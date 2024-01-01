Volkan Konak

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Kız göğsüne taktuğun da ampullerin volti kaç
Ampullerin volti kaç
Kız göğsüne taktiğun ampullerin volti kaç
Ampullerin volti kaç
Sigortadan eminim ben hiç durma ceryani aç
Hiç durma ceryani aç
Sevdamun ateşinden de kurur dalda yapraklar
Kurur dalda yapraklar
Sevdamun ateşinden de kurur dalda yapraklar
Kurur dalda yapraklar
Alışti da durmayi seni öpen dudaklar
Seni öpen dudaklar
Alışti da durmayi seni öpen dudaklar
Seni öpen dudaklar
Elbisende düğmeleri çözer çözer durursun
Çözer çözer durursun
Elbisende düğmeleri çözer çözer durursun
Çözer çözer durursun
Gitti güzelluklerun kapi açuk uyursun
Kapi açuk uyursun
Uzun kış geceleri de yavrum yalnuz yatarsun
Yavrum yalnuz yatarsun
Uzun kış geceleri de yavrum yalnuz yatarsun
Yavrum yalnuz yatarsun
Koynunda sineleri şimdi turşi yaparsun
Şimdi turşi yaparsun
Koynunda sineleri şimdi turşi yaparsun
Şimdi turşi yaparsun
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Bu yeni paralarun
Bu yeni paralarun
Okunmayi turasi da
Oy, oy, oy dağlar da
Okunmayi turasi
Bu yeni paralarun
Bu yeni paralarun
Okunmayi turasi da
Oy, oy, oy dağlar da
Okunmayi turasi
Delikanli ararsan
Delikanli ararsan
İşte meydan burasi da
Oy, oy, oy dağlar da
İşte meydan burasi
Delikanli ararsan
Delikanli ararsan
İşte meydan burasi da
Oy, oy, oy dağlar da
İşte meydan burasi
O dağ Maçka'nın düzi
O dağ Maçka'nın düzi
Mevlam ayırdı bizi da
Oy, oy oy dağlar da
Mevlam ayırdı bizi
O dağ Maçka'nın düzi
O dağ Maçka'nın düzi
Mevlam ayırdı bizi da
Oy, oy oy dağlar da
Mevlam ayırdı bizi
Bi daracuk mezara
Bi daracuk mezara
Koysalar ikimuzi da
Oy, oy, oy dağlar da
Koysalar ikümüzi
Bi daracuk mezara
Bi daracuk mezara
Koysalar ikimuzi da
Oy, oy, oy dağlar da
Koysalar ikümüzi
Sevdalıyik sevdali
Sevdalıyik sevdali
Yanayi canlarumuz da
Oy, oy, oy dağlar da
Yanayi canlarumuz
Sevdalıyik sevdali
Sevdalıyik sevdali
Yanayi canlarumuz da
Oy, oy, oy dağlar da
Yanayi canlarumuz
Bi vurun ikimuzi
Bi vurun ikimuzi
Karişsun kanlarumuz da
Oy, oy, oy dağlar da
Karişsun kanlarumuz
Bi vurun ikimuzi
Bi vurun ikimuzi
Karişsun kanlarumuz da
Oy, oy, oy dağlar da
Karişsun kanlarumuz
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Dokun barmagum dokun
Gitarun da tellere
Sevdim uzaktan bi yar
Goydi beni dertlere
Verdi beni ellere
Sarardum soldum gülum(yavrum)
Çizgisuz kagat misun
Sorayum hallaruni
Bakayum ne haldasun
Sevdaliyim sevdali
Sevdamda delikanli
Kurban olsun sevdama
Yalan dünyanun mali
Sevdaliyim sevdali
Canim ona(sana) kaynayi
Gözlerimin(kucagumun) içinde
Sari kizim oynayi
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Gelir misin benimle
Kaf dağları ardına
Acılar, zorlar dolu
Gurbet ülkelerine
Türküler kondurayım
O bal dudaklarına
Türküler kondurayım
O bal dudaklarına
Gelir misin benimle
Alıp gideyim seni
Gönlüm göçmen yolunda
Yaşar mısın benimle
Türküler kondurayım
O bal dudaklarına
Türküler kondurayım
O bal dudaklarına
Gelir misin benimle
Alıp gideyim seni
Arpa boyu yolları
Aşar mısın benimle
Türküler kondurayım
O bal dudaklarına
Türküler kondurayım
O bal dudaklarına
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Karadeniz hırçın kız al bizi kollaruna
Al bizi kollaruna
Çalkala dalga dalga
Köpük köpük yakamoz
Ayça dudaklaruna değsun dudaklarumuz
Gülüşün, öpüşün, sevişin
Alacaksun canumi
Alacaksun canumi
Alacaksun bu cani
Alacaksun bu cani
Karadeniz hırçın kız al bizi kollaruna
Al bizi kollaruna
Doğduğundan bu yana
Biziz sana güveyi
Biziz sana güveyi
Yar olma başkasına
Gülüşün, öpüşün, sevişin
Alacaksun canumi
Alacaksun canumi
Alacaksun bu cani
Alacaksun bu cani
Karadeniz hırçın kız al bizi kollaruna
Al bizi kollaruna
Kemençeler çalarken
Ver elini coşalım
Çakıllar kumlar üzre
Bir horon tutuşalım
Gülüşün, öpüşün, sevişin
Alacaksun canumi
Alacaksun canumi
Alacaksun bu cani
Alacaksun bu cani
Karadeniz hırçın kız al bizi kollaruna
Takalar filikalar koynunda yalpalarken
Kemençeler çalarken
Ver elini coşalım
Çakıllar kumlar üzre
Bir horon tutuşalım
Karadeniz hırçın kız
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Şehitler, kuvayi milliye şehitleri,
Mezardan çıkmanın vaktidir!
