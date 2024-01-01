Yüreğimde Bir Şey Var Şarkı Sözleri
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Volkan Gözübüyük
Yüreğimde Bir Şey Var
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Yüreğimde birşey var, bir sel gibi çağlıyor
Aramızda bişey var, beni sana bağlıyor
Gözlerinin rengi mi, kader denen çizgi mi
Aşk mı desem sevgi mi, beni sana bağlıyor
***
Belki sıcak öpüşün, belki tatlı gülüşün
Belki de o bakışın, beni sana bağlıyor
Gözlerinin rengimi, kader denen çizgi mi
Aşk mı desem sevgi mi, beni sana bağlıyor
***
Sevda yüklü dallar mı, mersimler mi, yıllar mı
Kimbilir şu yollar mı, beni sana bağlıyor
Gözlerinin rengimi, kader denen çizgi mi
Aşk mı desem sevgi mi, beni sana bağlıyor