Volkan Konak

Ayşem@71443 Ayişem ineklerun hep karabaş karabaş Gelir misun benumla yaylalara arkadaş Ayişeme yan gözlan kimseler bakmayacak O yaylaya çıkmadan çiçekler açmayacak Giyin kuşan Ayişem gel geç bizum köylerden Bakacağum peşune utanirum ellerden Atun beni ateşe cayir cayir yanayim Koyun beni mezara Ayşemlan uyuyayim Evet Ayşem, memleketler içerisinde bir güzel memlekettir Türkiyem Ama memleketimizde kadın olmak zor zanaat öyle değil mi Sen gittikten sonra değişen bir şey yok buralarda Yine Rahşan var yine Süleyman var ve yine karanlık beyinler Ama sen ölüme yan, yan ki uyan Uyan ki bestelerime güldüğünü işleyeyim kadınım Ablam kızına senin adını verdi, seslenmeye dayanamam Unutmadan Bu sene de şampiyonluğa oynuyoruz Ama sen ölüme yan Ayşem yan, yan ki uyan Uyan ki bestelerime güldüğünü işleyeyim kadınım, kadınım, kadınım

Kader Tüm hatıralar resimler Sende kalsın Ne güven ne inancım Kalmadı aşka *** Tüm hatıralar resimler Sende kalsın Ne güven ne inancım Kalmadı aşka *** Eskidendi her lafına Saygıyla eğildiğim o günler Şimdilerde kalbimde Hiç etkin yok Bu daha da güzel (yok bu daha da güzel) *** Kader kader kader diyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Bu zalimi seviyorum *** Kader kader kader diyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Bu zalimi seviyorum *** Tüm hatıralar resimler Sende kalsın Ne güven ne inancım Kalmadı aşka *** Eskidendi her lafına Saygıyla eğildiğim o günler Şimdilerde kalbimde Hiç etkin yok Bu daha da güzel (yok bu daha da güzel) *** Kader kader kader diyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Bu zalimi seviyorum *** Kader kader kader diyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Bu zalimi seviyorum *** Kader kader kader diyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Bu zalimi seviyorum *** Kader kader kader diyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Bu zalimi seviyorum

Bir Hayli Verilen hangi söz tutuldu ki? Söyle şimdi hangimiz mutlu ki? Tek taraflı bittiğine değdi mi? Hangimiz başını önüne eğdi? *** Kimi sever gider kimi üzer gider Kişiye göre de değişebiliyor Kimine can feda kimi bir elveda Diyemeden de bitirebiliyor *** Görmeyeli ne çok oldu demişsin Kim bilir nasıl nicedir halin? Hatrımı da sorar olmuş Değişmişsin zamanla sen de bir hayli *** Sen gideli çok oldu Alıştım bendeki hüznün çocuksu hali İçimde sen varsın bu yüzden Kendime iyi baktım bir hayli *** Verilen hangi söz tutuldu ki? Söyle şimdi hangimiz mutlu ki? Tek taraflı bittiğine değdi mi? Hangimiz başını önüne eğdi? *** Kimi sever gider kimi üzer gider Kişiye göre de değişebiliyor Kimine can feda kimi bir elveda Diyemeden de bitirebiliyor *** Görmeyeli ne çok oldu demişsin Kim bilir nasıl nicedir halin? Hatrımı da sorar olmuş Değişmişsin zamanla sen de bir hayli *** Sen gideli çok oldu Alıştım bendeki hüznün çocuksu hali İçimde sen varsın bu yüzden Kendime iyi baktım bir hayli

Yalan Dünya Hiç kimse dinlemiyor kalbin ne söylediğini Kimse gerçeği duymuyor Hayat yokuşlarında yalan savaşlarıyla Kimse gerçeğini görmüyor *** Yıllar sonra anıların üzülerek hatırlanacak Pişmanlık ne kaderini ne de peşini bırakmayacak Aşkın kor soğuk sularına kapılmayacak O an bir daha yaşanmayacak *** Gidecek yerim yok çalacak bir kapım yok Anlarsın yalnız kaldın mı bu dünyada Diyecek sözüm çok ama dinleyen yok Yoruldum yalnız sevmekten yalan dünya