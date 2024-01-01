Mora Şarkı Sözleri
Volkan Konak Mora şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Volkan Konak Mora şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mora sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Arifil'li faroz'li
Mahallenin mastisi
Oynayalum usaklar
Trabzon kolbastisi
Degirmendere taksim
Yeni cuma ganitam
Boztepe uzun kumli
Onsekizli manitam
Arifil'li faroz'li
Mahallenin mastisi
Oynayalum usaklar
Trabzon kolbastisi
Degirmendere taksim
Yeni cuma ganitam
Boztepe uzun kumli
Onsekizli manitam
-
Gökten bir yıldız kaydı karadenize düştü
Aman aman gardaş yara yaralıyım
Onu sevenlerinin yürekleri tutuşti
Susun kuşlar susun kara karalıyım
Aman aman gardaş yara yaralıyım
Bu amansız hastalık tatlı canını aldı
Aman aman gardaş yara yaralıyım
Kemençesi duvar da gitarı nerde kaldı
Susun kuşlar susun kara karalıyım
Aman aman gardaş yara yaralıyım
Kalksın dağların karı kervanım yürüyecek
Aman aman gardaş yara yaralıyım
O güzelim saçları toprakta çürüyecek
Susun kuşlar susun kara karalıyım
Aman aman gardaş yara yaralıyım
Gene geldi yaz başı şenlenir yüksek dağlar
Aman aman gardaş yara yaralıyım
Demedi mi azrail var sevgilisi ağlar
Susun kuşlar susun kara karalıyım
Aman aman gardaş yara yaralıyım
-
Yemek koydi üstüne, bakır tenceresine, bakır tenceresine, bakır tencere
Yemek koydi üstüne, bakır tenceresine, bakır tenceresine, bakır tencere
Ayşem çik konişalum mutfak penceresine, mutfak penceresine, mutfak pencere
Ayşem çik konişalum mutfak penceresine, mutfak penceresine, mutfak pencere
Giyduği entarenun onleri açuk yaka
Çok yakti canlarumi camlardan baka baka, camlardan baka
Çok yakti canlarumi camlardan baka baka, camlardan baka
Ayşem gel konuşalum, biz lisan olduk lisan, biz lisan olduk lisan, biz lisan ol
Ayşem gel konuşalum, biz lisan olduk lisan, biz lisan olduk lisan, biz lis
Daha konişamazuk dağlari kavuştursak, dağlari
Daha konişamazuk dağlari kavuştursak, dağlari kav
Sabah rüzgari vursun Ayişe'm saçlaruna
Tamah etmem sevduğum sensuz dunya malina, sensuz dunya
Tamah etmem sevduğum sensuz dunya malina, sensuz dunya ma
Yukledum atlarumi endum terazilara, endum terazilara, endum terazi
Yukledum atlarumi endum terazilara, endum terazilara, endum tera
Kurban olayim ayşem yazduğun yazilara, yazduğun yazi
Kurban olayim ayşem yazduğun yazilara, yazduğun yazi
Pencerede perdeyi elumlan dokuyayim
Verun beni mektebe ayşemlan okuyayim, ayşemlan oku
Verun beni mektebe ayşemlan okuyayim, ayşemlan oku
Verun beni mektebe ayşemlan okuyayim, ayşemlan oku
Verun beni mektebe ayşemlan okuyayim, ayşemlan oku
-