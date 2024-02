Volkan Konak

Gözüm arkada kaldı, yüreğim sende kaldı Gözüm arkada kaldı, yüreğim sende kaldı Ateşinin adı kül, benimki sensin Bu sevdalık tenimde, gizlenen sensin Avuçlarında ısıt resimlerimi Deli gibi her gece, özlenen sensin Çıkıp çıkıp aşkın meydanına İsmini bağıra bağıra İçimi çeke çeke Seviyorum diye diye Ağladuğum doğridur Kalbimin içine senin adını adını Yazdirduğum doğridur Çıkıp çıkıp aşkın meydanına İsmini bağıra bağıra İçimi çeke çeke Seviyorum diye diye Ağladuğum doğridur Kalbimin içine senin adını adını Yazdirduğum doğridur Gözüm arkada kaldı, yüreğim sende kaldı Gözüm arkada kaldı, yüreğim sende kaldı Ateşinin adı kül, benimki sensin Bu sevdalık tenimde, gizlenen sensin Avuçlarında ısıt resimlerimi Deli gibi her gece, özlenen sensin Çıkıp çıkıp aşkın meydanına İsmini bağıra bağıra İçimi çeke çeke Seviyorum diye diye Ağladuğum doğridur Kalbimin içine senin adını adını Yazdirduğum doğridur Çıkıp çıkıp aşkın meydanına İsmini bağıra bağıra İçimi çeke çeke Seviyorum diye diye Ağladuğum doğridur Kalbimin içine senin adını adını Yazdirduğum doğridur İçimi çeke çeke Seviyorum diye diye Ağladuğum doğridur Kalbimin içine senin adını adını Yazdirduğum doğridur

Bana bir aşk masalından şarkılar söyle Şarkılar söyle Bana bir aşk masalından şarkılar söyle Şarkılar söyle *** Kalbimin bahçesinde gülleri gör de Gülleri gör de Kalbimin bahçesinde gülleri gör de Gülleri gör de *** Seni sevmek dileğimdi her şeyim sendin Her şeyim sendin Seni sevmek dileğimdi her şeyim sendin Her şeyim sendin *** Sensiz alem zından oldu sevgilim bana Dön yine bana Sensiz alem zından oldu sevgilim bana Dön yine bana *** Seni sevdim diyebilsem ölürüm inan Ölürüm inan Seni sevdim diyebilsem ölürüm inan Ölürüm inan *** O güzel gözlere baksam eririm Eririm bir an O güzel gözlere baksam eririm Eririm bir an