Volkan Konak

Afide Ah o denizler kızını yitirdim fırtınada Duvağının telleri gider hangi sularda? Gider hangi sularda? Gider hangi sularda? O vay bana, vaylar bana Ah yoruldum, anlasana Gözlerim yaşardı da Acıdandır Afide Acıdandır Afide Afide sandım seni, yüreğim yoruldu da Afide değilsin sen, mercandandır Afide Mercandandır Afide Mercandandır Afide O meşeler kızını yitirdim sokaklarda Yitirdim sokaklarda Sevdamın küçük kuşu öter hangi camlarda? Öter hangi camlarda? Öter hangi camlarda? O vay bana, vaylar bana Ah yoruldum anlasana Gözlerim yaşardı da Acıdandır Afide Acıdandır Afidem Afide sandım seni Gözlerim yaşardı da Afidem değilsin sen Acıdandır Afide Acıdandır Afide Acıdandır Afide O ırmaklar kızını yitirdim Praglarda Saçlarının gülleri açar hangi dallarda? Açar hangi dallarda? Açar hangi dallarda? O vay bana, vaylar bana Ah yoruldum, anlasana Gözlerim yaşardı da Acıdandır Afide Acıdandır Afidem Afide sandım seni Yemyeşildi gözlerin Afide değilsin sen Eriktendir Afidem Eriktendir Afide Eriktendir Afide

Uşak Can Uşak Uşak kara sevdaya duşersun kul olursun Uşak kara sevdaya duşersun kul olursun Yana yana çıraya, dönersun kül olursun, Dönersun kül olursun. Tabancamun sapindan gül düşer gümüş düşer Tabancamun sapindan gül düşer gümüş düşer Karadan, karasindan bir kanli düğün düşer. Karadan, karasindan sevda ve ölüm düşer. Uyy, uşak can uşak Belune kara kara ibrişim kuşak La ral la, lay la lay la lay, la ra li la la lay La ral la lay, la ra li la la lay Uşak kara takaya binersun bey olursun Uşak kara takaya binersun bey olursun Tam çikarken karaya düşersun boğulursun. Düşersun boğulursun. Tabancamun sapindan gül düşer gümüş düşer Tabancamun sapindan gül düşer gümüş düşer Karadan, karasindan bir kanli düğün düşer. Karadan, karasindan sevda ve ölüm düşer. Uyy, uşak can uşak Belune kara kara ibrişim kuşak La ral la, lay la lay la lay, la ra li la la lay La ral la lay, la ra li la la lay Uşak kara meşeye, girersun yaş olursun Uşak kara meşeye, girersun yaş olursun Eğri büğrü yollarda kalursun taş olursun, Kalursun taş olursun. Tabancamun sapindan gül düşer gümüş düşer Tabancamun sapindan gül düşer gümüş düşer Karadan, karasindan bir kanli düğün düşer. Karadan, karasindan sevda ve ölüm düşer. Uyy, uşak can uşak Belune kara kara ibrişim kuşak La ral la, lay la lay la lay, la ra li la la lay La ral la lay, la ra li la la lay

Ben Takaya Binerim Aman aman aman hey Aman aman aman hey Ben takaya binerim de bata çıka giderim Ben takaya binerim de bata çıka giderim Anam, teyzem, halacım, nenem, kaptan, babacım Anam, teyzem, halacım, nenem, kaptan, babacım Merak etmeyin beni üzünç etmeyin beni Merak etmeyin beni üzünç etmeyin beni Canım ellerinizden birer, birer öperim Canım ellerinizden birer, birer öperim Ben takaya binerim de bata çıka giderim Ben takaya binerim de bata çıka giderim Aman aman aman hey Aman aman aman hey Ben takaya binerim de bata çıka giderim Ben takaya binerim de bata çıka giderim Durgun sudan hoşlanmam fırtına yalak derim Durgun sudan hoşlanmam fırtına yalak derim Zorlananınca ammabara da kaçar Allah derim Zorlananınca ammabara da kaçar Allah derim Canım ellerinizden birer, birer öperim Canım ellerinizden birer, birer öperim Ben takaya binerim de bata çıka giderim Ben takaya binerim de bata çıka giderim

Sana Şaka Geliyor Yanık bıraktın beni türbede bir mum gibi Yanık bıraktın beni türbede bir mum gibi "Eriyorum" diyorum, sana şaka geliyor "Eriyorum" diyorum, sana şaka geliyor Kapattın bir zindana ebedî mahkum gibi Kapattın bir zindana ebedî mahkum gibi "Çürüyorum" diyorum, sana şaka geliyor "Çürüyorum" diyorum, sana şaka geliyor

