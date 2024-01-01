Volkan Konak

Denizin Kıyısında Denizun kıyisında Kumdan yürurum, kumdan Denizun kıyisında Kumdan yürurum, kumdan Girdun rüyalaruma Girdun rüyalaruma Ettun beni uykumdan Ettun beni uykumdan Girdin rüylaruma Ettun beni uykumdan Ettun beni uykumdan Oy güzelum Gel dağlari gezelum Sen beni sar, ben seni Sarilmaktan bezelum Sarilmaktan bezelum Sen beni sev, ben seni Sevdaluktan bezelum Sevdaluktan bezelum Bi' su içtum puvardan Hardan yanmişum, hardan Bi' su içtum puvardan Hardan yanmişum, hardan Çok seveyurim seni Çok seveyurim seni Diyemeyirum ardan Diyemeyirum ardan Çok seveyirum seni Diyemeyirum ardan Diyemeyirum ardan Oy güzelum Gel dağlari gezelum Sen beni sar, ben seni Sarilmaktan bezelum Sarilmaktan bezelum Sen beni sev, ben seni Sevdaluktan bezelum Sevdaluktan bezelum Sen beni sar, ben seni Sarilmaktan bezelum Sarilmaktan bezelum Sen beni sev, beni sev Sevdaluktan bezelum Sevdaluktan bezelum

Ah Edip İnlerim Neyleyim Köşkü Ah edip inlerim gurbet elinde Uzaktan göründü benim dağlarım Ah edip inlerim gurbet elinde Uzaktan göründü benim dağlarım Yine garip kaldım gurbet elinde Sevgilimi her gün anar, ağlarım Yine garip kaldım gurbet elinde Sevgilimi her gün anar, ağlarım Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı? Içinde salınan yâr olmayınca Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı? Içinde salınan yâr olmayınca Kimsesiz, hem öksüz kaldım bu yerde Talihim düşürdü beni bu derde Kimsesiz, hem öksüz kaldım bu yerde Talihim düşürdü beni bu derde Gözümü kapadı bir kara perde Evimi, yurdumu anar; ağlarım Gözümü kapadı bir kara perde Evimi, yurdumu anar; ağlarım Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı? Içinde salınan yâr olmayınca Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı? Içinde salınan yâr olmayınca Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı? Içinde salınan yâr olmayınca

Cemalim Türküsü Şen olasın Ürgüp dumanın gitmez Kıratın acemi konağı tutmaz Oğlun da çok küçük yerini tumaz Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Ürgüp'ten de çıktığını görmüşlür Kıratının sekisinden bilmişler Seni öldürmeye karar vermişler Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Cemal'ın giydiği ketenden yilek Al kana boyanmış don ile göynek Sana nasip oldu ecelsiz ölmek Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Ürgüp'ten de çıktın kırat kişnedi Üzengiler ayağını boşladı Yağlı kurşun iliğine işledi Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Karlık ile başkadın pınar arası Çok mu imiş Cemal'ımın yarası Ağlayıp geliyor garip anası Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Cemal'ın giydiği kadife şalvar Dükkânın kilidi cebinde parlar Oğlun da çok küçük beşikte ağlar Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Kıratın üstünde bir uzun yayla Ne desem ağlasam kaderim böyle Gidersen Ürgüp'e sen selâm söyle Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Kıratım başımda oturmuş ağlar Cemal'a dayanmaz şu karlı dağlar Üzüm vermez oldu Karlık'ta bağlar Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Giden Cemal gelir mi de yerine İçerimde yaram indi derine Cemal düşta kahpelerin şerine Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım 'Gökte bulut yok, söğütler yağmurlu Tuna'ya rastladım, akıyor çamurlu çamurlu Hey, Hikmet'in oğlu, Hikmet'in oğlu Tuna'nın suyu olaydın, Karaorman'dan geleydin Karadeniz'e döküleydin, mavileşeydin, mavileşeydin, mavileşeydin Geçeydin Boğaziçi'nden, başında İstanbul havası, çarpaydın Kapıköy İskelesi'ne, çarpaydın, çırpınaydın vapura binerken Mehmet ile anası Mehmet, Mehmedim, Karşıyaka bizim memleket, sesleniyorum Varna'dan İşitiyor musun Mehmet, Karadeniz akıyor durmadan deli hasret, deli hasret Oğlum sana sesleniyorum, işitiyor musun Mehmet? İşitiyor musun Mehmet? Mehmet, Mehmedim, Mehmeeet! Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım

Doğrudur Çıkıp Çıkıp Aşkın Meydanına Gözüm arkada kaldı, yüreğim sende kaldı Gözüm arkada kaldı, yüreğim sende kaldı Ateşinin adı kül, benimki sensin Bu sevdalık tenimde, gizlenen sensin Avuçlarında ısıt resimlerimi Deli gibi her gece, özlenen sensin Çıkıp çıkıp aşkın meydanına İsmini bağıra bağıra İçimi çeke çeke Seviyorum diye diye Ağladuğum doğridur Kalbimin içine senin adını adını Yazdirduğum doğridur Çıkıp çıkıp aşkın meydanına İsmini bağıra bağıra İçimi çeke çeke Seviyorum diye diye Ağladuğum doğridur Kalbimin içine senin adını adını Yazdirduğum doğridur Gözüm arkada kaldı, yüreğim sende kaldı Gözüm arkada kaldı, yüreğim sende kaldı Ateşinin adı kül, benimki sensin Bu sevdalık tenimde, gizlenen sensin Avuçlarında ısıt resimlerimi Deli gibi her gece, özlenen sensin Çıkıp çıkıp aşkın meydanına İsmini bağıra bağıra İçimi çeke çeke Seviyorum diye diye Ağladuğum doğridur Kalbimin içine senin adını adını Yazdirduğum doğridur Çıkıp çıkıp aşkın meydanına İsmini bağıra bağıra İçimi çeke çeke Seviyorum diye diye Ağladuğum doğridur Kalbimin içine senin adını adını Yazdirduğum doğridur İçimi çeke çeke Seviyorum diye diye Ağladuğum doğridur Kalbimin içine senin adını adını Yazdirduğum doğridur

Doğrudur Ümit Kuzer Remix Gözüm arkada kaldı, yüreğim sende kaldı Gözüm arkada kaldı, yüreğim sende kaldı Ateşinin adı kül, benimki sensin Bu sevdalık tenimde, gizlenen sensin Avuçlarında ısıt resimlerimi Deli gibi her gece, özlenen sensin Çıkıp çıkıp aşkın meydanına İsmini bağıra bağıra İçimi çeke çeke Seviyorum diye diye Ağladuğum doğridur Kalbimin içine senin adını adını Yazdirduğum doğridur Çıkıp çıkıp aşkın meydanına İsmini bağıra bağıra İçimi çeke çeke Seviyorum diye diye Ağladuğum doğridur Kalbimin içine senin adını adını Yazdirduğum doğridur Gözüm arkada kaldı, yüreğim sende kaldı Gözüm arkada kaldı, yüreğim sende kaldı Ateşinin adı kül, benimki sensin Bu sevdalık tenimde, gizlenen sensin Avuçlarında ısıt resimlerimi Deli gibi her gece, özlenen sensin Çıkıp çıkıp aşkın meydanına İsmini bağıra bağıra İçimi çeke çeke Seviyorum diye diye Ağladuğum doğridur Kalbimin içine senin adını adını Yazdirduğum doğridur Çıkıp çıkıp aşkın meydanına İsmini bağıra bağıra İçimi çeke çeke Seviyorum diye diye Ağladuğum doğridur Kalbimin içine senin adını adını Yazdirduğum doğridur İçimi çeke çeke Seviyorum diye diye Ağladuğum doğridur Kalbimin içine senin adını adını Yazdirduğum doğridur

E Vay Bana Sürmene'den aldım kamalan bıçak Sürmene'den aldım kamalan bıçak Ha bu gökte uçan kuş midur, uçan? Ha bu gökte uçan kuş midur, uçan? Bi' taş atsam kanadi kırılıcak Bi' taş atsam kanadi kırılıcak E vay bana, e vay bana, vay bana Hayde yavrim, karişalum dumana E vay bana, e vay bana, vay bana da Hayde yavrim, karişalum dumana E vay bana, e vay bana, e vay bana, vay bana Hayde yavrim, karişalum dumana Gel sevduğum, karişalum dumana Sürmene'den gidilir mu Maçka'ya? Sürmene'den gidilir mu Maçka'ya? Hayde yavrim, çikalum Sümela'ya Hayde yavrim, çikalum Sümela'ya Gaşlari, gözleri benzeyi Ay'a Kaşlari, gözleri benzeyi Ay'a E vay bana, e vay bana, vay bana Hayde yavrim, karişalum dumana E vay bana, e vay bana vay bana da Hayde yavrim, karişalum dumana E vay bana, e vay bana, e vay bana, vay bana Hayde yavrim, karişalum dumana Gel sevduğum, karişalum dumana Sürmene'de kalayladum kazani Sürmene'de kalayladum kazani Çifte minarede verdim ezani Çifte minarede verdim ezani Bulamadım aramızı bozani Bulamadım aramızı bozani E vay bana, e vay bana, vay bana Hayde yavrim, karişalum dumana E vay bana, e vay bana, vay bana da Hayde yavrim, karişalum dumana E vay bana, e vay bana, e vay bana, vay bana Hayde yavrim, karişalum dumana Gel sevduğum, karişalum dumana Hayde yavrim, karişalum dumana Gel sevduğum, karişalum dumana E vay bana, e vay bana, e vay bana, vay bana E vay bana, e vay bana, e vay bana, vay bana

Yaylada Kuzular Remix Yarim Hasretin Tuttu Beni Korkarım Ki Unuttun Beni Koşa Koşa Gelsem Yanına Edecek Misin Mutlu Beni? Yorulmuşsundur Gel Otur Şöyle Deyip Alsana Kalbimi Kalbimi Yanıyor Gönlüm Ilacı Sende Anlasan Ne Olur Halimi? Yaylada Kuzular Yayılmayınca Sevdaluk Olur Mi Sarılmayınca? Aç Kollaruni Sıkı Sıkı Boynuma Dola Neler Olur Belli Mi Ola Aç Kollaruni Sıkı Sıkı Boynuma Dola Neler Olur Belli Mi Ola (Ola) O Dudaklar Taze Kiraz Zalim Öptürmez Ki Biraz Bu Dünyanın Çiçeklerini Önüne Sersem Bile Az Yorulmuşsundur Gel Otur Şöyle Deyip Alsana Kalbimi Kalbimi Yanıyor Gönlüm Ilacı Sende Anlasan Ne Olur Halimi? Yaylada Kuzular Yayılmayınca Sevdaluk Olur Mi Sarılmayınca? Aç Kollaruni Sıkı Sıkı Boynuma Dola Neler Olur Belli Mi Ola Aç Kollaruni Sıkı Sıkı Boynuma Dola Neler Olur Belli Mi Ola (Ola) Aç Kollaruni Sıkı Sıkı Boynuma Dola Neler Olur Belli Mi Ola (Ola)

Yaylada Kuzular Yarim Hasretin Tuttu Beni Korkarım Ki Unuttun Beni Koşa Koşa Gelsem Yanına Edecek Misin Mutlu Beni? Yorulmuşsundur Gel Otur Şöyle Deyip Alsana Kalbimi Kalbimi Yanıyor Gönlüm Ilacı Sende Anlasan Ne Olur Halimi? Yaylada Kuzular Yayılmayınca Sevdaluk Olur Mi Sarılmayınca? Aç Kollaruni Sıkı Sıkı Boynuma Dola Neler Olur Belli Mi Ola Aç Kollaruni Sıkı Sıkı Boynuma Dola Neler Olur Belli Mi Ola (Ola) O Dudaklar Taze Kiraz Zalim Öptürmez Ki Biraz Bu Dünyanın Çiçeklerini Önüne Sersem Bile Az Yorulmuşsundur Gel Otur Şöyle Deyip Alsana Kalbimi Kalbimi Yanıyor Gönlüm Ilacı Sende Anlasan Ne Olur Halimi? Yaylada Kuzular Yayılmayınca Sevdaluk Olur Mi Sarılmayınca? Aç Kollaruni Sıkı Sıkı Boynuma Dola Neler Olur Belli Mi Ola Aç Kollaruni Sıkı Sıkı Boynuma Dola Neler Olur Belli Mi Ola (Ola) Aç Kollaruni Sıkı Sıkı Boynuma Dola Neler Olur Belli Mi Ola (Ola)

Zindan Saraylar Kar yağıyor, yağıyor da kalbimin üzerine oy oy oy oy oy Son bir defa bakabilsem, Doya doya kollarımda yarımın gözlerine oy oy oy oy oy Vay bana vaylar bana bulutlar ağlar bana Hasretin bağrımı yaktı haber verin yarime Zindan saraylar bana oy oy oy oy oy Seni bana uzak eden rahat yüzü görmesin oy oy oy oy oy Seni çok sevsun ama tutamasın eluni oy oy oy oy oy Vay bana vaylar bana bulutlar ağlar bana Hasretin bağrımı yaktı haber verin yarime Zindan saraylar bana oy oy oy oy oy

Ömrüm Yollarıma Sıra Dağlar Sıralandı, Gelmedin Yar Saçlarıma Yaz Baharda Karlar Yağdı, Görmedin Yar Yıllar Geçti Ne Haldeyim, Kimlerleyim, Bilmedin Yar Hazana Yoldaş Oldu Cahil Ömrüm Vay Sevdaya Düştü Gitti Ömrüm Ömrüm Bir Kuştu Uçtu Gitti Ömrüm Ömrüm Bahardan Göçtü Gitti Ömrüm Ömrüm Hazana Yoldaş Oldu Cahil Ömrüm, Cahil Ömrüm Vay Kör Gecenin Ortasında Yandım Bittim Duymadın Yar Yüz Yerimden Yaralandım Bir Gün Gelip Sormadın Yar Yollarıma Pusu Kurdun Gelip Geçtim Durmadın Yar Hazana Yoldaş Oldu Cahil Ömrüm Vay Sevdaya Düştü Gitti Ömrüm Ömrüm Bir Kuştu Uçtu Gitti Ömrüm Ömrüm Bahardan Göçtü Gitti Ömrüm Ömrüm Hazana Yoldaş Oldu Cahil Ömrüm, Cahil Ömrüm Vay