Şehitler, kuvayi milliye şehitleri,
Sakarya'da, inönü'nde, afyon'dakiler
Dumlupınar'dakiler de elbet
Ve de aydın'da, antep'te vurulup düşenler,
Siz toprak altında ulu köklerimizsiniz,
Yatarsınız al kanlar içinde.
Şehitler, kuvayi milliye şehitleri,
Siz toprak altında derin uykudayken
Düşmanı çağırdılar, satıldık, uyanın!
Biz toprak üstünde derin uykulardayız,
Kalkıp uyandırın bizi!
Uyandırın bizi!
Şehitler, kuvayi milliye şehitleri,
Mezardan çıkmanın vaktidir.
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Kömürlük dağına da yavrum
Yağıyor yağmur yağıyor yağmur
Gelemem yanına da yavrum
Yollar pek çamur yollar pek çamur
Gadaların alayım kölelerin olayım
Yari nerde bulayım
Gadaların alayım kölelerin olayım
Yar seni nerde bulayım oy
Kömürlük dağına da yavrum
Kurdular tuzak kurdular tuzak
Gelemem yanına da yavrum
Yollar pek uzak yollar pek uzak
Gadaların alayım kölelerin olayım
Yari nerde bulayım oy
Gadaların alayım kölelerin olayım
Yar seni nerde bulayım oy
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Oy belalı lilam
Lila lila, başa bela
Lila lila, lila...
Eeey, eeyy, hey lilam
Sar beni, kollarına
Sev beni, oy lilam, lilam
Sevdiceğim, sevdali...
Üzme beni, yorma beni
Ver, ver, ver...
Oy lila, kız lilalı
Liraları sıralı
Kollarını sar hadi
Yaktın benim çıramı
Oy belalı lilam
Oy belalı belalı da
Balkonları süt lilam
Heeyy, heyy liilam
Sar beni kollarına
Sev beni, lilam
Lilam, sevdiceğim
Sevdalı...
Üzme beni, yorma beni
Ver, ver, ver...
Oy lila, kız lilalı
Etekleri faralı
Yemişinden ver hadi
Yaktın benim çıramı
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Memleketim, memleketim, memleketim
Ne kasketim kaldı senin ora işi
Ne yollarını taşımış ayakkabım
Son mintanın da sırtımda paralandı çoktan
Şile bezindendi
Sen şimdi saçımın akında
Enfarktında yüreğimin
Ve alnımın çizgilerindesin
Memleketim, memleketim, memleketim
Yine cisil cisil mi yağıyor yağmur uzun sokağın taşlarına?
Ganita′nın kayıklarında martılar gizliden gizliye öpüşüyorlar mı?
Deniz kokulu kentimi düşünüyorum Orhan Veli'nin İstanbul′una inat
Anıların şehrini düşünüyorum ayrılıkların ötesinde bir yerden
Taşbaşı'nın dar sokağından denize inen simitçinin ve
Hamsicinin sesi geliyor
Tavada cızır cızır öten tereyağının kokusuna
Meydanındaki limoncunun tablasına bir hoş olmuşum
Deniz kokulu kentimi düşünüyorum Orhan Veli'nin İstanbul′una inat
Varsın yağsın yağmur cisil cisil üstüne
Ellerin cebinde ya, yürüyorsun ya o şehrin sokaklarında
Yağmurdan sana ne?
Yürüyüp gitmeli limana
Oradan da mendireğe, ta ucuna kadar
Ve çökmeli bir taşın üstüne
Ama karayel patlamış, fırtına varmış
Dalgalar adam boyuna geliyorlarmış, ıslanıyormuşsun
Vakit de akşamlardan bir akşammış, sana ne?
