Volkan Konak

Hey Sevdamın Minik Kuşu hey sevdamin minik kusu uca uca yoruldun mu hey sevdamin minik kusu uca uca yoruldun mu noldu sana darildin mi seve seve yoruldun mu noldu sana darildin mi seve seve yoruldun mu aahhh... kizobom bom aahhh... kizobom bom hey sevdamin gokce gulu aca aca sarardin mi hey sevdamin gokce gulu aca aca sarardin mi noldu sana kirildin mi seve seve yoruldun mu noldu sana kirildin mi seve seve yoruldun mu aahhh... kizobom bom aahhh... kizobom bom hey sevdamin minik kusu uca uca yoruldun mu hey sevdamin minik kusu uca uca yoruldun mu noldu sana darildin mi seve seve yoruldun mu noldu sana darildin mi seve seve yoruldun mu aahhh... kizobom bom aahhh... kizobom bom

Ayşem Ayişem ineklerun hep karabaş karabaş Gelir misun benumla yaylalara arkadaş Ayişeme yan gözlan kimseler bakmayacak O yaylaya çıkmadan çiçekler açmayacak Giyin kuşan Ayişem gel geç bizum köylerden Bakacağum peşune utanirum ellerden Atun beni ateşe cayir cayir yanayim Koyun beni mezara Ayşemlan uyuyayim Evet Ayşem, memleketler içerisinde bir güzel memlekettir Türkiyem Ama memleketimizde kadın olmak zor zanaat öyle değil mi Sen gittikten sonra değişen bir şey yok buralarda Yine Rahşan var yine Süleyman var ve yine karanlık beyinler Ama sen ölüme yan, yan ki uyan Uyan ki bestelerime güldüğünü işleyeyim kadınım Ablam kızına senin adını verdi, seslenmeye dayanamam Unutmadan Bu sene de şampiyonluğa oynuyoruz Ama sen ölüme yan Ayşem yan, yan ki uyan Uyan ki bestelerime güldüğünü işleyeyim kadınım, kadınım, kadınım

Pedaliza Ey İstanbul İstanbul Yedun gurbetçileri Yedun gurbetçileri Ey İstanbul İstanbul Yedun gu Yedun gu Yedun gu Yedun gu Yedun gurbetçileri Yedun gurbetçileri Kiminun yari ağlar Kiminun yavrilari Kiminun yari ağlar Kiminun yavrilari Yanayim yarum içun Savurayim gülumi Sevda limanlarina Sürsunler ikimuzi Pedaliza o Pedaliza Madem oldi sevdaluk Seven seveni alsa Seven seveni alsa Pedaliza o Pedaliza Madem oldi sevdaluk Seven seveni alsa Seven seveni alsa Ah benum sari kizum Birak seveyim seni Birak seveyim seni Ah benum sari kizum Birak se Birak se Birak se Birak se Birak seveyim seni Birak seveyim seni Kovsunlar ikimuzi Lanetlesunler bizi Kovsunlar ikimuzi Lanetlesunler bizi Yanayim senun içun Savurayim gülumi Sevda limanlarina Sürsunler ikimuzi Pedaliza o Pedaliza Madem oldi sevdaluk Seven seveni alsa Seven seveni alsa Pedaliza o Pedaliza Madem oldi sevdaluk Seven seveni alsa Seven seveni alsa Pedaliza o Pedaliza Madem oldi sevdaluk Seven seveni alsa Seven seveni alsa Pedaliza o Pedaliza Madem oldi sevdaluk Seven seveni alsa Seven seveni alsa

Efem Eğilmez başın gibi Gökler bulutlu efem Dağlar yoldaşın gibi Sana ne mutlu efem, efem Eğilmez başın gibi Gökler bulutlu efem Dağlar yoldaşın gibi Sana ne mutlu efem, efem Oyna yansın cepkenin Yansın güneşten tenin Gün senin, şenlik senin Sana ne mutlu efem efem Oyna yansın cepkenin Yansın güneşten tenin Gün senin, şenlik senin Sana ne mutlu efem efem Sabah güneşi gibi Gönlüme doğdun efem Sabah yıldızı gibi İçime aktın efem efem Sabah güneşi gibi Gönlüme doğdun efem Sabah yıldızı gibi İçime aktın efem efem Oyna yansın cepkenin Yansın güneşten tenin Gün senin, şenlik senin Sana ne mutlu efem efem Oyna yansın cepkenin Yansın güneşten tenin Gün senin, şenlik senin Sana ne mutlu efem efem Oyna yansın cepkenin Yansın güneşten tenin Gün senin, şenlik senin Sana ne mutlu efem efem Oyna yansın cepkenin Yansın güneşten tenin Gün senin, şenlik senin Sana ne mutlu efem efem

