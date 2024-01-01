×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Şimal Rüzgarı

Şimal Rüzgarı Şarkı Sözleri

Volkan Konak Şimal Rüzgarı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Volkan Konak Şimal Rüzgarı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şimal Rüzgarı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Volkan Konak

Volkan Konak

Şimal Rüzgarı

  • Gelevera Deresi

  • Halide

  • Ben Seni Sevdiğimi

  • Balıkçının Türküsü

  • Ramo

  • Zinos (Kızlara Türkü)

  • Vay Beni

  • Taş Altında Karınca (Yayla Havası)

  • Hem Okudum Hem Yazdım

  • Şiir (Uyanışların En Güzeli)

  • Sıksaray Türküsü

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı