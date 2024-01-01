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7/24 Dinle Mora

Mora Şarkı Sözleri

Volkan Konak Mora şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Volkan Konak Mora şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mora sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Volkan Konak

Volkan Konak

Mora

  • Gardaş

  • Kol Bastı Havası (Faroz Kesmesi)

  • Ayşem Destanı II

  • Dertliyim Kederliyim

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