Kalkanoğlu′nun pilavını, Mehmet Salih'in çayını
Bodos′un meyhanesini, Gülbahçe'nin dönerini
Ve pazar sabahlarının vazgeçilmez peynirlisini çekiyor canım
Deniz kokulu kentimi düşünüyorum Orhan Veli′nin İstanbul'una inat
Yeşilin bin tonunu koynunda barındıran
Yüce karlı dağların bile selam durduğu o güzelim şehre
İstanbul′un soğuk ve çirkin akşamlarından binlerce sevgi
Meydandan kalktık mıydı saate varmaz Hamsiköy'deyiz
Konakoğlu'nda oturur, baş başa sütlaç yeriz
Nara Burnu′ndan eser bir rüzgâr, olur içimiz tertemiz
Bu sene gidemiyorum, seneye birlikte gideriz
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Akdeniz kardeş deniz
Kuzeyin oğlu bendeniz öf aman
Ege deniz kardeş deniz
Kuzeyin oğlu bendeniz öf aman
Yüreğim atıyor ikiz
Sen fatihin torunu ben deli ibrahimim
Sen düzenin adamı bense memleketmin
Berrak suyu bulandırma sen taze ümit düşmanı
Yeşil yağmur rüzgarını içirdim yelkenlerine egenin
Kuzey deniz rüzgarını içirdim yelkenlerime egeden
Oradan akdenizime
Sen fatihin torunu ben deli ibrahimim
Sen düzenin adamı bense memleketmin
Berrak suyu bulandırma sen taze ümit düşmanı
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Aradım gözlerini
Cam kırıklı yollarda
Aradim, bulamadim
Gemi ışıklarında
Viya viya aş da gel
Dağları dolaş da gel
Viya viya aş da gel
Aş da gel, dolaş da gel
Söz olsam da söylesem
Sevdamı yumuşacık
Büyüttüm, adam ettim
Bense hala uşa*cık
Viya viya aş da gel
Dağları dolaş da gel
Viya viya aş da gel
Aş da gel, dolaş da gel
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Yağla martinini de al ağam, dağlara karşı
Gün, bir tanem, yeni gün yüreğinde doğar
Ağzında bir türkü, oy dağlar da dağlar
Yaşlı yüreklerin dizleri sızlar
Yağla martinini de al ağam, dağlara karşı
Yağla martinini de al ağam, dağlara karşı
Ahh özle yüreğim, öptüğün dudakları
Aah, şimdi bana kalan, yalnızca bardaktaki dudak payı
Şimdi bana kalan dudak payı
Yağla martinini de al ağam, dağlara karşı
Yağla martinini de al ağam, dağlara karşı
Sen, rüzgar gibi hür, yüreği cesur
Bana söz, bana göz,
Bana sevda, bana sevgi, bana arkadaş
Yaşlı yüreklerin dizleri sızlar
Yağla martinini de al ağam, dağlara karşı
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İşte gidiyorum
Bir şey demeden
Arkamı dönmeden
Şikayet etmeden
Hiçbir şey almadan
Bir şey vermeden
Yol ayrılmış
Görmeden gidiyorum
İşte gidiyorum
Bir şey demeden
Arkamı dönmeden
Şikayet etmeden
Hiçbir şey almadan
Bir şey vermeden
Yol ayrılmış
Görmeden gidiyorum
Ne küslük var
Ne pişmanlık kalbimde
Yürüyorum sanki senin yanında
Sesin uzaklaşır
Her bir adımda
Ayak izim kalmadan gidiyorum
Ne küslük var
Ne pişmanlık kalbimde
Yürüyorum sanki senin yanında
Sesin uzaklaşır
Her bir adımda
Ayak izim kalmadan gidiyorum
Gerdiğin tel kalbimde kırılmadı
Gönül kuşu şarkıdan yorulmadı
Bana kimse sen gibi sarılmadı
Işığımız sönmeden gidiyorum
Gerdiğim tel kalbimde kırılmadı
Gönül kuşu şarkıdan yorulmadı
Bana kimse sen gibi sarılmadı
Işığımız sönmeden gidiyorum
İşte gidiyorum
Bir şey demeden
Arkamı dönmeden
Şikayet etmeden
Hiçbir şey almadan
Bir şey vermeden
Yol ayrılmış
Görmeden gidiyorum
İşte gidiyorum
Bir şey demeden
Arkamı dönmeden
Şikayet etmeden
Hiçbir şey almadan
Bir şey vermeden
Yol ayrılmış
Görmeden gidiyorum