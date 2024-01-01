Volkan Konak

Ah gurbet zalım gurbet Ağlatırsin adami Gözumde yas kalmadi Biraksana yakami Biraksana yakami Vay seni cerrahpasa Içmem suyundan içmem Içmem suyundan içmem oy Vay seni cerrahpasa Içmem suyundan içmem Içmem suyundan içmem oy Bi daha ki seneye Yolcida gelur geçmem Yolcida gelur geçmem oy Bi daha ki seneye Yolcida gelur geçmem Yolcida gelur geçmem oy Yas akar gözum sizlar Ne kalur gerisine Yas akar gözum sizlar Ne kalur gerisine Herkesun bi derdi var Durur içerisinde Durur içerisinde oy Herkesun bi derdi var Durur içerisinde Durur içerisinde oy Inandik doktorlara öyle böyle dediler Ayrilik defterini Elumize verdiler Doktorlar da ne bilur Cigerun acisini Cigerun acisini oy Doktorlar da bilur mi Cigerun acisini Cigerun acisini oy Cerrahpasa′ya koydum Canumun yarisini Canumun yarisini oy Cerrahpasa'ya koydum Canumin yarisini Canumin yarisini oy Yas akar gözum sizlar Ne kalur gerisine Yas akar gözum sizlar Ne kalur gerisine Herkesun bi derdi var Durur içerisinde Durur içerisinde oy Herkesun bi derdi var Durur içerisinde Durur içerisinde oy Herkesun bi derdi var Durur içerisinde Durur içerisinde oy Herkesun bi derdi var Durur içerisinde Durur içerisinde oy

Hey hey de kalkarız Bir gün burdan gideriz Ölmezsek de döneriz Alın terimizden başka Bir şeyimiz yoktur diye Olmuşuz gurbete sürgün, oy oy Çiroz çarığı bir çektik Yoksul dağlarını aştık Hızır mı, hınzır mı bilmem Bir aleyhisselama çattık Üç kuruşa, üç kuruşa Altın bilezikler sattık Kıran kırdı bebeleri Altın yaprak tütünleri Vuran vurdu vurgunları Kapan kaptı köşeleri Bize kaldı delikanlı Ucuz şarap şişeleri Bize kaldı, bize kaldı, bize kaldı Hey hey de kalkarız Bir gün bunları sorarız Bir gün ölürsek de varız, oy oy Çoluk çocuğumuzla Koca dünya seni, seni Yeniden kurarız bir gün, oy oy Çiroz çarığı bir çektik Yoksul dağlarını aştık Hızır mı, hınzır mı bilmem Bir aleyhisselama çattık Üç kuruşa, üç kuruşa Altın bilezikler sattık Kıran kırdı bebeleri Altın yaprak tütünleri Vuran vurdu vurgunları Kapan kaptı köşeleri Bize kaldı delikanlı Ucuz şarap şişeleri Bize kaldı, bize kaldı, bize kaldı Çiroz çarığı bir çektik Yoksul dağlarını aştık Hızır mı, hınzır mı bilmem Bir aleyhisselama çattık Üç kuruşa, üç kuruşa Altın bilezikler sattık Kıran kırdı bebeleri Altın yaprak tütünleri Vuran vurdu vurgunları Kapan kaptı köşeleri Bize kaldı delikanlı Ucuz şarap şişeleri Bize kaldı, bize kaldı, bize kaldı