Potpori Divane âşuk gibi da dolaşırum yollarda Divane âşuk gibi da dolaşırum yollarda Kız senun sebebune, yâr senun sebebune da Kaldum İstanbul′larda, kaldum İstanbul... Bi' vefasuz yüzinden, bi′ hayırsuz yüzinden da Kaldum İstanbul'larda, kaldum İstanbul... Oy Asiye Asiye, tütün koydum kesiye Anan seni verecek da bir bağa pirasiya Oğlu Nazif'um Nenen seni verecek da bir bağa pirasiya Oğlu Nazif′um Ağasar′ın balını da gel salını salını Ağasar'ın balını da gel salını salını Adam cebinde taşir senun gibi gelini Adam cebinde taşir da senun gibi gelini Oğlu Nazif′um Adam cebinde taşir da senun gibi gelini Oğlu Nazif'um Kuş uşti, yavri kaldi da gökyüzi mavi kaldi Kuş uşti, yavri kaldi da gökyüzi mavi kaldi Anahtari sendedur da ey yavrim Gönlum gilitli kaldi da gönlum gilitli kaldi Anahtari sendedur da sevduğum Gönlum gilitli kaldi da gönlum gilitli kaldi Dere kunduzi misun da sabah yildizi misun? Geleceğum peşune da beni alaca′ misun? Dere kunduzi misun da sabah yildizi misun? Geleceğum peşune da beni alaca' misun? Yavuz geliyi Yavuz da denizi yara yara Yavuz geliyi Yavuz da denizi yara yara Gız ben seni alacağum başuna vura vura Gız ben seni alacağum başuna vura vura Dağlar gibi dalgalari ben aşarum, aşarum Dağlar-lar gibi dalgalari ben aşarum, aşarum Takamun içerisinde kral gibi yaşarum Takamun içerisinde kral gibi yaşarum Uy şalvar güzel şalvar, yedi yerden bağlisun Oy şalvar güzel şalvar, yedi yerden bağlisuın Dişaridan çiçek açtun, içerden ne hâldasun? Dişaridan çiçek açtun, içerden ne hâldasun? O bokli şalvarunun ben verdum parasini O bokli şalvarunun ben verdum parasini Seni alan uşağun severum anasini Seni alan uşağun severum anasini Derule del-derule, derule del-derule Derule del-derule, derule del-derule Derule del-derule, derule del-derule Derule del-derule, derule del-derule Derule del-derule, derule del-derule Derule del-derule, derule del-derule Derule del-derule, derule del-derule Derule del-derule, derule del-derule Derule del-deru...

Mahir mahirum mahirum anan kurban olsun kanlaruna tatli canlaruna baldan tatli bal aduna e mahirum oglum oglum oglum oglum baban kurban olsun canlaruna baban kurban olsun kanlaruna atun beni denize ben daha niye yasayacagum oy oy oy... ulan mahir ulan mahir ulan mahir ulan mahir cakmak cakmak ah buban ahmak ulan mahir cakmak cakmak ah buban ahmak oglum oglum oglum oglum baban kurban olsun canlaruna sari iskarpinlarun kan doldi baban kurban olsun kolundaki nacar saata oy oy oy... ulan mahir ulan mahir ulan mahir ulan mahir cakmak cakmak ah buban ahmak ulan mahir cakmak cakmak ah buban ahmak lalalala... ulan mahir cakmak cakmak ah buban ahmak ulan mahir cakmak cakmak ah buban ahmak ulan mahir cakmak cakmak ah buban ahmak ulan mahir cakmak cakmak ah buban ahmak