Volkan Konak

Manolya Şarkı Sözleri
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Şen olasın Ürgüp dumanın gitmez
Kıratın acemi konağı tutmaz
Oğlun da çok küçük yerini tumaz
Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Ürgüp'ten de çıktığını görmüşlür
Kıratının sekisinden bilmişler
Seni öldürmeye karar vermişler
Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Cemal'ın giydiği ketenden yilek
Al kana boyanmış don ile göynek
Sana nasip oldu ecelsiz ölmek
Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Ürgüp'ten de çıktın kırat kişnedi
Üzengiler ayağını boşladı
Yağlı kurşun iliğine işledi
Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Karlık ile başkadın pınar arası
Çok mu imiş Cemal'ımın yarası
Ağlayıp geliyor garip anası
Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Cemal'ın giydiği kadife şalvar
Dükkânın kilidi cebinde parlar
Oğlun da çok küçük beşikte ağlar
Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Kıratın üstünde bir uzun yayla
Ne desem ağlasam kaderim böyle
Gidersen Ürgüp'e sen selâm söyle
Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Kıratım başımda oturmuş ağlar
Cemal'a dayanmaz şu karlı dağlar
Üzüm vermez oldu Karlık'ta bağlar
Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Giden Cemal gelir mi de yerine
İçerimde yaram indi derine
Cemal düşta kahpelerin şerine
Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
'Gökte bulut yok, söğütler yağmurlu
Tuna'ya rastladım, akıyor çamurlu çamurlu
Hey, Hikmet'in oğlu, Hikmet'in oğlu
Tuna'nın suyu olaydın, Karaorman'dan geleydin
Karadeniz'e döküleydin, mavileşeydin, mavileşeydin, mavileşeydin
Geçeydin Boğaziçi'nden, başında İstanbul havası, çarpaydın
Kapıköy İskelesi'ne, çarpaydın, çırpınaydın vapura binerken Mehmet ile anası
Mehmet, Mehmedim, Karşıyaka bizim memleket, sesleniyorum Varna'dan
İşitiyor musun Mehmet, Karadeniz akıyor durmadan deli hasret, deli hasret
Oğlum sana sesleniyorum, işitiyor musun Mehmet? İşitiyor musun Mehmet?
Mehmet, Mehmedim, Mehmeeet!
Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
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Dur bakma bana öyle
İçime akıyor o kara gözlerin
Ne hisset nede söyle
Canımı yakıyor veda sözlerin
Yanarım yanarım aşk ile yanarım
Gurbanım yoluna
Aleni aleni yatırdı kalemi
Çıkamam yarına
Anlıma yazdı kader, silemedum
Ağladum ağladım hiç gülemedum
Kimseye söylemedim, diyemedum
Aşk diye çektuğumi
Ah felek inadun hep banamidur
Herkese akta bize karmidur
Aşk acıdan, sızıdan yanamidur
Anla ne ettuğuni