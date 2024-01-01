Volkan Konak

Şen olasın Ürgüp dumanın gitmez Kıratın acemi konağı tutmaz Oğlun da çok küçük yerini tumaz Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Ürgüp'ten de çıktığını görmüşlür Kıratının sekisinden bilmişler Seni öldürmeye karar vermişler Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Cemal'ın giydiği ketenden yilek Al kana boyanmış don ile göynek Sana nasip oldu ecelsiz ölmek Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Ürgüp'ten de çıktın kırat kişnedi Üzengiler ayağını boşladı Yağlı kurşun iliğine işledi Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Karlık ile başkadın pınar arası Çok mu imiş Cemal'ımın yarası Ağlayıp geliyor garip anası Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Cemal'ın giydiği kadife şalvar Dükkânın kilidi cebinde parlar Oğlun da çok küçük beşikte ağlar Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Kıratın üstünde bir uzun yayla Ne desem ağlasam kaderim böyle Gidersen Ürgüp'e sen selâm söyle Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Kıratım başımda oturmuş ağlar Cemal'a dayanmaz şu karlı dağlar Üzüm vermez oldu Karlık'ta bağlar Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Giden Cemal gelir mi de yerine İçerimde yaram indi derine Cemal düşta kahpelerin şerine Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım 'Gökte bulut yok, söğütler yağmurlu Tuna'ya rastladım, akıyor çamurlu çamurlu Hey, Hikmet'in oğlu, Hikmet'in oğlu Tuna'nın suyu olaydın, Karaorman'dan geleydin Karadeniz'e döküleydin, mavileşeydin, mavileşeydin, mavileşeydin Geçeydin Boğaziçi'nden, başında İstanbul havası, çarpaydın Kapıköy İskelesi'ne, çarpaydın, çırpınaydın vapura binerken Mehmet ile anası Mehmet, Mehmedim, Karşıyaka bizim memleket, sesleniyorum Varna'dan İşitiyor musun Mehmet, Karadeniz akıyor durmadan deli hasret, deli hasret Oğlum sana sesleniyorum, işitiyor musun Mehmet? İşitiyor musun Mehmet? Mehmet, Mehmedim, Mehmeeet! Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım