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7/24 Dinle Dalya

Dalya Şarkı Sözleri

Volkan Konak Dalya şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Volkan Konak Dalya şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dalya sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Volkan Konak

Volkan Konak

Dalya

  • Doğrudur Çıkıp Çıkıp Aşkın Meydanına

  • Ah Edip İnlerim Neyleyim Köşkü

  • Cemalim Türküsü

  • Denizin Kıyısında

  • Doğrudur Ümit Kuzer Remix

  • E Vay Bana

  • Yaylada Kuzular Remix

  • Yaylada Kuzular

  • Zindan Saraylar

  • Ömrüm

  • Ömür Bizi Beklemez

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