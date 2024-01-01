Volkan Konak

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Gözüm arkada kaldı, yüreğim sende kaldı
Gözüm arkada kaldı, yüreğim sende kaldı
Ateşinin adı kül, benimki sensin
Bu sevdalık tenimde, gizlenen sensin
Avuçlarında ısıt resimlerimi
Deli gibi her gece, özlenen sensin
Çıkıp çıkıp aşkın meydanına
İsmini bağıra bağıra
İçimi çeke çeke
Seviyorum diye diye
Ağladuğum doğridur
Kalbimin içine senin adını adını
Yazdirduğum doğridur
Çıkıp çıkıp aşkın meydanına
İsmini bağıra bağıra
İçimi çeke çeke
Seviyorum diye diye
Ağladuğum doğridur
Kalbimin içine senin adını adını
Yazdirduğum doğridur
Gözüm arkada kaldı, yüreğim sende kaldı
Gözüm arkada kaldı, yüreğim sende kaldı
Ateşinin adı kül, benimki sensin
Bu sevdalık tenimde, gizlenen sensin
Avuçlarında ısıt resimlerimi
Deli gibi her gece, özlenen sensin
Çıkıp çıkıp aşkın meydanına
İsmini bağıra bağıra
İçimi çeke çeke
Seviyorum diye diye
Ağladuğum doğridur
Kalbimin içine senin adını adını
Yazdirduğum doğridur
Çıkıp çıkıp aşkın meydanına
İsmini bağıra bağıra
İçimi çeke çeke
Seviyorum diye diye
Ağladuğum doğridur
Kalbimin içine senin adını adını
Yazdirduğum doğridur
İçimi çeke çeke
Seviyorum diye diye
Ağladuğum doğridur
Kalbimin içine senin adını adını
Yazdirduğum doğridur
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Ah edip inlerim gurbet elinde
Uzaktan göründü benim dağlarım
Ah edip inlerim gurbet elinde
Uzaktan göründü benim dağlarım
Yine garip kaldım gurbet elinde
Sevgilimi her gün anar, ağlarım
Yine garip kaldım gurbet elinde
Sevgilimi her gün anar, ağlarım
Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı?
Içinde salınan yâr olmayınca
Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı?
Içinde salınan yâr olmayınca
Kimsesiz, hem öksüz kaldım bu yerde
Talihim düşürdü beni bu derde
Kimsesiz, hem öksüz kaldım bu yerde
Talihim düşürdü beni bu derde
Gözümü kapadı bir kara perde
Evimi, yurdumu anar; ağlarım
Gözümü kapadı bir kara perde
Evimi, yurdumu anar; ağlarım
Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı?
Içinde salınan yâr olmayınca
Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı?
Içinde salınan yâr olmayınca
Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı?
Içinde salınan yâr olmayınca
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Şen olasın Ürgüp dumanın gitmez
Kıratın acemi konağı tutmaz
Oğlun da çok küçük yerini tumaz
Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Ürgüp'ten de çıktığını görmüşlür
Kıratının sekisinden bilmişler
Seni öldürmeye karar vermişler
Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Cemal'ın giydiği ketenden yilek
Al kana boyanmış don ile göynek
Sana nasip oldu ecelsiz ölmek
Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Ürgüp'ten de çıktın kırat kişnedi
Üzengiler ayağını boşladı
Yağlı kurşun iliğine işledi
Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Karlık ile başkadın pınar arası
Çok mu imiş Cemal'ımın yarası
Ağlayıp geliyor garip anası
Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Cemal'ın giydiği kadife şalvar
Dükkânın kilidi cebinde parlar
Oğlun da çok küçük beşikte ağlar
Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Kıratın üstünde bir uzun yayla
Ne desem ağlasam kaderim böyle
Gidersen Ürgüp'e sen selâm söyle
Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Kıratım başımda oturmuş ağlar
Cemal'a dayanmaz şu karlı dağlar
Üzüm vermez oldu Karlık'ta bağlar
Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Giden Cemal gelir mi de yerine
İçerimde yaram indi derine
Cemal düşta kahpelerin şerine
Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
'Gökte bulut yok, söğütler yağmurlu
Tuna'ya rastladım, akıyor çamurlu çamurlu
Hey, Hikmet'in oğlu, Hikmet'in oğlu
Tuna'nın suyu olaydın, Karaorman'dan geleydin
Karadeniz'e döküleydin, mavileşeydin, mavileşeydin, mavileşeydin
Geçeydin Boğaziçi'nden, başında İstanbul havası, çarpaydın
Kapıköy İskelesi'ne, çarpaydın, çırpınaydın vapura binerken Mehmet ile anası
Mehmet, Mehmedim, Karşıyaka bizim memleket, sesleniyorum Varna'dan
İşitiyor musun Mehmet, Karadeniz akıyor durmadan deli hasret, deli hasret
Oğlum sana sesleniyorum, işitiyor musun Mehmet? İşitiyor musun Mehmet?
