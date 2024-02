Volkan Konak

Uşak kara sevdaya duşersun kul olursun Uşak kara sevdaya duşersun kul olursun Yana yana çıraya, dönersun kül olursun, Dönersun kül olursun. Tabancamun sapindan gül düşer gümüş düşer Tabancamun sapindan gül düşer gümüş düşer Karadan, karasindan bir kanli düğün düşer. Karadan, karasindan sevda ve ölüm düşer. Uyy, uşak can uşak Belune kara kara ibrişim kuşak La ral la, lay la lay la lay, la ra li la la lay La ral la lay, la ra li la la lay Uşak kara takaya binersun bey olursun Uşak kara takaya binersun bey olursun Tam çikarken karaya düşersun boğulursun. Düşersun boğulursun. Tabancamun sapindan gül düşer gümüş düşer Tabancamun sapindan gül düşer gümüş düşer Karadan, karasindan bir kanli düğün düşer. Karadan, karasindan sevda ve ölüm düşer. Uyy, uşak can uşak Belune kara kara ibrişim kuşak La ral la, lay la lay la lay, la ra li la la lay La ral la lay, la ra li la la lay Uşak kara meşeye, girersun yaş olursun Uşak kara meşeye, girersun yaş olursun Eğri büğrü yollarda kalursun taş olursun, Kalursun taş olursun. Tabancamun sapindan gül düşer gümüş düşer Tabancamun sapindan gül düşer gümüş düşer Karadan, karasindan bir kanli düğün düşer. Karadan, karasindan sevda ve ölüm düşer. Uyy, uşak can uşak Belune kara kara ibrişim kuşak La ral la, lay la lay la lay, la ra li la la lay La ral la lay, la ra li la la lay

Oy gökte uçan kuşlara arkadaş olamadum Gökte uçan kuşlara da arkadaş olamadum Kuş yapti yuvasini, kuş yapti yuvasini kuş kadar olamadum Kuş yapti yuvasini, kuş yapti yuvasini kuş kadar olamadum Gökte uçan kuşlara da arkadaş olunur mi Gökte uçan kuşlara da arkadaş olunur mi Can çikti boğazuma, can çikti boğazuma aşağa yutulur mi Can çikti boğazuma, can çikti boğazuma aşağa yutulur mi Oy dedum e cici kuşum otur yanuma otur Dedum e cici kuşum da otur yanuma otur Al beni kanatuna, al beni kanatuna kuzucuğuma götur Al beni kanatuna, al beni kanatuna kuzucuğuma götur Dedi bana cici kuş da sen ağirsun tutamam Dedi bana cici kuş da sen ağirsun tutamam E kuzucuğum seni, e kuzucuğum seni ölsamda unutamam E kuzucuğum seni, e kuzucuğum seni ölsamda unutamam