Sen Bu Yaylaları yaylayamazsın Sen bu yaylalari yaylayamasun Derundur gölleri boyliyamasun Oy ellerun gınalidur oyniyamasun Ağan var midur da Paşan var midur Seni bağa metettiler Asli var midur Dema nenene Dema nenene Dersan nenene Bizi koyar vereme Rina rinaynaynam Rina rinaynam Soğuk su başında kuzu kebabı Ener düz ovaya çeker şarabı O domuz uşağın yoktur dini imanı Ağan var midur da Paşan var midur Seni bağa metettiler Asli var midur Dema nenene Dema nenene Dersan nenene Bizi koyar vereme Rina rinaynaynam Rina rinaynam Açuldum açuldum açulamadum Terazim ufak idi tartilamadum O domuz uşağa nası darulamadum Aman ibişum Sırma gümüşum Okşadi yanağumi Kırıldı dişum Dema nenene Dema nenene Dersan nenene Bizi koyar vereme Rina rinaynaynam Rina rinaynam

Zinos Hey nada day hey nada day Hey nada day hey nada day Oy zinosum, zinosum Gözleri mavi yosun Al beni yatağina Çek beni batağina Ne olacaksa olsun Canım sana aşkolsun Sevdalik edenlere Sevdalik çekenlere Söyleyeyim bir türkü Sevdali, sevdali yüreklere Hey nada day hey nada day Hey nada day hey nada day Oy zinosum zinosum Kollar belden dolansin Al beni yatağina Çek beni batağina Ne olacaksa olsun Sendeyim.com Ömrum sana aşkolsun Sevdalik edenlere Sevdalik çekenlere Söyleyeyim bir türkü Sevdali, sevdali yüreklere Hey nada day nada nay Hey nada day hey nada day

Kurtulamassın Gün yeni gün deli gün esmer gün yarim Ayy kurtulamazsın, sen aşkımdan yarim Ayy kurtulamazsın, sen sevdamdan yarim Atalum mi güzel yarim atalum mi vay vay Atalum mi güzel yarim atalum mi hey hey Bu rakıyı bu şaraba katalum mi vay vay Kız senin için onbeş sene yatalum mi vay vay Buluş sakta malımızı satalum mi vay vay Ay yeni ay deli ay esmer ay yarim Ayy kurtulamazsın sen aşkımdan yarim Ayy kurtulamazsın sen sevdamdan yarim Atalum mi güzel yarim atalum mi vay vay Atalum mi güzel yarim atalum mi hey hey Bu rakıyı bu şaraba katalum mi vay vay Kız senin için onbeş sene yatalum mi vay vay Buluş sakta malımızı satalum mi vay vay

Gökte Uçan Kuşlara Oy gökte uçan kuşlara arkadaş olamadum Gökte uçan kuşlara da arkadaş olamadum Kuş yapti yuvasini, kuş yapti yuvasini kuş kadar olamadum Kuş yapti yuvasini, kuş yapti yuvasini kuş kadar olamadum Gökte uçan kuşlara da arkadaş olunur mi Gökte uçan kuşlara da arkadaş olunur mi Can çikti boğazuma, can çikti boğazuma aşağa yutulur mi Can çikti boğazuma, can çikti boğazuma aşağa yutulur mi Oy dedum e cici kuşum otur yanuma otur Dedum e cici kuşum da otur yanuma otur Al beni kanatuna, al beni kanatuna kuzucuğuma götur Al beni kanatuna, al beni kanatuna kuzucuğuma götur Dedi bana cici kuş da sen ağirsun tutamam Dedi bana cici kuş da sen ağirsun tutamam E kuzucuğum seni, e kuzucuğum seni ölsamda unutamam E kuzucuğum seni, e kuzucuğum seni ölsamda unutamam

Şiir (Martı Yüzü) Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar, üç sütun üstüne, kapkara haykıran puntolarla Bir Ankara gazetesinde, fotoğrafı yanında Amiral Vilyamson'un 66 santimetre karede gülüyor, ağzı kulaklarında, Amerikan amirali Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet E Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz Ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim Vatan çiftliklerinizse, Kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan Vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan Vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan Vatan tırnaklarıysa ağalarınızın Vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis copuysa Ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan Vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa Vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan Ben vatan hainiyim Yazın üç sütun kapkara haykıran puntolarla Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ

Elbisemde Ondört Cep Sabret yüreğim sabret güneş doğacak Amasya’nın dağları kan kırmızı Uzakta özgürlüğün çağıran sesi Yüzüm kırık dolaşır yüreğim yanık Elbisemde 14 cep sol cebimde canım var Vurulup ta düşmedim yüreğimde yaram var Elbisemde 14 cep sol cebimde canım var Vurulup ta düşmedim yüreğimde yaram var Sevgiyle yıkanmışım insan olmuşum Yükseklerde dolaşır şu asi başım Selamı vermek için eğmem başımı Bu hayatta isnaf yok merhamet yok Elbisemde 14 cep sol cebimde canım var Vurulup ta düşmedim yüreğimde yaram var Elbisemde 14 cep sol cebimde canım var Vurulup ta düşmedim yüreğimde yaram var