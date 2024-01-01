Volkan Konak

Kömürlük Dağı Kömürlük dağına da yavrum Yağıyor yağmur yağıyor yağmur Gelemem yanına da yavrum Yollar pek çamur yollar pek çamur Gadaların alayım kölelerin olayım Yari nerde bulayım Gadaların alayım kölelerin olayım Yar seni nerde bulayım oy Kömürlük dağına da yavrum Kurdular tuzak kurdular tuzak Gelemem yanına da yavrum Yollar pek uzak yollar pek uzak Gadaların alayım kölelerin olayım Yari nerde bulayım oy Gadaların alayım kölelerin olayım Yar seni nerde bulayım oy

Bu Yeni Paraların Bu yeni paralarun Bu yeni paralarun Okunmayi turasi da Oy, oy, oy dağlar da Okunmayi turasi Bu yeni paralarun Bu yeni paralarun Okunmayi turasi da Oy, oy, oy dağlar da Okunmayi turasi Delikanli ararsan Delikanli ararsan İşte meydan burasi da Oy, oy, oy dağlar da İşte meydan burasi Delikanli ararsan Delikanli ararsan İşte meydan burasi da Oy, oy, oy dağlar da İşte meydan burasi O dağ Maçka'nın düzi O dağ Maçka'nın düzi Mevlam ayırdı bizi da Oy, oy oy dağlar da Mevlam ayırdı bizi O dağ Maçka'nın düzi O dağ Maçka'nın düzi Mevlam ayırdı bizi da Oy, oy oy dağlar da Mevlam ayırdı bizi Bi daracuk mezara Bi daracuk mezara Koysalar ikimuzi da Oy, oy, oy dağlar da Koysalar ikümüzi Bi daracuk mezara Bi daracuk mezara Koysalar ikimuzi da Oy, oy, oy dağlar da Koysalar ikümüzi Sevdalıyik sevdali Sevdalıyik sevdali Yanayi canlarumuz da Oy, oy, oy dağlar da Yanayi canlarumuz Sevdalıyik sevdali Sevdalıyik sevdali Yanayi canlarumuz da Oy, oy, oy dağlar da Yanayi canlarumuz Bi vurun ikimuzi Bi vurun ikimuzi Karişsun kanlarumuz da Oy, oy, oy dağlar da Karişsun kanlarumuz Bi vurun ikimuzi Bi vurun ikimuzi Karişsun kanlarumuz da Oy, oy, oy dağlar da Karişsun kanlarumuz

Dokun Parmağım Dokun Dokun barmagum dokun Gitarun da tellere Sevdim uzaktan bi yar Goydi beni dertlere Verdi beni ellere Sarardum soldum gülum(yavrum) Çizgisuz kagat misun Sorayum hallaruni Bakayum ne haldasun Sevdaliyim sevdali Sevdamda delikanli Kurban olsun sevdama Yalan dünyanun mali Sevdaliyim sevdali Canim ona(sana) kaynayi Gözlerimin(kucagumun) içinde Sari kizim oynayi

Gelir Misin Benimle? Gelir misin benimle Kaf dağları ardına Acılar, zorlar dolu Gurbet ülkelerine Türküler kondurayım O bal dudaklarına Türküler kondurayım O bal dudaklarına Gelir misin benimle Alıp gideyim seni Gönlüm göçmen yolunda Yaşar mısın benimle Türküler kondurayım O bal dudaklarına Türküler kondurayım O bal dudaklarına Gelir misin benimle Alıp gideyim seni Arpa boyu yolları Aşar mısın benimle Türküler kondurayım O bal dudaklarına Türküler kondurayım O bal dudaklarına