Mehmet, Mehmedim, Mehmeeet!
Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Cemal'ım Cemal'ım aslan Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
-
Denizun kıyisında
Kumdan yürurum, kumdan
Denizun kıyisında
Kumdan yürurum, kumdan
Girdun rüyalaruma
Girdun rüyalaruma
Ettun beni uykumdan
Ettun beni uykumdan
Girdin rüylaruma
Ettun beni uykumdan
Ettun beni uykumdan
Oy güzelum
Gel dağlari gezelum
Sen beni sar, ben seni
Sarilmaktan bezelum
Sarilmaktan bezelum
Sen beni sev, ben seni
Sevdaluktan bezelum
Sevdaluktan bezelum
Bi' su içtum puvardan
Hardan yanmişum, hardan
Bi' su içtum puvardan
Hardan yanmişum, hardan
Çok seveyurim seni
Çok seveyurim seni
Diyemeyirum ardan
Diyemeyirum ardan
Çok seveyirum seni
Diyemeyirum ardan
Diyemeyirum ardan
Oy güzelum
Gel dağlari gezelum
Sen beni sar, ben seni
Sarilmaktan bezelum
Sarilmaktan bezelum
Sen beni sev, ben seni
Sevdaluktan bezelum
Sevdaluktan bezelum
Sen beni sar, ben seni
Sarilmaktan bezelum
Sarilmaktan bezelum
Sen beni sev, beni sev
Sevdaluktan bezelum
Sevdaluktan bezelum
-
Gözüm arkada kaldı, yüreğim sende kaldı
Gözüm arkada kaldı, yüreğim sende kaldı
Ateşinin adı kül, benimki sensin
Bu sevdalık tenimde, gizlenen sensin
Avuçlarında ısıt resimlerimi
Deli gibi her gece, özlenen sensin
Çıkıp çıkıp aşkın meydanına
İsmini bağıra bağıra
İçimi çeke çeke
Seviyorum diye diye
Ağladuğum doğridur
Kalbimin içine senin adını adını
Yazdirduğum doğridur
Çıkıp çıkıp aşkın meydanına
İsmini bağıra bağıra
İçimi çeke çeke
Seviyorum diye diye
Ağladuğum doğridur
Kalbimin içine senin adını adını
Yazdirduğum doğridur
Gözüm arkada kaldı, yüreğim sende kaldı
Gözüm arkada kaldı, yüreğim sende kaldı
Ateşinin adı kül, benimki sensin
Bu sevdalık tenimde, gizlenen sensin
Avuçlarında ısıt resimlerimi
Deli gibi her gece, özlenen sensin
Çıkıp çıkıp aşkın meydanına
İsmini bağıra bağıra
İçimi çeke çeke
Seviyorum diye diye
Ağladuğum doğridur
Kalbimin içine senin adını adını
Yazdirduğum doğridur
Çıkıp çıkıp aşkın meydanına
İsmini bağıra bağıra
İçimi çeke çeke
Seviyorum diye diye
Ağladuğum doğridur
Kalbimin içine senin adını adını
Yazdirduğum doğridur
İçimi çeke çeke
Seviyorum diye diye
Ağladuğum doğridur
Kalbimin içine senin adını adını
Yazdirduğum doğridur
-
Sürmene'den aldım kamalan bıçak
Sürmene'den aldım kamalan bıçak
Ha bu gökte uçan kuş midur, uçan?
Ha bu gökte uçan kuş midur, uçan?
Bi' taş atsam kanadi kırılıcak
Bi' taş atsam kanadi kırılıcak
E vay bana, e vay bana, vay bana
Hayde yavrim, karişalum dumana
E vay bana, e vay bana, vay bana da
Hayde yavrim, karişalum dumana
E vay bana, e vay bana, e vay bana, vay bana
Hayde yavrim, karişalum dumana
Gel sevduğum, karişalum dumana
Sürmene'den gidilir mu Maçka'ya?
Sürmene'den gidilir mu Maçka'ya?
Hayde yavrim, çikalum Sümela'ya
Hayde yavrim, çikalum Sümela'ya
Gaşlari, gözleri benzeyi Ay'a
Kaşlari, gözleri benzeyi Ay'a
E vay bana, e vay bana, vay bana
Hayde yavrim, karişalum dumana
E vay bana, e vay bana vay bana da
Hayde yavrim, karişalum dumana
E vay bana, e vay bana, e vay bana, vay bana
Hayde yavrim, karişalum dumana
Gel sevduğum, karişalum dumana
Sürmene'de kalayladum kazani
Sürmene'de kalayladum kazani
Çifte minarede verdim ezani
Çifte minarede verdim ezani
Bulamadım aramızı bozani
Bulamadım aramızı bozani
E vay bana, e vay bana, vay bana
Hayde yavrim, karişalum dumana
E vay bana, e vay bana, vay bana da
Hayde yavrim, karişalum dumana
E vay bana, e vay bana, e vay bana, vay bana
Hayde yavrim, karişalum dumana
Gel sevduğum, karişalum dumana
Hayde yavrim, karişalum dumana
Gel sevduğum, karişalum dumana
E vay bana, e vay bana, e vay bana, vay bana
E vay bana, e vay bana, e vay bana, vay bana
-
Yarim Hasretin Tuttu Beni
Korkarım Ki Unuttun Beni
Koşa Koşa Gelsem Yanına
Edecek Misin Mutlu Beni?
Yorulmuşsundur Gel Otur Şöyle
Deyip Alsana Kalbimi Kalbimi
Yanıyor Gönlüm Ilacı Sende
Anlasan Ne Olur Halimi?
Yaylada Kuzular Yayılmayınca
Sevdaluk Olur Mi Sarılmayınca?
Aç Kollaruni Sıkı Sıkı Boynuma Dola
Neler Olur Belli Mi Ola
Aç Kollaruni Sıkı Sıkı Boynuma Dola
Neler Olur Belli Mi Ola (Ola)
O Dudaklar Taze Kiraz
Zalim Öptürmez Ki Biraz
Bu Dünyanın Çiçeklerini
Önüne Sersem Bile Az
Yorulmuşsundur Gel Otur Şöyle
Deyip Alsana Kalbimi Kalbimi
Yanıyor Gönlüm Ilacı Sende
Anlasan Ne Olur Halimi?
Yaylada Kuzular Yayılmayınca
Sevdaluk Olur Mi Sarılmayınca?
Aç Kollaruni Sıkı Sıkı Boynuma Dola
Neler Olur Belli Mi Ola
Aç Kollaruni Sıkı Sıkı Boynuma Dola
Neler Olur Belli Mi Ola (Ola)
Aç Kollaruni Sıkı Sıkı Boynuma Dola
Neler Olur Belli Mi Ola (Ola)
-
Yarim Hasretin Tuttu Beni
Korkarım Ki Unuttun Beni
Koşa Koşa Gelsem Yanına
Edecek Misin Mutlu Beni?
Yorulmuşsundur Gel Otur Şöyle
Deyip Alsana Kalbimi Kalbimi
Yanıyor Gönlüm Ilacı Sende
Anlasan Ne Olur Halimi?
Yaylada Kuzular Yayılmayınca
Sevdaluk Olur Mi Sarılmayınca?
