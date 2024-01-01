Volkan Konak

E Vay Bana Sürmene'den aldım kamalan bıçak Sürmene'den aldım kamalan bıçak Ha bu gökte uçan kuş midur, uçan? Ha bu gökte uçan kuş midur, uçan? Bi' taş atsam kanadi kırılıcak Bi' taş atsam kanadi kırılıcak E vay bana, e vay bana, vay bana Hayde yavrim, karişalum dumana E vay bana, e vay bana, vay bana da Hayde yavrim, karişalum dumana E vay bana, e vay bana, e vay bana, vay bana Hayde yavrim, karişalum dumana Gel sevduğum, karişalum dumana Sürmene'den gidilir mu Maçka'ya? Sürmene'den gidilir mu Maçka'ya? Hayde yavrim, çikalum Sümela'ya Hayde yavrim, çikalum Sümela'ya Gaşlari, gözleri benzeyi Ay'a Kaşlari, gözleri benzeyi Ay'a E vay bana, e vay bana, vay bana Hayde yavrim, karişalum dumana E vay bana, e vay bana vay bana da Hayde yavrim, karişalum dumana E vay bana, e vay bana, e vay bana, vay bana Hayde yavrim, karişalum dumana Gel sevduğum, karişalum dumana Sürmene'de kalayladum kazani Sürmene'de kalayladum kazani Çifte minarede verdim ezani Çifte minarede verdim ezani Bulamadım aramızı bozani Bulamadım aramızı bozani E vay bana, e vay bana, vay bana Hayde yavrim, karişalum dumana E vay bana, e vay bana, vay bana da Hayde yavrim, karişalum dumana E vay bana, e vay bana, e vay bana, vay bana Hayde yavrim, karişalum dumana Gel sevduğum, karişalum dumana Hayde yavrim, karişalum dumana Gel sevduğum, karişalum dumana E vay bana, e vay bana, e vay bana, vay bana E vay bana, e vay bana, e vay bana, vay bana

Yıllar Çok uzakta bir ilkbahar gecesinde Duygularım ellerine düştü yandı Sevgiyi buldum onun sesinde Seninim dediği eşsiz zamandı *** Kaç geceler dolaşırken bahçelerde Anlatırdı düştüğünü bir yıldızın Şimdi bu ıssız ışıksız yerde Şarkısı var sevdiğim kızın *** Ardından yıllar geçti Kalbimde aynı sızı Ner'desin kaç ilkbahar geçti Gecemin tek yıldızı *** Yalvardım enginlerde Sevgilim ner'de sordum Göklerde, sularda her yerde Ondan bir ses var biliyordum *** Çok mutlu bir gece onu Baharın koynundan aldım Sevgimin çok acı sonu Yıllarca yalnız kaldım *** Ardından yıllar geçti Kalbimde aynı sızı Ner'desin kaç ilkbahar geçti Ömrüm sevginle doldu *** Ardından yıllar geçti Kalbimde aynı sızı Ner'desin kaç ilkbahar geçti Gecemin tek yıldızı *** Ardından yıllar geçti Günlerim gece oldu Ner'desin kaç ilkbahar geçti Ömrüm sevginle doldu

Bana Bir Aşk Masalından Bana bir aşk masalından şarkılar söyle Şarkılar söyle Bana bir aşk masalından şarkılar söyle Şarkılar söyle *** Kalbimin bahçesinde gülleri gör de Gülleri gör de Kalbimin bahçesinde gülleri gör de Gülleri gör de *** Seni sevmek dileğimdi her şeyim sendin Her şeyim sendin Seni sevmek dileğimdi her şeyim sendin Her şeyim sendin *** Sensiz alem zından oldu sevgilim bana Dön yine bana Sensiz alem zından oldu sevgilim bana Dön yine bana *** Seni sevdim diyebilsem ölürüm inan Ölürüm inan Seni sevdim diyebilsem ölürüm inan Ölürüm inan *** O güzel gözlere baksam eririm Eririm bir an O güzel gözlere baksam eririm Eririm bir an

Sensiz Sisli bir maziden uzakta Yalnızca sana yakın Gönlümün dalgalarında sevgim kalsın Bitmeyen rüyalarımda hep sen varsın *** Bir özlem var içimde uzaklara doğru Engin denizlere, sana ve aşkımıza *** Sisli bir maziden uzakta Yalnızca sana yakın Gönlümün dalgalarında sevgim kalsın Bitmeyen rüyalarımda hep sen varsın *** Bir özlem var içimde uzaklara doğru Engin denizlere, sana ve aşkımıza *** Sisli bir maziden uzakta Yalnızca sana yakın Gönlümün dalgalarında sevgim kalsın Bitmeyen rüyalarımda hep sen varsın

