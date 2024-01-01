Volkan Konak

Hey hey de kalkarız Bir gün burdan gideriz Ölmezsek de döneriz Alın terimizden başka Bir şeyimiz yoktur diye Olmuşuz gurbete sürgün, oy oy Çiroz çarığı bir çektik Yoksul dağlarını aştık Hızır mı, hınzır mı bilmem Bir aleyhisselama çattık Üç kuruşa, üç kuruşa Altın bilezikler sattık Kıran kırdı bebeleri Altın yaprak tütünleri Vuran vurdu vurgunları Kapan kaptı köşeleri Bize kaldı delikanlı Ucuz şarap şişeleri Bize kaldı, bize kaldı, bize kaldı Hey hey de kalkarız Bir gün bunları sorarız Bir gün ölürsek de varız, oy oy Çoluk çocuğumuzla Koca dünya seni, seni Yeniden kurarız bir gün, oy oy Çiroz çarığı bir çektik Yoksul dağlarını aştık Hızır mı, hınzır mı bilmem Bir aleyhisselama çattık Üç kuruşa, üç kuruşa Altın bilezikler sattık Kıran kırdı bebeleri Altın yaprak tütünleri Vuran vurdu vurgunları Kapan kaptı köşeleri Bize kaldı delikanlı Ucuz şarap şişeleri Bize kaldı, bize kaldı, bize kaldı Çiroz çarığı bir çektik Yoksul dağlarını aştık Hızır mı, hınzır mı bilmem Bir aleyhisselama çattık Üç kuruşa, üç kuruşa Altın bilezikler sattık Kıran kırdı bebeleri Altın yaprak tütünleri Vuran vurdu vurgunları Kapan kaptı köşeleri Bize kaldı delikanlı Ucuz şarap şişeleri Bize kaldı, bize kaldı, bize kaldı