Aç Kollaruni Sıkı Sıkı Boynuma Dola
Neler Olur Belli Mi Ola
Aç Kollaruni Sıkı Sıkı Boynuma Dola
Neler Olur Belli Mi Ola (Ola)
O Dudaklar Taze Kiraz
Zalim Öptürmez Ki Biraz
Bu Dünyanın Çiçeklerini
Önüne Sersem Bile Az
Yorulmuşsundur Gel Otur Şöyle
Deyip Alsana Kalbimi Kalbimi
Yanıyor Gönlüm Ilacı Sende
Anlasan Ne Olur Halimi?
Yaylada Kuzular Yayılmayınca
Sevdaluk Olur Mi Sarılmayınca?
Aç Kollaruni Sıkı Sıkı Boynuma Dola
Neler Olur Belli Mi Ola
Aç Kollaruni Sıkı Sıkı Boynuma Dola
Neler Olur Belli Mi Ola (Ola)
Aç Kollaruni Sıkı Sıkı Boynuma Dola
Neler Olur Belli Mi Ola (Ola)
-
Kar yağıyor, yağıyor da kalbimin üzerine oy oy oy oy oy
Son bir defa bakabilsem,
Doya doya kollarımda yarımın gözlerine oy oy oy oy oy
Vay bana vaylar bana bulutlar ağlar bana
Hasretin bağrımı yaktı haber verin yarime
Zindan saraylar bana oy oy oy oy oy
Seni bana uzak eden rahat yüzü görmesin oy oy oy oy oy
Seni çok sevsun ama tutamasın eluni oy oy oy oy oy
Vay bana vaylar bana bulutlar ağlar bana
Hasretin bağrımı yaktı haber verin yarime
Zindan saraylar bana oy oy oy oy oy
-
Yollarıma Sıra Dağlar Sıralandı, Gelmedin Yar
Saçlarıma Yaz Baharda Karlar Yağdı, Görmedin Yar
Yıllar Geçti Ne Haldeyim, Kimlerleyim, Bilmedin Yar
Hazana Yoldaş Oldu Cahil Ömrüm Vay
Sevdaya Düştü Gitti Ömrüm Ömrüm
Bir Kuştu Uçtu Gitti Ömrüm Ömrüm
Bahardan Göçtü Gitti Ömrüm Ömrüm
Hazana Yoldaş Oldu Cahil Ömrüm, Cahil Ömrüm Vay
Kör Gecenin Ortasında Yandım Bittim Duymadın Yar
Yüz Yerimden Yaralandım Bir Gün Gelip Sormadın Yar
Yollarıma Pusu Kurdun Gelip Geçtim Durmadın Yar
Hazana Yoldaş Oldu Cahil Ömrüm Vay
Sevdaya Düştü Gitti Ömrüm Ömrüm
Bir Kuştu Uçtu Gitti Ömrüm Ömrüm
Bahardan Göçtü Gitti Ömrüm Ömrüm
Hazana Yoldaş Oldu Cahil Ömrüm, Cahil Ömrüm Vay
-
Biliyorsun sorma sorma
Ne haldeyim tarifi yok
Kader beni yorma yorma
Bu derdimin çaresi yok
Kurumuş bir dala benzer
Kalbi boş kalmış insan
Karanlık bir yola benzer
Hayat ders almadıysa
Elim kolum bağlasalar
Yaralarım dağlasalar
Sabrı ziyan etmez gönlüm
Arar seni diyar diyar
Ömür bizi beklemez asla
Acelesi yok
Biliyorsun sorma sorma
Ne haldeyim tarifi yok
Kader beni yorma yorma
Bu derdimin çaresi yok
Kurumuş bir dala benzer
Kalbi boş kalmış insan
Karanlık bir yola benzer
Hayat ders almadıysa
Elim kolum bağlasalar
Yaralarım dağlasalar
Sabrı ziyan etmez gönlüm
Arar seni diyar diyar
Ömür bizi beklemez asla
Acelesi var
Elim kolum bağlasalar
Yaralarım dağlasalar
Sabrı ziyan etmez gönlüm
Arar seni diyar diyar
Ömür bizi beklemez asla
Acelesi var
Sabrı ziyan etmez gönlüm
Arar seni diyar diyar
Ömür bizi beklemez asla
Acelesi var