
Öğrenmedi gönül yaşlanmayı,
Dünya zamanıyla gün saymayı,
Saldım semaya özgür en kara sevdayı,
Senden başka bir şeye inanmadım.
***
Bunalmadım, bulanmadım,
Yoksa orman misali yanar mıydım.
Aşktan ölmeseydim, aşka doğmasaydım,
Kendimi masallara adar mıydım.
-
Yok ki daha iyi bir yolu dedim aman
Kurşun gibi hızla akıyor zaman
En az ne kaybedebilir ki insan,
En çok ne kazanabilir ki hayattan?
***
Hani yıllar geçiyor
Gençlik de gidiyor elden
Al aklını başına
Hadi davran vakit varken
***
Bir düzenin olsun
Bir yuvan, çoluğun çocuğun
Yani nedir ki
Hayat dediğin bu kadar zaten
***
Derken anladım aslında çok hazin hikaye
Dünya adaleti bu, kötülükten ziyade
***
Ağladım olmadı çaresi yok
Söylesem sözlerim zehirden ok
Dönüp yine beni vuracaklar
Yalnız yürümekten korkuyorum çok
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