Karadeniz Hırçın Kız Karadeniz hırçın kız al bizi kollaruna Al bizi kollaruna Çalkala dalga dalga Köpük köpük yakamoz Ayça dudaklaruna değsun dudaklarumuz Gülüşün, öpüşün, sevişin Alacaksun canumi Alacaksun canumi Alacaksun bu cani Alacaksun bu cani Karadeniz hırçın kız al bizi kollaruna Al bizi kollaruna Doğduğundan bu yana Biziz sana güveyi Biziz sana güveyi Yar olma başkasına Gülüşün, öpüşün, sevişin Alacaksun canumi Alacaksun canumi Alacaksun bu cani Alacaksun bu cani Karadeniz hırçın kız al bizi kollaruna Al bizi kollaruna Kemençeler çalarken Ver elini coşalım Çakıllar kumlar üzre Bir horon tutuşalım Gülüşün, öpüşün, sevişin Alacaksun canumi Alacaksun canumi Alacaksun bu cani Alacaksun bu cani Karadeniz hırçın kız al bizi kollaruna Takalar filikalar koynunda yalpalarken Kemençeler çalarken Ver elini coşalım Çakıllar kumlar üzre Bir horon tutuşalım Karadeniz hırçın kız

Kuvay-ı Milliye Şehitler, kuvayi milliye şehitleri, Mezardan çıkmanın vaktidir! Şehitler, kuvayi milliye şehitleri, Sakarya'da, inönü'nde, afyon'dakiler Dumlupınar'dakiler de elbet Ve de aydın'da, antep'te vurulup düşenler, Siz toprak altında ulu köklerimizsiniz, Yatarsınız al kanlar içinde. Şehitler, kuvayi milliye şehitleri, Siz toprak altında derin uykudayken Düşmanı çağırdılar, satıldık, uyanın! Biz toprak üstünde derin uykulardayız, Kalkıp uyandırın bizi! Uyandırın bizi! Şehitler, kuvayi milliye şehitleri, Mezardan çıkmanın vaktidir.

Kız Göğsüne Taktuğun Kız göğsüne taktuğun da ampullerin volti kaç Ampullerin volti kaç Kız göğsüne taktiğun ampullerin volti kaç Ampullerin volti kaç Sigortadan eminim ben hiç durma ceryani aç Hiç durma ceryani aç Sevdamun ateşinden de kurur dalda yapraklar Kurur dalda yapraklar Sevdamun ateşinden de kurur dalda yapraklar Kurur dalda yapraklar Alışti da durmayi seni öpen dudaklar Seni öpen dudaklar Alışti da durmayi seni öpen dudaklar Seni öpen dudaklar Elbisende düğmeleri çözer çözer durursun Çözer çözer durursun Elbisende düğmeleri çözer çözer durursun Çözer çözer durursun Gitti güzelluklerun kapi açuk uyursun Kapi açuk uyursun Uzun kış geceleri de yavrum yalnuz yatarsun Yavrum yalnuz yatarsun Uzun kış geceleri de yavrum yalnuz yatarsun Yavrum yalnuz yatarsun Koynunda sineleri şimdi turşi yaparsun Şimdi turşi yaparsun Koynunda sineleri şimdi turşi yaparsun Şimdi turşi yaparsun

Lilalı Kız Oy belalı lilam Lila lila, başa bela Lila lila, lila... Eeey, eeyy, hey lilam Sar beni, kollarına Sev beni, oy lilam, lilam Sevdiceğim, sevdali... Üzme beni, yorma beni Ver, ver, ver... Oy lila, kız lilalı Liraları sıralı Kollarını sar hadi Yaktın benim çıramı Oy belalı lilam Oy belalı belalı da Balkonları süt lilam Heeyy, heyy liilam Sar beni kollarına Sev beni, lilam Lilam, sevdiceğim Sevdalı... Üzme beni, yorma beni Ver, ver, ver... Oy lila, kız lilalı Etekleri faralı Yemişinden ver hadi Yaktın benim çıramı

Memleketim Memleketim, memleketim, memleketim Ne kasketim kaldı senin ora işi Ne yollarını taşımış ayakkabım Son mintanın da sırtımda paralandı çoktan Şile bezindendi Sen şimdi saçımın akında Enfarktında yüreğimin Ve alnımın çizgilerindesin Memleketim, memleketim, memleketim Yine cisil cisil mi yağıyor yağmur uzun sokağın taşlarına? Ganita′nın kayıklarında martılar gizliden gizliye öpüşüyorlar mı? Deniz kokulu kentimi düşünüyorum Orhan Veli'nin İstanbul′una inat Anıların şehrini düşünüyorum ayrılıkların ötesinde bir yerden Taşbaşı'nın dar sokağından denize inen simitçinin ve Hamsicinin sesi geliyor Tavada cızır cızır öten tereyağının kokusuna Meydanındaki limoncunun tablasına bir hoş olmuşum Deniz kokulu kentimi düşünüyorum Orhan Veli'nin İstanbul′una inat Varsın yağsın yağmur cisil cisil üstüne Ellerin cebinde ya, yürüyorsun ya o şehrin sokaklarında Yağmurdan sana ne? Yürüyüp gitmeli limana Oradan da mendireğe, ta ucuna kadar Ve çökmeli bir taşın üstüne Ama karayel patlamış, fırtına varmış Dalgalar adam boyuna geliyorlarmış, ıslanıyormuşsun Vakit de akşamlardan bir akşammış, sana ne? Kalkanoğlu′nun pilavını, Mehmet Salih'in çayını Bodos′un meyhanesini, Gülbahçe'nin dönerini Ve pazar sabahlarının vazgeçilmez peynirlisini çekiyor canım Deniz kokulu kentimi düşünüyorum Orhan Veli′nin İstanbul'una inat Yeşilin bin tonunu koynunda barındıran Yüce karlı dağların bile selam durduğu o güzelim şehre İstanbul′un soğuk ve çirkin akşamlarından binlerce sevgi Meydandan kalktık mıydı saate varmaz Hamsiköy'deyiz Konakoğlu'nda oturur, baş başa sütlaç yeriz Nara Burnu′ndan eser bir rüzgâr, olur içimiz tertemiz Bu sene gidemiyorum, seneye birlikte gideriz

Sen Fatih'in Torunu Akdeniz kardeş deniz Kuzeyin oğlu bendeniz öf aman Ege deniz kardeş deniz Kuzeyin oğlu bendeniz öf aman Yüreğim atıyor ikiz Sen fatihin torunu ben deli ibrahimim Sen düzenin adamı bense memleketmin Berrak suyu bulandırma sen taze ümit düşmanı Yeşil yağmur rüzgarını içirdim yelkenlerine egenin Kuzey deniz rüzgarını içirdim yelkenlerime egeden Oradan akdenizime Sen fatihin torunu ben deli ibrahimim Sen düzenin adamı bense memleketmin Berrak suyu bulandırma sen taze ümit düşmanı

Vİiya Viya Aşta Gel Aradım gözlerini Cam kırıklı yollarda Aradim, bulamadim Gemi ışıklarında Viya viya aş da gel Dağları dolaş da gel Viya viya aş da gel Aş da gel, dolaş da gel Söz olsam da söylesem Sevdamı yumuşacık Büyüttüm, adam ettim Bense hala uşa*cık Viya viya aş da gel Dağları dolaş da gel Viya viya aş da gel Aş da gel, dolaş da gel

Yağla Martinini Yağla martinini de al ağam, dağlara karşı Gün, bir tanem, yeni gün yüreğinde doğar Ağzında bir türkü, oy dağlar da dağlar Yaşlı yüreklerin dizleri sızlar Yağla martinini de al ağam, dağlara karşı Yağla martinini de al ağam, dağlara karşı Ahh özle yüreğim, öptüğün dudakları Aah, şimdi bana kalan, yalnızca bardaktaki dudak payı Şimdi bana kalan dudak payı Yağla martinini de al ağam, dağlara karşı Yağla martinini de al ağam, dağlara karşı Sen, rüzgar gibi hür, yüreği cesur Bana söz, bana göz, Bana sevda, bana sevgi, bana arkadaş Yaşlı yüreklerin dizleri sızlar Yağla martinini de al ağam, dağlara karşı