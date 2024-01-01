Volkan Konak

Gökten bir yıldız kaydı karadenize düştü Aman aman gardaş yara yaralıyım Onu sevenlerinin yürekleri tutuşti Susun kuşlar susun kara karalıyım Aman aman gardaş yara yaralıyım Bu amansız hastalık tatlı canını aldı Aman aman gardaş yara yaralıyım Kemençesi duvar da gitarı nerde kaldı Susun kuşlar susun kara karalıyım Aman aman gardaş yara yaralıyım Kalksın dağların karı kervanım yürüyecek Aman aman gardaş yara yaralıyım O güzelim saçları toprakta çürüyecek Susun kuşlar susun kara karalıyım Aman aman gardaş yara yaralıyım Gene geldi yaz başı şenlenir yüksek dağlar Aman aman gardaş yara yaralıyım Demedi mi azrail var sevgilisi ağlar Susun kuşlar susun kara karalıyım Aman aman gardaş yara yaralıyım

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