İç Acısı Gözlerini kaçırma hiç nafile Gizlenmiyor yüreğinin sancısı Kim bilir kimler yakar canını Belki bir dost, belki bir aşk hikayesi *** Kim bilir kimler yakar canını Belki bir dost, belki bir aşk hikayesi *** Sen yine gel içini dök, konuşalım sabaha dek Yaraların gece çıkar ne hikmetse hep acısı Bir düşersin bin kalkarsın, yorulur mu deli yürek? Azalır hiç aynı kalmaz iç acısı *** Güllerini koparma gönlünün Aldırma kim yolcusu, kim hancısı? Nasıl da taptazedir kokusu Toprağın her yağan yağmur sonrası *** Nasıl da taptazedir kokusu Toprağın her yağan yağmur sonrası *** Sen yine gel içini dök, konuşalım sabaha dek Yaraların gece çıkar ne hikmetse hep acısı Bir düşersin bin kalkarsın, yorulur mu deli yürek? Azalır hiç aynı kalmaz iç acısı *** Sen yine gel içini dök, konuşalım sabaha dek Yaraların gece çıkar ne hikmetse hep acısı Bir düşersin bin kalkarsın, yorulur mu deli yürek? Azalır hiç aynı kalmaz iç acısı *** Aynı kalmaz iç acısı

Hatıra (Geçsin Günler) Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar Zaman sanki bir rüzgâr ve bir su gibi aksın Zaman sanki bir rüzgâr ve bir su gibi aksın *** Sen gözlerimde bir renk kulaklarımda bir ses Ve içimde bir nefes olarak kalacaksın Sen gözlerimde bir renk kulaklarımda bir ses Ve içimde bir nefes olarak kalacaksın *** Ömrüm sensiz geçse de aşkın gönlümde kalsın Ömrüm sensiz geçse de aşkın gönlümde kalsın Gülen gözlerin binbir teselli ile baksın Gülen gözlerin binbir teselli ile baksın *** Sen gözlerimde bir renk kulaklarımda bir ses Ve içimde bir nefes olarak kalacaksın Sen gözlerimde bir renk kulaklarımda bir ses Ve içimde bir nefes olarak kalacaksın Olarak kalacaksın

Göl Zamanı Sevgimden bir sızı Kaldı gönlümde Goncası kırılmış Bir gül gibiyim *** Sevgimden bir sızı Kaldı gönlümde Goncası kırılmış Bir gül gibiyim *** Yazdığım hayatta Attığım adımda Kalbimde acımla Bir başımayım Uzakta bir yerde Mazimde saklanan Bir Göl zamanındayım *** Yazdığım hayatta Attığım adımda Kalbimde canımla Bir başımayım Uzakta bir yerde Mazimde saklanan Bir Göl zamanındayım *** Meftunun olmuşum Kalbim kanıyor Hasretin gönlümü Her an yakıyor *** Yazdığım hayatta Attığım adımda Kalbimde acımla Bir başımayım Uzakta bir yerde Mazimde saklanan Bir Göl zamanındayım *** Yazdığım hayatta Attığım adımda Kalbimde acımla Bir başımayım Uzakta bir yerde Mazimde saklanan Bir Göl zamanındayım

Mavi Gözlerin Mavi gözlerin, tatlı, şirin sözlerin Yakıyor beni ah şeker leblerin Mavi gözlerin, tatlı, şirin sözlerin Yakıyor beni ah şeker leblerin *** Bakışın çaldı benim aklımı Merhamet eyle bana, gel aguşuma Bakışın çaldı benim aklımı Merhamet eyle bana, gel aguşuma *** Gel benimle sen kalbimin eğlencesi İncitme, yeter ah sevdim ben seni Gel benimle sen kalbimin eğlencesi İncitme, yeter ah sevdim ben seni *** Haydi gel gidelim, üzme beni Kalbim seviyor seni, incitme beni Haydi gel gidelim, üzme beni Kalbim seviyor seni, incitme beni *** Haydi gel gidelim, üzme beni Kalbim seviyor seni, incitme beni Haydi gel gidelim, üzme beni Kalbim seviyor seni, incitme beni

Sevmek Seni Bir Suç İse Sevmek seni bir suç ise Affet günahımı ey sevgili *** Diz çöküp yalvarayım Bırak dizinde ağlayayım Zalimsin, cazipsin, çok haşinsin Sevgilim son eşimsin *** Seni görmediğim günler Her şey gam keder İnsafa gelsin kalbin Hüznüm dünden beter *** Diz çöküp yalvarayım Bırak dizinde ağlayayım Zalimsin, cazipsin, çok haşinsin Sevgilim son eşimsin

Fikrimin İnce Gülü Fikrimin ince gülü Kalbimin şen bülbülü Fikrimin ince gülü Kalbimin şen bülbülü *** O gün ki gördüm seni Yaktın, ah, yaktın beni O gün ki gördüm seni Yaktın, ah, yaktın beni *** Ellerin ellerimde Gözlerin gözlerimde Ah, ellerin ellerimde Gözlerin gözlerimde *** O gün ki gördüm seni Yaktın, ah, yaktın beni O gün ki gördüm seni Yaktın, ah, yaktın beni *** Ah, o gün ki gördüm seni Yaktın, ah, yaktın beni O gün ki gördüm seni Yaktın, ah, yaktın beni *** O gün ki gördüm seni Yaktın, ah, yaktın beni O gün ki gördüm seni Yaktın, ah, yaktın beni