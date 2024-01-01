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Volkan Konak Manolya Aleni Aleni Dur bakma bana öyle İçime akıyor o kara gözlerin Ne hisset nede söyle Canımı yakıyor veda sözlerin Yanarım yanarım aşk ile yanarım Gurbanım yoluna Aleni aleni yatırdı kalemi Çıkamam yarına Anlıma yazdı kader, silemedum Ağladum ağladım hiç gülemedum Kimseye söylemedim, diyemedum Aşk diye çektuğumi Ah felek inadun hep banamidur Herkese akta bize karmidur Aşk acıdan, sızıdan yanamidur Anla ne ettuğuni Tüm Şarkıları