Volkan Konak

Gelevera Deresi Koyverdun gittun beni, oy Koyverdun gittun beni Allah'ından bulasın, oy Allah'ından bulasın Kimse almasun seni Kimse almasun seni Yine bana kalasun Kimse almasun seni Kimse almasun seni Yine bana kalasun Gelevera deresı, oy Gelevera deresi İki dağın arası, oy İki dağın arasi Yüzünden silinmesun Yüzünden silinmesun Biçağumun yarasi Yüzünden silinmesun Yüzünden silinmesun Biçağumun yarasi Sevdiğum senun aşkın Ciğerlerumi dağlar Hiç mi düşünmedun sen Hiç mi düşünmedun sen Sevdiğun böyle ağlar Sevdiğun böyle ağlar Hiç mi düşünmedun sen? Hiç mi düşünmedun sen? Sevdiğun böyle ağlar Sevdiğun böyle ağlar Sevdiğum senun aşkın Ciğerlerumi dağlar Hiç mi düşünmedun sen? Hiç mi düşünmedun sen? Sevdiğun böyle ağlar Sevdiğun böyle ağlar Hiç mi düşünmedun sen? Hiç mi düşünmedun sen? Sevdiğun böyle ağlar Sevdiğun böyle ağlar Koyverdun gittun beni, oy Koyverdun gittun beni Allah'ından bulasın, oy Allah'ından bulasın Kimse almasun seni Kimse almasun seni Yine bana kalasun Kimse almasun seni Kimse almasun seni Yine bana kalasun Sevdiğum senun aşkın Ciğerlerumi dağlar Hiç mi düşünmedun sen? Hiç mi düşünmedun sen? Sevdiğun böyle ağlar Sevdiğun böyle ağlar Hiç mi düşünmedun sen? Hiç mi düşünmedun sen? Sevdiğun böyle ağlar Sevdiğun böyle ağlar Hiç mi düşünmedun sen? Hiç mi düşünmedun sen? Sevdiğun böyle ağlar Sevdiğun böyle ağlar Hiç mi düşünmedun sen? Hiç mi düşünmedun sen? Sevdiğun böyle ağlar Sevdiğun böyle ağlar

Halide Küreklan küresunler Erzurum'un karini Boylari gibi narin Yapsunler mezarini Arabanın üstüne Bağladi yatağini Ağlamalann tüketti Zigananun dağıni Zigananun dağında Oturdi yemek yedi Yemeğini yer iken Silerdi yaşlarini Ancak mi hatirladi Küçük kardaşlarini E Halide Halide da Oturursun tepede Senun ikbalin yoktur da Sebep olduun yiğide Sevduğum can verurdi Dünyaya son verurdi İki tane hemşire Ağzina su verurdi Ben o hemşireleri Arayıp bulacağum Yarum neler söyledi Onlara soracağum

Ben Seni Sevdiğimi Ben seni sevdiğimi de dünyalara bildirdim Ben seni sevdiğimi de dünyalara bildirdim İndirdin kaşlarını Babanı babanı mı öldürdüm İndirdin kaşlarını indirdin kaşlarını Babanı babanı mı öldürdüm İn dereye dereye de al dereden taşları İn dereye dereye de al dereden taşları Geçti bizden sevdalık al cebimden saçlar Geçti bizden sevdalık al cebimden saçları Kız evinin önüne de serеceğim kilimi Kız evinin önüne dе sereceğim kilimi Oldu hayli zamanda görmedim sevdiğimi Oldu hayli zamanda görmedim görmedim sevdiğimi

Balıkçının Türküsü Uy reis yapma Ben sevdaliyim Sevduğum sevmez da Ben yaraliyim Eğridi müğridi Deniz kurudi Hamsisi mezgidi Nereye gitti Ah ah ha bu yanadur uy da Ah ah ha şu yanadur Bizum uşaklarun Kaptan hepisi Denizi bilmeyen Yalnız birisi Onunda yelken açar türküsü Ah ah ha bu yanadur uy da Ah ah ha şu yanadur

Ramo Keten gömlek sekiz kat dördünü giy dördünü sat. Benden başka seversen kalkma döşeklerde yat. Ay Ramo Ramo Ramo sevgilim, Ramo Ramo güzelim bizi ayırıyorlar Ak güvercin olaydım pencerene konaydım Penceren çok yüksekte yar dizine konaydım Ay filizi filizi, kim bilir kalbimizi Esti bir acı rüzgar ayırdı ikimizi

Zinos (Kızlara Türkü) Hey nada day hey nada day Hey nada day hey nada day Oy zinosum, zinosum Gözleri mavi yosun Al beni yatağina Çek beni batağina Ne olacaksa olsun Canım sana aşkolsun Sevdalik edenlere Sevdalik çekenlere Söyleyeyim bir türkü Sevdali, sevdali yüreklere Hey nada day hey nada day Hey nada day hey nada day Oy zinosum zinosum Kollar belden dolansin Al beni yatağina Çek beni batağina Ne olacaksa olsun Sendeyim.com Ömrum sana aşkolsun Sevdalik edenlere Sevdalik çekenlere Söyleyeyim bir türkü Sevdali, sevdali yüreklere Hey nada day nada nay Hey nada day hey nada day

Vay Beni Ah benum sevduceğum Bu ne gam ne keder vay beni Ha bu kocaman dünya Vermedi bize bir yer vay beni Oy beni Ben söyleyeyim sen çal Katalum cani cana vay beni Bi da bir rakı doldur Habu yangınli cana vay beni Oy beni Bu dünyada sesini Bu uşak bulamiyi vay beni Deyince ah sevduğum Gökyüzü bulutlayi vay beni Oy beni

Taş Altında Karınca (Yayla Havası) Oy ayruldum sevduğumden Yanık türkü söylerum Olsa eski günlerum Daha güzel söylerum Taş altında karınca Karınca kararınca Göresledum yarumi Mintanina varınca Bu kuzey'in uşağı Türkü söyler sayıklar Ne böyle sevda gördüm Ne böyle ayrılıklar Gördüm yari ağlarken Artık ben daha gülmem Bu kadar sevilirken Nasıl ayrıldık bilmem Ah gurbet zalim gurbet Zulüm kaybana zulüm Kar yağdı dağlarıma Sılada kaldı gülüm

Hem Okudum Hem Yazdım Hem okudum hem de yazdım Yalan dünya senden bezdim aman Dağlar otlağını gezdim Yiten yavru bulunur mu Bak şu işe bak şu işe aman Yandı yürek döndü köze Mehmedimi bir top beze Saran dünya değil misin El veriyor el veriyor Orta da direk bel veriyor aman Döndüm baktım sağ yanıma Mehmedim can veriyor hey

Şiir (Uyanışların En Güzeli) Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar, üç sütun üstüne, kapkara haykıran puntolarla Bir Ankara gazetesinde, fotoğrafı yanında Amiral Vilyamson'un 66 santimetre karede gülüyor, ağzı kulaklarında, Amerikan amirali Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet E Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz Ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim Vatan çiftliklerinizse, Kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan Vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan Vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan Vatan tırnaklarıysa ağalarınızın Vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis copuysa Ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan Vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa Vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan Ben vatan hainiyim Yazın üç sütun kapkara haykıran puntolarla Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