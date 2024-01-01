Maranda Şarkı Sözleri
Volkan Konak Maranda şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Volkan Konak Maranda şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Maranda sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ah gurbet zalım gurbet
Ağlatırsin adami
Gözumde yas kalmadi
Biraksana yakami
Biraksana yakami
Vay seni cerrahpasa
Içmem suyundan içmem
Içmem suyundan içmem oy
Vay seni cerrahpasa
Içmem suyundan içmem
Içmem suyundan içmem oy
Bi daha ki seneye
Yolcida gelur geçmem
Yolcida gelur geçmem oy
Bi daha ki seneye
Yolcida gelur geçmem
Yolcida gelur geçmem oy
Yas akar gözum sizlar
Ne kalur gerisine
Yas akar gözum sizlar
Ne kalur gerisine
Herkesun bi derdi var
Durur içerisinde
Durur içerisinde oy
Herkesun bi derdi var
Durur içerisinde
Durur içerisinde oy
Inandik doktorlara
öyle böyle dediler
Ayrilik defterini
Elumize verdiler
Doktorlar da ne bilur
Cigerun acisini
Cigerun acisini oy
Doktorlar da bilur mi
Cigerun acisini
Cigerun acisini oy
Cerrahpasa′ya koydum
Canumun yarisini
Canumun yarisini oy
Cerrahpasa'ya koydum
Canumin yarisini
Canumin yarisini oy
Yas akar gözum sizlar
Ne kalur gerisine
Yas akar gözum sizlar
Ne kalur gerisine
Herkesun bi derdi var
Durur içerisinde
Durur içerisinde oy
Herkesun bi derdi var
Durur içerisinde
Durur içerisinde oy
Herkesun bi derdi var
Durur içerisinde
Durur içerisinde oy
Herkesun bi derdi var
Durur içerisinde
Durur içerisinde oy
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Hey hey de kalkarız
Bir gün burdan gideriz
Ölmezsek de döneriz
Alın terimizden başka
Bir şeyimiz yoktur diye
Olmuşuz gurbete sürgün, oy oy
Çiroz çarığı bir çektik
Yoksul dağlarını aştık
Hızır mı, hınzır mı bilmem
Bir aleyhisselama çattık
Üç kuruşa, üç kuruşa
Altın bilezikler sattık
Kıran kırdı bebeleri
Altın yaprak tütünleri
Vuran vurdu vurgunları
Kapan kaptı köşeleri
Bize kaldı delikanlı
Ucuz şarap şişeleri
Bize kaldı, bize kaldı, bize kaldı
Hey hey de kalkarız
Bir gün bunları sorarız
Bir gün ölürsek de varız, oy oy
Çoluk çocuğumuzla
Koca dünya seni, seni
Yeniden kurarız bir gün, oy oy
Çiroz çarığı bir çektik
Yoksul dağlarını aştık
Hızır mı, hınzır mı bilmem
Bir aleyhisselama çattık
Üç kuruşa, üç kuruşa
Altın bilezikler sattık
Kıran kırdı bebeleri
Altın yaprak tütünleri
Vuran vurdu vurgunları
Kapan kaptı köşeleri
Bize kaldı delikanlı
Ucuz şarap şişeleri
Bize kaldı, bize kaldı, bize kaldı
Çiroz çarığı bir çektik
Yoksul dağlarını aştık
Hızır mı, hınzır mı bilmem
Bir aleyhisselama çattık
Üç kuruşa, üç kuruşa
Altın bilezikler sattık
Kıran kırdı bebeleri
Altın yaprak tütünleri
Vuran vurdu vurgunları
Kapan kaptı köşeleri
Bize kaldı delikanlı
Ucuz şarap şişeleri
Bize kaldı, bize kaldı, bize kaldı