Volkan Konak

Manolya Şarkı Sözleri
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Dur bakma bana öyle
İçime akıyor o kara gözlerin
Ne hisset nede söyle
Canımı yakıyor veda sözlerin
Yanarım yanarım aşk ile yanarım
Gurbanım yoluna
Aleni aleni yatırdı kalemi
Çıkamam yarına
Anlıma yazdı kader, silemedum
Ağladum ağladım hiç gülemedum
Kimseye söylemedim, diyemedum
Aşk diye çektuğumi
Ah felek inadun hep banamidur
Herkese akta bize karmidur
Aşk acıdan, sızıdan yanamidur
Anla ne ettuğuni