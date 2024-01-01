Volkan Konak

Bir Dost Bulamadım Seyyah oldum şu alemi gezerim Bir dost bulamadım gün akşam oldu Kendi efkarımca okur yazarım Bir dost bulamadım gün akşam oldu Gün akşam oldu Gün akşam oldu Bozuk şu dünyanın düzeni bozuk Tükendi taneler, kalmadı azık Yazık şu geçen ömrüme yazık Bir dost bulamadım gün akşam oldu Gün akşam oldu Gün akşam oldu Yazık şu geçen ömrüme yazık Bir dost bulamadım gün akşam oldu Gün akşam oldu Gün akşam oldu İki elim kalkmaz oldu dizimden Ah ettikçe yaşlar gelir gözümden Kusurumu gördüm kendi özümden Bir dost bulamadım gün akşam oldu Gün akşam oldu Gün akşam oldu Kusurumu gördüm kendi özümden Bir dost bulamadım gün akşam oldu Gün akşam oldu Gün akşam oldu

Senden Vazgeçmem Umrumda değil yaşamak ölmek Canımdan geçerim senden vazgeçmem Umrumda değil yaşamak ölmek Canımdan geçerim senden vazgeçmem Olur mu bu aşkı? bir anda silmek Canımdan geçerim senden vazgeçmem *** Dünya tersine dönse vazgeçmem Gökteki güneş sönse vazgeçmem Sensizlik inan ki ölümden beter Canımdan geçerim senden vazgeçmem Senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem *** Dünya tersine dönse vazgeçmem Gökteki güneş sönse vazgeçmem Sensizlik inan ki ölümden beter Canımdan geçerim senden vazgeçmem Senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem *** Artık bundan sonra sensiz olamam Kendime başka bir dünya kuramam Artık bundan sonra sensiz olamam Kendime başka bir dünya kuramam *** Mümkün değil benim sensiz yaşamam Canımdan geçerim senden vazgeçmem *** Dünya tersine dönse vazgeçmem Gökteki güneş sönse vazgeçmem Sensizlik inan ki ölümden beter Canımdan geçerim senden vazgeçmem Senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem *** Dünya tersine dönse vazgeçmem Gökteki güneş sönse vazgeçmem Sensizlik inan ki ölümden beter Canımdan geçerim senden vazgeçmem Senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem